Dos menores le queman el pelo a una persona sin techo en Sevilla y lo publican en redes sociales

La Guardia Civil ha identificado a uno de los dos jóvenes implicados en los hechos

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (Europa Press)

La Guardia Civil ha iniciado una investigación tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que dos menores agreden y humillan a un hombre sin hogar en Benacazón (Sevilla). En el vídeo, que se ha extendido rápidamente en internet, los dos jóvenes atacan al hombre durante aproximadamente tres minutos y llegan a quemarle el pelo. Según ha informado la Guardia Civil a Infobae España, los agentes han logrado identificar ya a uno de los menores implicados en la grabación.

Las imágenes, de gran dureza, recogen cómo uno de los menores se hace pasar por un agente de policía, mientras el otro ejecuta sus instrucciones. A lo largo de la grabación, el menor que sostiene el teléfono móvil emite órdenes con tono autoritario, utilizando frases como: “Central, hay que quemar ya”. El otro chico, sin mostrar dudas, prende fuego al cabello del hombre con un mechero y, en un momento, pregunta: “¿Está bien, señor?”. La respuesta del menor que graba resulta especialmente cruel: “Es una prueba de fuego, hay que quemar más”.

La víctima, que permanece sentada en un banco durante toda la agresión, no muestra reacción defensiva alguna. En un instante de la grabación, se le escucha decir con voz tranquila: “Con el poco pelo que tengo, encima me lo queman”.

La Guardia Civil investiga los hechos

Tanto la Policía Local de Benacazón como la Guardia Civil han recibido la denuncia de los hechos, después de que el vídeo se difundiese por redes sociales. Debido al contenido de la publicación, será el instituto armado quien se haga cargo de la investigación. Ha sido el Equipo REDO, especializado en delitos de odio, el que ha asumido las. Por el momento, los agentes han logrado identificar a uno de los dos agresores y continúan las pesquisas para encontrar al otro menor implicado.

La Guardia Civil ha confirmado que también ha identificado al hombre agredido, aunque por el momento no ha sido posible localizarlo para tomarle declaración y determinar la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, un dato que sigue pendiente de verificación directa con el afectado.

Medidas judiciales para menores implicados en delitos de odio

En el caso de que los menores tengan entre 14 y 17 años y se confirme su implicación en un delito de odio, la legislación contempla la imposición de medidas judiciales en lugar de las penas de prisión o multa que se aplican a los adultos. Estas medidas pueden variar en función de la gravedad del caso e incluyen opciones como internamiento, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o amonestación.

La investigación sigue abierta mientras la Guardia Civil trata de localizar a la víctima y de identificar al resto de los menores que participaron en la agresión.

