Esta es la cantidad de carne roja que puedes comer a la semana

España supera la ingesta de este tipo de carne recomendada por las autoridades sanitarias

Carne roja y procesada (AdobeStock)
El creciente interés por la nutrición ha impulsado que en los últimos años la comunidad científica se haya volcado en estudiar las propiedades que encierran los alimentos y las beneficios y contraindicaciones de ciertos patrones alimenticios. Entre ellos, el que más polémica ha suscitado es la carne roja.

Las autoridades sanitarias coinciden en que el consumo de carne roja debe ser moderado. Las cifras recientes, en cambio, muestran que en España todavía estamos lejos de cumplir las recomendaciones. La doctora Alba Santaliestra, dietista-nutricionista y Miembro de Honor la Academia Española de la Nutrición y Dietética recuerda que lo esencial no es solo limitar la carne roja, sino buscar un equilibrio global en las proteínas que consumimos.

Según explica, “pescados, carnes magras y huevos deberían estar en la misma proporción y consumirse no más de dos o tres veces a la semana”. Esto implica repartir la ingesta proteica entre distintas fuentes, evitando que un solo grupo domine la dieta. A esta distribución, añade la importancia de incluir proteínas de origen vegetal, especialmente las legumbres, que deberían consumirse al menos cuatro veces por semana. Este patrón no solo mejora la calidad nutricional de la dieta, sino que también aporta fibra, minerales y compuestos beneficiosos que la carne no contiene.

Dentro del grupo de las carnes, la doctora Santaliestra subraya que deben predominar las carnes blancas frescas, como el pollo o el pavo, debido a su menor contenido en grasas saturadas y a su perfil nutricional más saludable.

Cuánta carne roja se puede comer a la semana

Respecto a la carne roja, la recomendación es clara: no más de una vez por semana. Esto se aplica independientemente de la técnica culinaria utilizada; ya sea guiso, plancha o asado, la frecuencia de consumo debe mantenerse dentro de este límite.

Sin embargo, las cifras de consumo en España revelan una realidad alejada de las recomendaciones. Según las Encuestas Nacionales de Alimentación ENALIA 1 y ENALIA 2, los españoles consumen carne roja fresca hasta dos veces por semana, lo que equivale a unos 257,39 gramos por persona, aproximadamente dos raciones de 125 gramos. Este nivel prácticamente duplica la frecuencia aconsejada por los expertos.

España supera el consumo de carne procesada recomendada

Aún más preocupante es el consumo de carnes procesadas, como embutidos, salchichas o fiambres, cuyo contenido en sal, grasas saturadas y aditivos las convierte en la opción menos saludable dentro del grupo cárnico. Las encuestas indican que se consumen casi a diario, con un promedio de 32,38 gramos por persona al día, lo que corresponde a unas seis raciones de 40 gramos semanales. Si se suman las carnes frescas y procesadas, sin distinguir el tipo de animal, cada español ingiere alrededor de 108 gramos de carne al día, una cantidad que supera con creces las recomendaciones nutricionales actuales.

Episodio: ¿Son malas las carnes procesadas?.

Este exceso de carne en la dieta no es un tema menor, pues diversas investigaciones han vinculado un consumo elevado de carne roja y procesada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Además, desde el punto de vista medioambiental, reducir la ingesta de carne roja contribuye a disminuir la huella ecológica y favorecer sistemas alimentarios más sostenibles.

