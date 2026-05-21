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Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

El joven empresario alicantino tiene hasta el sábado para formalizar su candidatura al trono blanco

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Enrique Riquelme
El empresario Enrique Riquelme. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Enrique Riquelme acepta el desafío. El empresario alicantino, fundador y CEO de Grupo Cox, 37 años, ha comunicado su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia al Real Madrid. Unos comicios que anunció Florentino Pérez y su junta directiva hace más de una semana. Eso que apenas ha tenido diez días naturales para reunir el aval exigido por los estatutos del club, un total de 187 millones de euros, y esbozar un proyecto deportivo y económico para la próxima década.

Nada de esto existía antes del 12 de mayo a las 18:00, cuando empezó la rueda de prensa en la que Florentino proclamó que no dimitía, convocó elecciones y señaló a periodistas y medios de comunicación. En ella, el presidente habló de “ese señor que habla con las eléctricas y tiene acento sudamericano“. ”Acento mexicano -se corrigió-. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor”.

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Tampoco nadie conocía a Riquelme hasta que Florentino lo puso en el mapa. Nadie a efectos de suponer una amenaza para la estabilidad del club. El ya candidato trabajaba para serlo en 2029, cuando tocaban las elecciones, pero es ahora cuando podría hacerlo y luchar contrarreloj favorecido por la popularidad caída del cielo y por temor a que las próximas pudieran ser las últimas elecciones. Desliza que Florentino quiere “privatizar” el Madrid, que dejaría de ser de los socios.

El empresario teme que Florentino Pérez "privatice" el club y ya no vuelva a haber un proceso democrático en el que decidan los socios.

Riquelme cuenta con que lo más probable es perder, pero también con que esta oportunidad supone un trampolín para sus opciones futuras -siempre que no se cumpliera su premonición de una privatización-. El aspirante sabe además del desánimo de la afición al término de una segunda temporada sin uno solo de los grandes títulos, con violentas peleas físicas y también dialécticas, la última de ellas entre la mayor de las estrellas, Kylian Mbappé, y el entrenador, Álvaro Arbeloa.

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Florentino y Mourinho

La solución de Florentino se llama José Mourinho. La negociación está muy avanzada y no sería descabellado un anuncio al respecto ya la próxima semana. Se trataría de algo normal de no ser que se han convocado elecciones, un proceso que puede terminar con otro presidente, al que se obligaría a quedarse con un técnico impuesto o bien a despedirlo con una indemnización histórica. Lo mismo sucede con las operaciones en marcha con jugadores.

“Me tendrán que echar a tiros. (...) Esta es la oportunidad que yo les doy. Yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios y no de algunos periodistas que se creen que haciendo daño me van a intimidar. Me dan mucha más energía de la que tengo”, dijo Florentino, reivindicándose: “Dicen que esto es el caos, la ruina... ¡Pero si somos el más prestigioso del mundo! (...) Me da vergüenza decir que me han elegido como el mejor presidente de la historia del fútbol, pero lo han hecho".

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Esas fueron las palabras del presidente en la rueda de prensa en la que anunció los comicios. Lo que probablemente no se esperaba es que finalmente “ese señor que habla con las eléctricas” tuviera una clara intención de presentarse. De momento ha dado el primer paso y tiene hasta el sábado para presentar su candidatura. En el caso de hacerlo, será la junta electoral la encargada de examinarla, comprobar que cumple todos los requisitos y validarla. El lunes se fijaría la fecha de la votación, que, a priori, debería llevarse a cabo en los 15 días siguientes, es decir, como fecha límite debería llevarse a cabo el día 9 de junio. Aunque lo más habitual es que las votaciones se celebren en fin de semana.

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