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La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Noruega vuelve a la gran cita mundialista con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia

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Los jugadores de noruega Erling Haaland y Alexander Sorloth (Fredrik Varfjell/NTB Scanpix vía AP)
Los jugadores de noruega Erling Haaland y Alexander Sorloth (Fredrik Varfjell/AP)

Noruega va a disputar el cuarto Mundial de su historia. Después de 28 años sin acudir a la gran cita (desde Francia 1998), el país nórdico formará parte del grupo I, en el que le esperan Francia, Senegal e Irak.

Los noruegos esperan superar su resultado en un Mundial, que fueron octavos de final. En esta ocasión, caerían ante Italia con un gol de Christian Vieri en el minuto 19, que era una de las selecciones favoritas para ganar el torneo.

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Para superar esta hazaña, Stale Solbakken (seleccionador) ha hecho pública la lista de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos figuran dos jugadores de LaLiga y varias estrellas del fútbol internacional.

Porteros

  • Orjan Nyland (Sevilla)
  • Egil Selvik (Watford)
  • Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensas

  • Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford)
  • Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt)
  • Henrik Falchener (Viking)
  • Sondre Langas (Derby County)
  • Torbjorn Heggem (Bolonia)
  • Marcus Holmgren Pedersen (Torino)
  • Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
  • David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers)
  • Leo Ostigard (Genoa)

Centrocampistas

  • Thelonious Aasgaard (Rangers)
  • Fredrik Aursnes (Benfica)
  • Patrick Berg (Bodo/Glimt)
  • Sander Berge (Fulham)
  • Oscar Bobb (Fulham)
  • Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
  • Antonio Nusa (RB Leipzig)
  • Andreas Schjelderup (Benfica)
  • Morten Thorsby (Cremonese)
  • Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
  • Martin Odegaard (Arsenal)

Delanteros

  • Erling Braut Haaland (Manchester City)
  • Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)
  • Alexander Sorloth (Atletico Madrid)

Erling Haaland, récords y cifras de un delantero histórico

Erling Haaland se ha consolidado como uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial y el gran referente de Noruega en la actualidad. En la UEFA Champions League, el atacante del Manchester City ya ha marcado 57 goles en 58 partidos, una cifra que lo sitúa entre los máximos goleadores más precoces de la historia de la competición.

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Además de su enorme producción goleadora, Haaland ha batido numerosos récords en el torneo europeo: es el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles en la Champions League, logrando esa cifra en solo 49 encuentros, superando marcas históricas de leyendas como Cristiano Ronaldo o Messi.

Haaland habló de Messi y Ronaldo

Su capacidad goleadora no solo lo convierte en la principal arma ofensiva de Noruega, sino también en uno de los jugadores más decisivos del fútbol internacional actual, llamado a liderar al equipo en su regreso a un Mundial tras casi tres décadas de ausencia

Martin Odegaard, el cerebro del equipo

Martin Odegaard es la otra estrella de la selección y el jugador que organiza prácticamente todo el juego del equipo. Capitán tanto en la selección como en el Arsenal, su papel va mucho más allá de los números: es el encargado de marcar el ritmo, conectar líneas y dar sentido al ataque.

A lo largo de su carrera ha destacado por su precocidad y liderazgo. Debutó con la selección absoluta de Noruega con solo 15 años, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en hacerlo, y desde 2021 es el capitán permanente del combinado nacional, una muestra de su importancia dentro del vestuario.

En el Arsenal también ha asumido un rol clave, consolidándose como uno de los jugadores más importantes tanto en la consecución de la Premier League como en la presencia del club inglés en la final de la Champions League.

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