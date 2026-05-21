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Jonathan Andic aseguró ante la jueza que mantenía una “buena relación” con su padre en el momento de su muerte

La magistrada considera significativo el cambio de teléfono y el borrado del contenido de su antiguo móvil

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Jonathan Andic aseguró ante la jueza que mantenía una “buena relación” con su padre.
Jonathan Andic aseguró ante la jueza que mantenía una “buena relación” con su padre.

Jonathan Andic fue detenido por los Mossos d’Esquadra el pasado 19 de mayo para ser trasladado a los juzgados, al estar siendo investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, quien falleció tras precipitarse por un desnivel de más de 100 metros el 14 de diciembre de 2024.

Tras abonar una fianza de un millón de euros impuesta por la jueza, Jonathan quedó en libertad provisional, aunque con medidas cautelares: comparecencias semanales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

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Dos días después de su tercera declaración, esta vez como investigado por un presunto delito de homicidio, continúan trascendiendo detalles de su testimonio ante la magistrada. Según la reconstrucción publicada por El País, Jonathan aseguró que mantenía una “buena relación” con su padre en el momento de los hechos. Explicó que ambos habían acudido juntos a terapia para superar sus diferencias y que ese proceso había dado “buenos resultados”.

Sin embargo, la jueza considera que existen indicios de una actuación “premeditada”, supuestamente motivada por una “obsesión con el dinero”. Jonathan reconoció durante su declaración que su relación con el dinero “no era correcta” y que su padre, “en un intento de reconciliación”, aceptó realizar la excursión en la que ocurrió el suceso para poder hablar en privado sobre la situación familiar.

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Aunque el investigado negó cualquier conflicto con Isak Andic, el análisis de los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa apuntaría a “lo contrario”, según recoge el auto judicial. La magistrada sostiene que el origen de las tensiones familiares estaría relacionado con cuestiones económicas, como el cambio del testamento.

La jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre “premeditadamente” por su “obsesión con el dinero”.
La jueza cree que Jonathan Andic mató a su padre “premeditadamente” por su “obsesión con el dinero”.

El cambio de teléfono móvil

Otro de los elementos que la jueza considera especialmente relevantes dentro de la investigación es el cambio de teléfono móvil de Jonathan Andic. Según recoge el auto judicial, el empresario sustituyó en marzo de 2025 su antiguo iPhone 14 por un iPhone 16, después de haber eliminado previamente todo el contenido almacenado en el dispositivo anterior.

Jonathan explicó que el teléfono desapareció en “extrañas circunstancias” durante un viaje relámpago a Quito (Ecuador), realizado entre el 24 y el 26 de marzo de 2025. Ese desplazamiento coincidió, además, con la reapertura de la investigación judicial, que había permanecido archivada provisionalmente durante tres meses.

Ante la jueza y la Fiscalía, Jonathan Andic defendió que el cambio de teléfono no guarda relación con la investigación. Reconoció haber sustituido el dispositivo, aunque aseguró que se trata de un procedimiento habitual entre los miembros del comité de dirección de Mango. Según explicó, y tal y como recoge El País, el nuevo terminal había sido solicitado semanas antes del fallecimiento de Isak Andic.

Jonathan Andic paga una fianza de un millón y elude la prisión provisional por la muerte de su padre.
Jonathan Andic paga una fianza de un millón y elude la prisión provisional por la muerte de su padre.

Andic pedirá declarar de nuevo

Tras su paso por el juzgado el pasado martes, la investigación en torno a Jonathan Andic se centra en un conjunto de elementos que la jueza considera relevantes, entre ellos las supuestas inconsistencias en sus declaraciones, los indicios forenses en el lugar de los hechos, el conflicto familiar vinculado a cuestiones económicas y el cambio de teléfono móvil tras la reapertura de la causa.

Por su parte, Jonathan Andic pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez haya analizado en profundidad el sumario de la causa, que permanece bajo revisión por su equipo jurídico. Su defensa, dirigida por el penalista Cristóbal Martell, trabaja para rebatir el supuesto móvil económico y las “graves imprecisiones” atribuidas a los informes de los Mossos d’Esquadra, que consideran basados en conversaciones sin contexto e incluso de años anteriores.

Según fuentes del caso recogidas por Efe, el desconocimiento del contenido íntegro del sumario llevó a Andic a acogerse a su derecho a responder a las preguntas de su defensa. No obstante, durante la vista manifestó su intención de volver a declarar una vez conozca todos los elementos del procedimiento, algo que la ley permite si la jueza lo estima pertinente para el esclarecimiento de los hechos.

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