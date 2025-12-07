España

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

El músico permanece hospitalizado tras la agresión, ocurrida mientras tomaba un café en un bar de San Esteban de Litera, Huesca

Un agente de la Guardia Civil (Europa Press)

Un integrante de la orquesta contratada para amenizar la Nochevieja anticipada en San Esteban de Litera (Huesca) permanece hospitalizado tras resultar herido por arma blanca en una agresión ocurrida en la tarde del sábado, durante los actos previos a la celebración festiva. El presunto agresor, un joven vecino de la localidad, se atrincheró posteriormente en su domicilio, donde permaneció más de veinte horas antes de que agentes de la Guardia Civil accedieran al interior de la vivienda, donde fue hallado muerto. Los hechos, según han confirmado fuentes del instituto armado a EFE, permanecen bajo investigación y no se ha precisado oficialmente la causa del fallecimiento.

El suceso alteró de forma abrupta una celebración que se había convertido en tradición en el municipio oscense, donde desde hace 17 años se adelanta simbólicamente la despedida del año durante el puente de la Constitución. La agresión tuvo lugar en torno a las 19.30 o 20.00 horas del sábado 6 de diciembre, cuando ya había comenzado el denominado Café Concierto que daba inicio a la programación festiva de la Nochevieja anticipada.

El ataque en pleno arranque de la fiesta

Según las fuentes consultadas por medios locales, la víctima es un montador perteneciente a la Orquesta Nueva Atalaia, el grupo contratado para amenizar tanto la primera sesión de la tarde como la verbena nocturna. Tras finalizar su trabajo inicial de montaje, el trabajador se dirigió a un bar de la plaza del municipio para tomar un café. Fue en ese establecimiento donde se produjo el ataque.

Los hechos ocurrieron en el Bar el Rincón del Cazador, situado en la plaza de España de San Esteban de Litera. Un testigo presencial relató que el presunto agresor estuvo bromeando unos instantes con la víctima antes de cambiar repentinamente de actitud. Tras quedarse serio y en silencio, le asestó una cuchillada de forma súbita, alcanzándole en la zona del abdomen. El ataque fue tan rápido que quienes se encontraban en el interior del local apenas tuvieron margen de reacción.

“Estaban solos los dos y fue algo muy rápido”, explicó uno de los testigos a El Periódico de Aragón, que describió cómo, tras la agresión, varias personas acudieron de inmediato en auxilio del herido mientras el agresor huía del lugar. La víctima perdió una cantidad considerable de sangre hasta la llegada de los servicios sanitarios y de una patrulla de la Guardia Civil, que acudieron con rapidez tras recibir el aviso.

Un agente de la Guardia Civil (Europa Press)

El herido fue trasladado al Hospital de Barbastro, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según han indicado fuentes cercanas al entorno de la orquesta, la operación se desarrolló con éxito y la evolución del músico es favorable, encontrándose fuera de peligro.

Mientras tanto, el presunto autor de la agresión emprendió la huida hasta su domicilio, donde se atrincheró desde el mismo momento en que cruzó la puerta. La Guardia Civil desplegó entonces un operativo de seguridad y acordonó la zona durante más de veinte horas, a la espera de que el joven abandonara voluntariamente la vivienda o de recibir autorización judicial para intervenir.

El dispositivo policial se mantuvo activo durante toda la noche del sábado y la jornada del domingo. Fuentes del instituto armado explicaron a EFE que el cerco a la vivienda concluyó alrededor de las 18.30 horas del domingo, una vez que los agentes accedieron al inmueble tras obtener la autorización judicial correspondiente, al no obtener respuesta a los reiterados requerimientos para que el ocupante saliera al exterior.

En el interior de la vivienda, los agentes localizaron el cuerpo sin vida del joven que había sido señalado como presunto autor del apuñalamiento. La Guardia Civil confirmó el hallazgo del cadáver, aunque evitó precisar si se trata de un suicidio o si el fallecimiento guarda relación con otro tipo de causa, limitándose a señalar que todas las circunstancias del caso están siendo investigadas.

El presunto agresor era un residente reciente en San Esteban de Litera, donde llevaba alrededor de un año, procedente de Cataluña. Algunos vecinos sostienen que contaba con antecedentes y que había llegado a la localidad por ese motivo, si bien esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Diferentes testimonios recabados por diarios locales en el municipio coinciden en señalar que se trataba de una persona conflictiva, con episodios previos de altercados en bares tanto de la localidad como de poblaciones cercanas.

“Ya había tenido problemas en otros locales porque consume mucho alcohol y drogas”, apuntan varios vecinos a El Periódico de Aragón, que recuerdan intervenciones anteriores de la Guardia Civil para frenar comportamientos violentos o amenazas. También señalan que había protagonizado incidentes en la localidad de Binéfar antes de asentarse definitivamente en San Esteban de Litera.

En paralelo al desarrollo del operativo policial, la celebración de la Nochevieja anticipada continuó adelante. La organización decidió mantener el programa previsto, que incluía la sesión nocturna con la misma orquesta, las campanadas con uvas y cotillón a la una de la madrugada, una posterior noche de versiones y la sesión del DJ programada hasta la madrugada.

