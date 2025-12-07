La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer en El Viso del Alcor (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial, en una imagen de recurso. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre después de encontrar el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. Tras un aviso por el incendio en una vivienda del municipio, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia causados por un arma blanca. El suceso se investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha detallado que la mujer tenía 30 años y no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género. Por el contrario, el detenido sí formaba parte del registro por una relación anterior con otra mujer.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que “cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

En caso de que la investigación confirme que fue asesinada a manos de su pareja o expareja, se trataría de la víctima número 44 de violencia de género en 2025 y la 1.337 desde 2003, año en el que comenzaron los registros.

Minuto de silencio por el posible asesinato machista

El Ayuntamiento del municipio ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, y ha suspendido el concurso de Hogueritas previsto para este domingo. También han convocado a los vecinos a las puertas del Consistorio a las doce del mediodía de este domingo para guardar un minuto de silencio en memoria de la mujer que podría ser víctima de un asesinato machista. A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento, que ha condenado “firmemente” los hechos y ha trasladado su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados de la víctima.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.