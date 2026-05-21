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Ya son 22 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año: la última tenía 32 años

Una mujer fue asesinada en Figueres por su expareja en plena vía pública

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Ya son 22 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año (Europa Press)
Ya son 22 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año (Europa Press)

Hace apenas unos días, una mujer de 32 años fue asesinada por su expareja en el municipio de Figueres, en plena vía pública. Este jueves, el Ministerio de Igualdad ha confirmado la incorporación del caso a las estadísticas oficiales, lo que eleva a 22 el número de mujeres víctimas de violencia de género en 2026 y a 1.363 desde 2003, año en que comenzaron los registros.

Según la información disponible, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor de 48 años, quien habría quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento vigente respecto a la víctima. Los hechos ocurrieron en una plaza del municipio, donde la mujer fue atacada con un arma blanca a plena luz del día y falleció poco antes de las 15:00 horas. El hombre fue detenido en el mismo lugar por los Mossos d’Esquadra.

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Este caso se suma a otros dos incorporados en las últimas horas a los datos oficiales del Ministerio de Igualdad. Ayer se añadió el asesinato de una mujer de 51 años en Alicante, a manos de su pareja el pasado 16 de mayo. La víctima fue hallada sin vida tras un episodio de violencia en el domicilio familiar, donde también se encontraron los cuerpos sin vida de su marido de 55 años y el hijo de ambos, de 24.

Asimismo, esta misma mañana se ha incorporado el caso de una mujer de 44 años en Navarra, vecina de Arguedas, también ocurrido el 16 de mayo. En este caso, fue un familiar quien encontró el cuerpo sin vida en el domicilio y dio aviso inmediato a las autoridades. El presunto agresor se habría entregado posteriormente a la Guardia Civil y habría reconocido la agresión. No constaban denuncias previas ni registros en el sistema VioGén.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y rechazo ante estos asesinatos machistas, trasladando además su apoyo a los familiares y personas cercanas a las víctimas. Ambas han insistido en la necesidad de reforzar la coordinación institucional, la prevención y los recursos de protección para actuar a tiempo y evitar nuevas muertes.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre recursos disponibles y derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días. El servicio está disponible en 53 idiomas y cuenta con atención adaptada a personas con discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada y existe una situación de peligro, puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser utilizados por la víctima o por cualquier persona que conozca o sospeche un caso de violencia de género.

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