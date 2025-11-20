España

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

La detención se ha producido cerca del puerto y la investigación sigue su curso

Agente de la Guardia Civil
Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla (Europa Press)

Un Guardia Civil ha sido detenido en Bilbao tras ser sorprendido con cerca de 120 kilos de cocaína mientras viajaba en el coche patrulla, según ha adelantado El Correo y ha podido confirmar Infobae España. Ha ocurrido en las inmediaciones del puerto. La investigación sigue su curso y la Comandancia de Bizkaia no ha querido precisar más detalles. EFE ha añadido que el detenido ingresará en prisión provisional.

Se trata de un agente veterano del área de Fiscal y Fronteras, pero que existía la sospecha en la comisaría desde hace tiempo, lo que hizo que iniciaran la investigación. No es el primer caso de un miembro de un cuerpo de seguridad que acaba en los juzgados por aprovechar su posición para unirse a una organización criminal.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha informado este viernes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Guardia Civil detenido con cocaína

Según señala el periódico vasco, la investigación comenzó hace tiempo, bajo la dirección de la Guardia Civil, que obtuvo autorización judicial para intervenir sus comunicaciones y realizar labores de seguimiento. El agente fue detenido en el Puerto cuando circulaba en un coche oficial y transportaba 120 kilos de cocaína. Había recogido la droga dentro de las instalaciones portuarias y actuaba con la aparente seguridad de su condición de agente de la autoridad.

La noticia ha generado un gran revuelo al tratarse de un agente años de experiencia y con tiempo de servicio en el Puerto. Las fuentes consultadas por El Correo sostienen que empezó trasladando pequeñas cantidades de droga para un grupo criminal y que con el tiempo aumentó el volumen, facilitando así el tráfico ilícito desde el interior del recinto portuario.

La Comandancia ha confirmado que una cantidad de droga cercana a la comentada ha sido la encontrada en el coche. También han explicado que la investigación sigue en curso, de manera que no han querido dar más detalles sobre la detención de un compañero, al que las pruebas dificultan su futuro judicial.

(Noticia en ampliación).

