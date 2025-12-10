España

La mejor manera de cocer los gambones para esta Navidad: el tiempo exacto para una textura perfecta y un pelado muy sencillo

Un cocinado que te llevará menos de 10 minutos y que es ideal para acompañar las grandes comidas de la época navideña

Guardar
Gambones frescos cocinados al horno
Gambones frescos cocinados al horno (Adobe Stock)

El secreto para cocer gambones está en controlar el tiempo y el choque térmico, lo que garantiza una textura jugosa y un pelado sencillo. Muchos disfrutan de los gambones por su tamaño generoso y buen precio, comprándolos tanto frescos como congelados. Esta técnica garantiza que queden perfectos en cualquier ocasión, listos para lucirse en una mariscada, en ensaladas o acompañados de una salsa clásica.

Los gambones se han vuelto imprescindibles en la cocina española, especialmente en celebraciones. Su sabor dulce y textura firme los hacen ideales tanto solos como en recetas más elaboradas, y suelen confundir con el langostino austral por su aspecto similar. Se recomienda acompañarlos con salsas como la mayonesa o la salsa rosa, y siempre elegir gambones de buen aspecto, sin cabezas oscuras ni signos de mala conservación.

Este marisco es apreciado en toda la costa, donde simboliza reunión y disfrute en torno a la mesa, siendo frecuente en aperitivos durante fiestas o como parte de mariscadas junto a otros crustáceos. Cocer los gambones correctamente eleva su sabor natural, permitiendo apreciar todas sus cualidades sin necesidad de preparaciones complicadas.

Receta de cómo cocer gambones

La cocción perfecta de los gambones radica en emplear agua muy salada, un tiempo justo de cocción y un enfriado rápido con hielo, lo que realza su sabor y presenta un marisco con textura firme y jugosa. Se pueden cocer frescos, descongelados o directamente desde el congelador, adaptando el tiempo para garantizar un resultado óptimo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 8 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 3 minutos
  • Reposo en agua con hielo: 5 minutos
Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Ingredientes

  1. 12 gambones grandes
  2. 1 litro de agua
  3. 1 cucharada sopera de sal gruesa
  4. 1 hoja de laurel (opcional)
  5. Hielo (cantidad suficiente para el enfriado)

Cómo hacer gambones cocidos, paso a paso

  1. Pon a calentar 1 litro de agua en una cacerola amplia.
  2. Añade la cucharada sopera de sal gruesa y, si lo deseas, la hoja de laurel.
  3. Lleva el agua a ebullición.
  4. Agrega los gambones cuando el agua esté en ebullición, realízalo por tandas para no bajar la temperatura bruscamente.
  5. Cocina los gambones frescos o descongelados durante dos o tres minutos desde que el agua vuelva a hervir.
  6. Si los gambones están congelados, déjalos cocer entre tres y cuatro minutos desde el momento en que hierve de nuevo.
  7. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua fría y abundante hielo.
  8. Saca los gambones de la olla y sumérgelos inmediatamente en el agua con hielo durante cinco minutos. Este paso es clave para cortar la cocción y conservar la textura.
  9. Escurre y sirve los gambones.
El resultado de unos gambones
El resultado de unos gambones cocidos perfectos (Pixabay)

Consejos cruciales:

  • No sobrecargues la olla.
  • El enfriado en hielo es esencial para obtener un pelado fácil y una textura óptima.
  • Controla el tiempo según el estado de los gambones (frescos, descongelados o congelados).

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta es aproximadamente para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 85 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 1 g
  • Carbohidratos: 0 g
  • Sodio: 600 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los gambones cocidos se pueden guardar en un recipiente hermético en el refrigerador durante hasta dos días. No se recomienda congelarlos una vez cocidos.

Temas Relacionados

RecetasRecetas España NavidadRecetas EspañaPescadoEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

Las Fuerzas Armadas mantiene desplegados unos 1.600 militares en Eslovaquia, Letonia, Rumanía y Lituania

Cientos de legionarios se dirigen

El Supremo niega la nacionalidad española a un apátrida nacido en Barcelona y criado en Inglaterra porque “no la solicitó en tres décadas”

Su posterior intento de “recuperación” quedó descartado, ya que la legislación exige que el solicitante acredite residencia legal en España o vínculo familiar de emigrante español, condiciones que no pudo demostrar

El Supremo niega la nacionalidad

Antelm Pujol, doctor: “A los 40 años, el 40% de los hombres tiene disfunción eréctil”

Esta disfunción sexual puede ocultar problemas más graves de salud

Antelm Pujol, doctor: “A los

Las revistas del corazón esta semana: la ruina económica de Fedra Lorente y el ‘solitario’ cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio sin sus abuelas

Este miércoles, 10 de diciembre, también son protagonistas de las cabeceras rosas Ana Boyer, y Fernando Verdasco que anuncian su cuarto embarazo; y Fernando Alonso, que está esperando su primer hijo junto a Melissa Jiménez

Las revistas del corazón esta

La Justicia condena a una doctora de una clínica privada de Madrid a indemnizar con 56.000 euros a una madre por no detectar los defectos en el feto antes de nacer

El bebé nació con diversas malformaciones, entre ellas la ausencia del peroné, una condición que, según los especialistas consultados por la familia, habría podido detectarse en la revisión de la semana 20

La Justicia condena a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cientos de legionarios se dirigen

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

El Supremo niega la nacionalidad española a un apátrida nacido en Barcelona y criado en Inglaterra porque “no la solicitó en tres décadas”

La Justicia condena a una doctora de una clínica privada de Madrid a indemnizar con 56.000 euros a una madre por no detectar los defectos en el feto antes de nacer

Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está

La metáfora de médicos y enfermedades sexuales con la que el Tribunal Supremo explica por qué el fiscal general es culpable

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la baja médica: “Un simple artículo de tu convenio colectivo va a marcar la diferencia entre cobrar 1.000 o 2.000 euros”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de diciembre

Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo