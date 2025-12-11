Cinco aperitivos hechos con salmón: canapés y entrantes fáciles y ricos para esta Navidad

Canapés con salmón para preparar en Navidad (Adobe Stock)

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llegan las comidas y cenas con familia y amigos. Por lo tanto, toca ir pensando en qué vamos a servir en los banquetes de este año. Las tradiciones varían de un lugar a otro de la geografía, pero, dejando a un lado los platos tradicionales que pertenecen a la cultura gastronómica de cada región, muchos repetimos año tras año las mismas recetas de siempre.

El aperitivo es una de las partes más esperadas y deseadas de las comidas navideñas, además de una oportunidad perfecta para innovar y aventurarnos con recetas nuevas. Hoy, elegimos como base un ingrediente clave para estas fechas: el salmón. Alrededor de este producto, propondremos cinco recetas que aprovechan su sabor, textura y frescura de diferentes maneras.

Pastel de salmón con pan de molde

Canapés de salmón y pan de molde (Adobe Stock)

La receta que te presentamos consiste en elaborar un pastel frío que luego se corta en pequeños canapés. El resultado es un bocado suave, de sabor ahumado y textura cremosa, muy vistoso gracias a la técnica empleada, que consiste en montar capas con los diferentes ingredientes.

Ingredientes

6 rebanadas de pan de molde sin corteza

200 g de salmón ahumado en lonchas

200 g de queso crema tipo Philadelphia

2 cucharadas de mayonesa

2 huevos duros

1 pepinillo en vinagre grande (opcional)

½ cebolleta pequeña (opcional)

Eneldo fresco o seco

Zumo de medio limón

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer pastel de salmón con pan de molde, paso a paso

Forrar un molde rectangular pequeño con film transparente, dejando que sobre por los lados para facilitar el desmolde. Colocar una primera capa de pan de molde cubriendo la base. Si es necesario, recorta los bordes para ajustar bien las piezas. En un bol, mezclar el queso crema con la mayonesa, una pizca de eneldo, el zumo de limón, un poco de sal y pimienta. Picar muy fino los huevos duros y el pepinillo y la cebolleta si se utilizan, y añadirlos a la mezcla de queso y mayonesa. Extender una capa fina de la mezcla sobre el pan, cubriendo por completo. Colocar encima una capa de salmón ahumado, bien repartido. Repetir los pasos de capa de pan – mezcla de queso y huevo – salmón, hasta completar tres capas, terminando con una de pan. Tapar con el film sobrante y colocar un peso encima (por ejemplo, un cartón de leche) para que compacte en la nevera. Dejar reposar al menos dos horas. Desmoldar el pastel, quitar el film y cubrir la parte superior y laterales con una fina capa de la mezcla de queso y mayonesa. Decorar la superficie con tiras de salmón, eneldo fresco, rodajas finas de pepinillo, huevo rallado o al gusto. Cortar en pequeños rectángulos para servir.

Tiradito de salmón ahumado

Tiradito de salmón ahumado (Adobe Stock)

El tiradito de salmón es el aperitivo perfecto para sumar a una mesa de Navidad, un entrante sofisticado, fresco y muy original, que tiene además una preparación muy sencilla y un sabor explosivo e inconfundible.

Ingredientes

250 g de salmón fresco (calidad sashimi o congelado previamente)

2 limas (zumo)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de salsa de soja (opcional)

1/2 cucharadita de ají amarillo en pasta o chile suave (opcional)

2 cucharadas de yogur natural o mayonesa ligera (opcional para salsa cremosa)

Sal en escamas

Pimienta negra recién molida (opcional)

Cilantro fresco o cebollino

Brotes, huevas o cebolla morada en juliana fina para decorar

Cómo hacer tiradito de salmón, paso a paso

Cortar el salmón muy frío en láminas finas; repártelas en una sola capa, ligeramente superpuestas, sobre un plato plano. Exprimir el zumo de lima y mezclarlo con el aceite de oliva y la salsa de soja. Incorpora el ají o chile si se desea y bate bien para emulsionar. Para una salsa cremosa (opcional), añade yogur natural o mayonesa a la mezcla y remueve hasta obtener una textura ligera. Rociar la salsa de manera uniforme sobre las láminas de salmón, asegurando que queden bañadas pero no inundadas. Sazonar con sal en escamas y pimienta. Decorar con cilantro fresco, cebollino, brotes tiernos o huevas de pescado

Tartar de salmón, aguacate y mango

Tartar de salmón, aguacate y mango (Adobe Stock)

El tartar de salmón, aguacate y mango es una explosión de frescura y colorido en cada bocado, ideal para quienes buscan un entrante ligero y equilibrado. Su presentación es, además, muy vistosa y elegante.

Ingredientes

200 g de salmón fresco (apto para consumo en crudo)

1 aguacate maduro

1 mango maduro pero firme

1/4 de cebolla morada (opcional)

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharadita de aceite de sésamo (opcional)

Zumo de 1/2 lima o limón

Sal y pimienta al gusto

Semillas de sésamo (opcional)

Cilantro fresco (opcional)

Cómo hacer tartar de salmón, aguacate y mango, paso a paso

Cortar el salmón en dados pequeños tras retirar piel y espinas. Marinar el salmón en un bol con la salsa de soja, zumo de lima y, si se desea, aceite de sésamo. Reservar en nevera mientras se preparan los demás ingredientes. Pelar y deshuesar el aguacate. Cortar en cubos uniformes y rociar con un poco del zumo de lima para evitar la oxidación. Pelar el mango y cortarlo igualmente en cubos. Picar la cebolla morada en trozos muy pequeños si se opta por incluirla. En un bol grande, mezclar suavemente el salmón marinado, el aguacate, el mango y la cebolla. Ajustar de sal y pimienta. Montar el tartar usando un aro de emplatar, presionando ligeramente para dar forma.

Espirales de salmón en hojaldre

Rollitos de hojaldre y salmón (Adobe Stock)

Nada crea mayor expectación en la mesa de aperitivos que unos rollitos de hojaldre recién horneados, dorados y rellenos de salmón ahumado. Este bocado fusiona la ligereza y el crujir del hojaldre con el sabor intenso del salmón, dándonos una opción horneada que dará variedad a nuestra mesa sin añadir complicación en la preparación.

Ingredientes

1 lámina de hojaldre rectangular (250-300 g)

150 g de salmón ahumado en lonchas

100 g de queso crema tipo Philadelphia

1 huevo (para pintar el hojaldre)

Eneldo fresco o seco (opcional)

Ralladura de limón (opcional)

Semillas de sésamo (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer espirales de hojaldre con salmón ahumado, paso a paso

Precalentar el horno a 200 °C. Extender la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia y, si es necesario, estirarla ligeramente con un rodillo. Untar toda la superficie con el queso crema, dejando un margen de 1 cm en los bordes. Repartir las lonchas de salmón ahumado de manera uniforme por encima del queso. Espolvorear eneldo, un poco de ralladura de limón, sal y pimienta al gusto. Enrollar el hojaldre sobre sí mismo, formando un cilindro firme. Cortar en rodajas de 2-2,5 cm de grosor. Colocar los rollitos sobre una bandeja de horno cubierta con papel sulfurizado, dejando espacio entre ellos. Batir el huevo y pintar la superficie de los rollitos. Espolvorear semillas de sésamo si se desea. Hornear durante 10-12 minutos hasta que los rollitos estén bien dorados

Canapé con paté de salmón ahumado casero

Canapés con paté de salmón ahumado casero (Adobe Stock)

El paté de salmón, protagonista en este bocado, se prepara triturando salmón ahumado con queso cremoso y un toque de mantequilla o nata, junto a algunos condimentos suaves. La mezcla, bien untada sobre panes o tartaletas, es ideal para servir fría y decorada según el gusto.

Ingredientes

250 gramos de salmón ahumado

1 lata de anchoas en aceite de oliva (unos 50 g escurridos)

200 ml de nata líquida para cocinar

1 cebolla grande

50 gramos de mantequilla

Sal y pimienta molida al gusto

Pan tostado, blinis, tartaletas o volovanes pequeños para servir

Cómo hacer canapés con paté de salmón ahumado casero, paso a paso

Pela y pica la cebolla muy fina. Pocha la cebolla en una sartén con la mantequilla, a fuego bajo, hasta que esté transparente y totalmente blanda, sin que tome color. Añade el salmón ahumado troceado y rehoga un par de minutos, solo para que temple y se mezclen sabores. Incorpora las anchoas escurridas y remueve durante un minuto. Vierte la nata líquida, sube un poco el fuego y remueve durante 2-3 minutos hasta que la nata espese ligeramente. Tritura toda la mezcla con una batidora o procesador hasta obtener la textura deseada. Deja templar unos minutos y ajusta el punto de sal y pimienta, teniendo en cuenta que el salmón y las anchoas ya aportan salinidad. Reserva, si es posible, en la nevera durante media hora para que adquiera cuerpo. Sirve el paté untado sobre pan tostado, blinis o pequeñas tartaletas, decorando con eneldo, caviar o medio anillo de cebollino si lo deseas.