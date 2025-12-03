España

Los 12 aperitivos de Navidad italianos que pueden marcar la diferencia en tu mesa este año: cómo hacerlos paso a paso

Las propuestas sencillas y elegantes están protagonizadas por verduras de temporada, pescados típicos, frutos secos y cítricos

Los 12 aperitivos de Navidad
Los 12 aperitivos de Navidad italianos que pueden marcar la diferencia en tu mesa este año (Pexels)

Con el arranque de diciembre, ya se empiezan a escuchar las campanas de fondo. Y quienes no estén preparados se pueden quedar sin el plato deseado en la mesa el próximo 24. Justamente esos platos que evocan generación tras generación los mejores momentos en familia. Durante estas reuniones navideñas prevalece la tradición gastronómica, porque los clásicos nunca defraudan. Pero cenar todas las Nochebuenas los mismos aperitivos y platos principales puede llegar a saturar y a aburrir a los comensales. Por eso, es preciso que de vez en cuando se actualicen algunos de ellos.

En este sentido, ofrecemos 12 recetas de aperitivos que recupera los sabores auténticos de la Navidad italiana, donde verduras de temporada, pescados típicos, frutos secos y cítricos protagonizan propuestas sencillas y elegantes. Estos no solo abren la velada, sino que cada uno guarda parte de la historia familiar, de las costumbres regionales y de los gestos repetidos año tras año. De esta forma, estos platos de la cocinera Renata Briano nos darán un lavado de cara a las tradiciones españolas.

1. Bacalao alla campanassa, una antigua receta de Liguria

  1. Hervir patatas hasta que estén tiernas.
  2. Pelar y hacer puré con aceite de oliva, sal y pimienta.
  3. Limpiar el bacalao, retirando piel y espinas, trocear y hervir por diez minutos.
  4. Triturar el bacalao en mortero, añadir nueces y hierbas.
  5. Incorporar un poco de leche hasta obtener un puré suave.
  6. Mezclar con el puré de patatas.
  7. Servir sobre pan tostado y decorar con mejorana, nuez y aceite de oliva.

2. Mousse de atún y ricotta con limón y hierbas aromáticas

  1. Escurrir el atún y colocarlo en un bol.
  2. Añadir ricotta, zumo y ralladura de limón, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.
  3. Agregar albahaca picada, tomillo o mejorana.
  4. Triturar todo con batidora hasta lograr una mousse cremosa.
  5. Si es necesario, añadir más aceite para suavizar.
  6. Pasar la mousse a un recipiente, cubrir y refrigerar 30 minutos antes de servir.
Tarta de queso philadelphia (Adobe
Tarta de queso philadelphia (Adobe Stock)

3. Tarta de queso horneada con miel y frutos secos: una receta rápida y cremosa

  1. Coloca el queso en un ramequín o bandeja, seca si es necesario.
  2. Haz cortes en cuadrícula en la superficie sin llegar al fondo.
  3. Añade un chorrito de miel y reparte frutos secos picados y romero por encima.
  4. Hornea a 180-190 °C durante 8-12 minutos, hasta que esté cremoso.
  5. Deja reposar tres minutos, decora con miel, frutos secos y romero.
  6. Sirve caliente con tostadas o focaccia.

4. Ensalada de hinojo, manzana y naranja: una opción refrescante y bueno para la digestión

  1. Pela la manzana, quita el corazón y córtala en dados. Rocía con jugo de limón.
  2. Pela la naranja y córtala en rodajas finas, añadiéndola a la manzana.
  3. Limpia el hinojo, retira las partes duras y córtalo en rodajas muy finas.
  4. Mezcla los ingredientes en un bol.
  5. Sazona con sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra.
  6. Remueve bien y sirve fría.

5. Huevos rellenos, una receta tradicional de la abuela María

  1. Hervir los huevos durante ocho minutos y dejar enfriar.
  2. Pelar, cortar por la mitad y retirar las yemas.
  3. Machacar las yemas y mezclarlas con atún, paté de aceitunas, alcaparras picadas y mayonesa.
  4. Probar y ajustar sal si es necesario.
  5. Rellenar las claras con la mezcla y compactar bien.
  6. Decorar con mayonesa y una aceituna.
  7. Refrigerar antes de servir.

6. Galletas caseras con mantequilla de limón y anchoas: una receta sencilla

  1. Mezcla harina, aceite de oliva, levadura disuelta en agua y sal.
  2. Amasa hasta obtener una masa suave, cubre y deja reposar una hora.
  3. Extiende la masa con rodillo, corta en rectángulos y coloca en bandeja forrada.
  4. Haz agujeros y hornea a 200 °C durante 10-12 minutos.
  5. Bate mantequilla con jugo y ralladura de limón.
  6. Unta la crema en las galletas frías y coloca anchoas encima.
  7. Decora con ralladura de limón y tomillo, sirve inmediatamente.
Ensalada de verdes con coliflor
Ensalada de verdes con coliflor

7. Ensalada de coliflor: una guarnición única y deliciosa

  1. Limpia la coliflor, corta los ramilletes y enjuágalos.
  2. Cuece al vapor diez minutos con un poco de sal.
  3. Enfría con agua fría y colócalos en una ensaladera.
  4. Tritura aceitunas verdes, perejil, anchoas, alcaparras, ajo, limón y aceite de oliva.
  5. Mezcla la coliflor con esta salsa y añade aceitunas Taggiasca.
  6. Deja reposar media hora antes de servir a temperatura ambiente.

8. Ternera con salsa de atún con mayonesa y... con el truco de la zanahoria

Para l preparación de la carne:

  1. Hierve agua con sal, zanahoria, cebolla y apio en una cacerola alta.
  2. Añade la ternera y cocina 50 minutos.
  3. Escurre, deja enfriar envuelta en papel vegetal y reserva la zanahoria y el caldo.

Para la salsa de atún y final:

  1. Mezcla mayonesa, atún escurrido, anchoas, zanahoria cocida y alcaparras.
  2. Añade limón y sal al gusto; si está espeso, agrega caldo.
  3. Corta la carne en rodajas, cubre con la salsa y sirve fría decorada con alcaparras o zanahoria.
Alcachofas rellenas de patatas (Nestlé
Alcachofas rellenas de patatas (Nestlé cocina)

9. Alcachofas rellenas de patatas: una opción vegetariana sabrosa

  1. Limpia las alcachofas, corta por la mitad y retira hojas duras y barbas.
  2. Sumerge en agua con zumo de limón.
  3. Cocina las alcachofas y tallos en olla a presión cinco minutos.
  4. Hierve las papas con piel en la misma olla quince minutos y escurre.
  5. Rellena las mitades de alcachofa con puré de patata.
  6. Coloca en bandeja, espolvorea pan rallado y añade aceite de oliva.
  7. Hornea a 180 °C por 25 minutos, enfría y sirve.

10. Pastel de puerros de Liguria: una especialidad de origen francés

Para la masa quebrada:

  1. Mezcla los ingredientes (harina, cascada, sal y aceite de oliva) de la masa hasta lograr textura suave y elástica.
  2. Envuelve en film y deja reposar treinta minutos.

Relleno y montaje:

  1. Limpia y corta los puerros en rodajas.
  2. Sofríe en aceite durante diez minutos, sazona y deja enfriar.
  3. Mezcla puerros con ricota, huevos, parmesano, mejorana, sal y pimienta.
  4. Extiende la masa, coloca el relleno, cubre y sella.
  5. Pincela con aceite y hornea a 180 °C durante cuarenta minutos.
  6. Deja enfriar y corta en porciones.
Pastel de puerros (Dia)
Pastel de puerros (Dia)

11. Mejillones gratinados al estilo de Liguria: un marisco fácil de hacer

  1. Limpia los mejillones bajo agua y raspa las conchas, retirando el biso.
  2. Descarta cualquiera dañado o abierto.
  3. Ábrelos al vapor en sartén; retira una de las conchas y coloca el mejillón en bandeja.
  4. Mezcla pan rallado, ajo, perejil, sal y aceite de oliva.
  5. Cubre los mejillones con esta mezcla y añade aceite extra.
  6. Gratina en horno a 180 °C durante 5-10 minutos, hasta dorar.
  7. Sirve caliente.

12. Pulpo de Zavorristi, un delicioso paté para untar sobre picatostes

  1. Cuece el pulpo, deja enfriar y retira la piel.
  2. Sumerge en agua con vinagre diez minutos, escurre y seca.
  3. Corta el pulpo en trozos y tritura hasta obtener una pasta gruesa.
  4. Sofríe ajo picado y perejil en aceite de oliva.
  5. Añade el pulpo picado y alcaparras, cocina cinco minutos y añade sal y pimienta.
  6. Conserva en frascos de cristal cubriendo con aceite y sirve sobre picatostes.

