La Policía detiene a una mujer y a su pareja por la muerte del hijo de 4 años de ella cuyo cuerpo fue hallado en la playa de Garrucha (Almería)

La Guardia Civil localizó el cadáver del menor con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional. (Europa Press)

Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado la pasada noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.

La tía de la madre fue quien dio aviso de la desaparición del niño porque la mujer le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha, según han explicado fuentes próximas a la investigación a EFE. Sobre las 22:30 horas, tras recibir el aviso sobre la desaparición del menor, se activó la búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, según detallan fuentes de Ayuntamiento

La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre que es su actual pareja y no es el padre del menor. Las fuentes también han detallado que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.

*Información elaborada por EFE.

