La mejor manera de cocer los gambones para esta Navidad: el tiempo exacto para una textura perfecta y un pelado muy sencillo

El secreto para cocer gambones está en controlar el tiempo y el choque térmico, lo que garantiza una textura jugosa y un pelado sencillo. Muchos disfrutan de los gambones por su tamaño generoso y buen precio, comprándolos tanto frescos como congelados. Esta técnica garantiza que queden perfectos en cualquier ocasión, listos para lucirse en una mariscada, en ensaladas o acompañados de una salsa clásica.

Los gambones se han vuelto imprescindibles en la cocina española, especialmente en celebraciones. Su sabor dulce y textura firme los hacen ideales tanto solos como en recetas más elaboradas, y suelen confundir con el langostino austral por su aspecto similar. Se recomienda acompañarlos con salsas como la mayonesa o la salsa rosa, y siempre elegir gambones de buen aspecto, sin cabezas oscuras ni signos de mala conservación.

Este marisco es apreciado en toda la costa, donde simboliza reunión y disfrute en torno a la mesa, siendo frecuente en aperitivos durante fiestas o como parte de mariscadas junto a otros crustáceos. Cocer los gambones correctamente eleva su sabor natural, permitiendo apreciar todas sus cualidades sin necesidad de preparaciones complicadas.

Receta de cómo cocer gambones

La cocción perfecta de los gambones radica en emplear agua muy salada, un tiempo justo de cocción y un enfriado rápido con hielo, lo que realza su sabor y presenta un marisco con textura firme y jugosa. Se pueden cocer frescos, descongelados o directamente desde el congelador, adaptando el tiempo para garantizar un resultado óptimo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 8 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 3 minutos

Reposo en agua con hielo: 5 minutos

Ingredientes

12 gambones grandes 1 litro de agua 1 cucharada sopera de sal gruesa 1 hoja de laurel (opcional) Hielo (cantidad suficiente para el enfriado)

Cómo hacer gambones cocidos, paso a paso

Pon a calentar 1 litro de agua en una cacerola amplia. Añade la cucharada sopera de sal gruesa y, si lo deseas, la hoja de laurel. Lleva el agua a ebullición. Agrega los gambones cuando el agua esté en ebullición, realízalo por tandas para no bajar la temperatura bruscamente. Cocina los gambones frescos o descongelados durante dos o tres minutos desde que el agua vuelva a hervir. Si los gambones están congelados, déjalos cocer entre tres y cuatro minutos desde el momento en que hierve de nuevo. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua fría y abundante hielo. Saca los gambones de la olla y sumérgelos inmediatamente en el agua con hielo durante cinco minutos. Este paso es clave para cortar la cocción y conservar la textura. Escurre y sirve los gambones.

Consejos cruciales:

No sobrecargues la olla.

El enfriado en hielo es esencial para obtener un pelado fácil y una textura óptima.

Controla el tiempo según el estado de los gambones (frescos, descongelados o congelados).

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta es aproximadamente para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 85 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 1 g

Carbohidratos: 0 g

Sodio: 600 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los gambones cocidos se pueden guardar en un recipiente hermético en el refrigerador durante hasta dos días. No se recomienda congelarlos una vez cocidos.