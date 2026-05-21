La batalla entre Antena 3 y Telecinco por ‘Pasapalabra’: Mediaset busca la revancha y compra ‘El Rosco’ años después de que Atresmedia se quedase el programa

Mediaset busca la revancha y compra ‘El Rosco’ años después de que Atresmedia se quedase el programa (Atresmedia / Mediaset España)

El conflicto entre Atresmedia y Mediaset por el dominio televisivo de Pasapalabra ha experimentado un giro decisivo. Según Informalia, Mediaset habría adquirido los derechos de ‘El Rosco’, la sección final más reconocible del concurso, que Antena 3 se ve obligada a retirar tras la reciente decisión del Tribunal Supremo. Esta adquisición promete alterar la franja previa al informativo nocturno y reactivar la competencia por la audiencia en el acceso al prime time.

La compra de los derechos de ‘El Rosco’, la prueba mítica de Pasapalabra, por parte de Mediaset se habría realizado tras un acuerdo alcanzado hace un año y medio entre Alessandro Salem, consejero delegado del grupo, y la compañía holandesa MC&F, titular de la propiedad intelectual de este segmento según el dictamen judicial.

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Esta operación implica que Antena 3 conservará su contrato con ITV para continuar emitiendo el concurso bajo la marca Pasapalabra, pero quedará excluida de la emisión de su prueba final más popular. La sentencia del Supremo es el dato diferenciador: la cadena solo podrá mantener la mecánica completa hasta que la resolución sea firme, previsiblemente durante las próximas semanas.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Telecinco hará su propio formato con ‘El Rosco’

La decisión judicial del Tribunal Supremo prohíbe a Atresmedia la utilización de ‘El Rosco’ en la edición de Pasapalabra que emite actualmente. Mediaset se ha anticipado a la puesta en marcha de la sentencia mediante la adquisición de los derechos de la prueba directamente a la compañía holandesa MC&F.

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El nuevo formato que prevé lanzar Telecinco estará articulado en torno a dicha prueba, aunque no podrá utilizar el título Pasapalabra ni replicar exactamente el mismo funcionamiento, ya que los derechos globales del concurso permanecen en manos de ITV, con contrato vigente con Antena 3.

Desde la cadena de San Sebastián de los Reyes han confirmado a Infobae que Pasapalabra seguirá en emisión con los programas que tiene grabados, con ‘El Rosco’ incluido, a la espera de la firmeza del fallo. El futuro de la sección dependerá de decisiones internas pendientes y posibles negociaciones, aunque por el momento la franja vespertina de Antena 3 mantendrá el formato habitual.

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Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Cuando Mediaset perdió ‘Pasapalabra’

El actual enfrentamiento tiene su raíz en un largo proceso judicial, cuyo primer capítulo relevante se remonta a 2019, cuando el Supremo dictaminó que Mediaset debía cesar la emisión íntegra de Pasapalabra en Telecinco por carecer de derechos sobre el formato principal, que ya entonces estaban en manos de ITV, productora a la que Antena 3 sí compró los derechos correctamente y por lo que le quedó vía libre para hacerse con el programa.

Para comprender el origen de la disputa en torno a la prueba final del programa, resulta esencial retroceder a 1996, año en el que la BBC estrenó The Alphabet Game, un concurso creado por ITV basado en enfrentamientos por equipos con la colaboración de dos celebridades por bando. Esta edición original carecía de la tanda final conocida como ‘El Rosco’.

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La incorporación de la prueba que define el concurso tal y como se conoce en la actualidad provino de la adaptación italiana Passaparola, producida por Einstein Multimedia para Mediaset Italia en 1998. La novedad en este formato fue la Ruota finale (Rueda final), un tramo basado en el concepto End Game 21x100, desarrollado por Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb ese mismo año.

Óscar y Moisés, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

El debate por ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Los creadores cedieron inicialmente los derechos a MC&F mediante un acuerdo verbal en 1998, que se formalizó por escrito el 9 de agosto de 2016. MC&F, según defiende, bautizó la sección como ’21x100′ al estructurarse en 21 preguntas, vinculadas a las letras del abecedario, que tenían que responderse en menos de 100 segundos.

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La escalada en la pugna de licencias ha generado un escenario inédito en la televisión española: por un lado, los espectadores de Antena 3 podrían tener un Pasapalabra sin su ronda más emblemática; por otro, Telecinco prepara un programa diferente en nombre y concepto, pero con la inclusión de ‘El Rosco’ como núcleo central. Al menos, Atresmedia mantiene el programa con la salvedad, impuesta judicialmente, de la exclusión de la prueba propiedad de MC&F una vez la sentencia del Supremo sea completamente firme.

Mientras tanto, la situación invita a un periodo de incertidumbre para los seguidores del concurso. La decisión de qué ocurrirá exactamente con ‘El Rosco’, si será objeto de negociación o si se implementarán alternativas, queda en manos de la dirección de la cadena. Por el momento, Pasapalabra continuará su emisión diaria en la parrilla de Antena 3.

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