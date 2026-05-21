La silla de la RAE que dejó libre Vargas Llosa ya tiene sustituto: Sergio Ramírez, elegido nuevo académico de la institución

El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942). (EFE/ Daniel González)

La silla L de la Real Academia Española (RAE) ya tiene quien la ocupe. El pleno de la institución cultural ha elegido este jueves 21 de mayo al escritor y académico nicaragüense Sergio Ramírez, nacionalizado español desde 2018. Ganador del Premio Cervantes en 2017, relevará en el cargo a Mario Vargas Llosa —escritor peruano también nacionalizado español—, fallecido el 13 de abril de 2025.

Su candidatura fue presentada a principios de mes por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. El escritor, autor de Margarita, está linda la mar, reside en Madrid desde hace cinco años. Abandonó Nicaragua en 2021 ante la persecución por parte del Gobierno dictatorial de Daniel Ortega.

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Edificio de la Real Academia Española. (Grosby)

Sin embargo, la elección no ha sido recibida con entusiasmo por todos los sectores. El pasado 7 de mayo, cuando la RAE proclamó a Ramírez como único candidato a la silla L, se abrió en Change.org una petición titulada Que la silla L de la RAE no borre la memoria de las víctimas del sandinismo, en la que se solicitaba a la institución que “reconsidere” su nombramiento. “Reconocemos la obra literaria del señor Ramírez. La cuestión es otra”, reconocen, para mencionar su participación en el primer régimen sandinista —basado en las ideas de Augusto Cesar Sandino, quien encabezó un movimiento guerrillero contra el gobierno de la época— junto a Ortega entre 1979 y 1990. Ramírez fue vicepresidente del país entre 1985 y el comienzo de la década.

Las víctimas del sandinismo piden justicia

La plataforma considera que la designación del escritor “sería un agravio a las víctimas y una pérdida moral para la propia Academia” y reprocha al autor nicaragüense no haber realizado una “autocrítica pública suficiente” sobre su etapa como dirigente revolucionario. “El 4 de mayo de 2026, al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, Ramírez denunció con valentía la censura del régimen actual, sin mencionar una sola vez lo ocurrido durante los ocho años en que ejerció cargos de máxima responsabilidad en el Estado”, señala el texto.

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La petición recuerda además que Sergio Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua entre 1979 y 1985, vicepresidente del país entre 1985 y 1990 y candidato a la reelección por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en febrero de 1990.

El escritor nicaragüense naturalizado español Sergio Ramírez, reacciona durante una entrevista con EFE este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). (EFE/ Bienvenido Velasco)

Nacido en Nicaragua en 1942, Sergio Ramírez es autor de más de setenta libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, además de miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y actualmente vive exiliado en Madrid, tras perder su su nacionalidad por el régimen de Ortega.

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A lo largo de su trayectoria literaria ha recibido algunos de los principales reconocimientos de las letras en español. Su novela Castigo divino (1988) obtuvo el Premio Dashiell Hammett en España, mientras que Un baile de máscaras fue galardonada en Francia con el Premio Laure Bataillon a la mejor novela extranjera traducida en 1998. Ese mismo año, Margarita, está linda la mar ganó el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Latinoamericano José María Arguedas, concedido por Casa de las Américas en Cuba.

Entre sus obras más recientes destacan La fugitiva (2011), reconocida con el premio Bleu Metropole de Montreal en 2013, y El caballo dorado (2024), distinguida con el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en 2025.

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El escritor nicaragüense Sergio Ramírez "vive" en Nicaragua a través de su literatura, un país "imaginario" donde permanece su infancia, su vida y sus recuerdos

Ramírez también ha cultivado la novela negra con una trilogía protagonizada por el inspector Dolores Morales, formada por El cielo llora por mí (2008), Ya nadie llora por mí (2017) y Tongolele no sabía bailar (2021). Además, publicó sus memorias sobre la revolución sandinista en Adiós muchachos (1999). Su último libro de cuentos es Ese día cayó en domingo (2022).

Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y reconocida con premios como el Iberoamericano de Letras José Donoso (2011), el Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (2014), el Premio Cervantes (2017), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021) y el Premio Ortega y Gasset de Periodismo (2026).

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Además, ha sido profesor visitante de literatura en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Harvard y Princeton, y es fundador del festival literario Centroamérica Cuenta.