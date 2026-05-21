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Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

El borrador de orden ministerial también retira de lista a Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago

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Vista del paso fronterizo entre Gibraltar y España. EFE/A. Carrasco Ragel
Vista del paso fronterizo entre Gibraltar y España. EFE/A. Carrasco Ragel

El Ministerio de Hacienda ha puesto en audiencia e información pública una orden ministerial que saca a Gibraltar de la lista de “jurisdicciones no cooperativas” en materia fiscal, una designación que mantenía desde 1991. El borrador de orden ministerial también establece la salida de la mencionada lista de Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago.

Por el contrario, se añade a Rusia a la relación de jurisdicciones que tienen la consideración de no cooperativas, por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial.

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El texto incluye que la orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que será de aplicación a los tributos devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento.

Una etiqueta “injusta”

El Gobierno de Gibraltar ha valorado la publicación por parte del Ministerio de Hacienda del borrador de la orden ministerial. En unas declaraciones difundidas este jueves en un comunicado de prensa, recogidas por Efe, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado que esta medida es “un paso largamente esperado y muy bienvenido”.

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La Verja de Gibraltar, instalada en 1909, ha simbolizado las tensiones entre España y el Reino Unido por el Peñón. Su cierre y reapertura marcaron episodios clave en la región.

“Durante 35 años, Gibraltar ha cargado con la etiqueta de paraíso fiscal. Esa etiqueta era injusta. Lo era cuando se aplicó por primera vez en 1991 y se hizo cada vez más difícil de justificar a medida que desarrollábamos uno de los centros financieros más transparentes y mejor regulados del mundo. España ha iniciado ahora el proceso para corregir el relato”, ha agregado.

Según informa la nota de prensa del gobierno gibraltaraño, el borrador de la orden ministerial será sometido a una consulta pública de siete días hábiles que se cerrará el 1 de junio de 2026 y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Transparencia fiscal y equidad tributaria

La norma “propone excluir a Gibraltar de la lista establecida por la Orden HFP/115/2023 al considerar que Gibraltar cumple ya con los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria exigidos por la legislación española”

Gibraltar figuraba en la lista española de paraísos fiscales desde la primera versión de esa lista, en un real decreto publicado en 1991 y se mantuvo asó a lo largo de sucesivas reformas durante 35 años. Está incluido en la lista blanca de la OCDE desde 2009 y nunca ha aparecido en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas.

En marzo de 2021, cuando entró en vigor el Acuerdo Internacional en materia de Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar, España “se comprometió expresamente a retirar a Gibraltar de su lista en un plazo de dos años”. Ese compromiso no se cumplió en el plazo previsto, pero se cumplirá ahora, cuando se apruebe la orden ministerial, según Gibraltar.

“Ha tardado más de lo que debería y ese retraso ha tenido consecuencias reales para nuestra economía y nuestra reputación. Pero lo importante ahora es que España está cumpliendo con su palabra. Es una buena noticia para Gibraltar, para nuestro sector de servicios financieros y para las numerosas empresas y particulares de ambos lados de la frontera cuya vida laboral se ha visto afectada por esta calificación desfasada”, ha añadido Picardo.

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