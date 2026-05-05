El sueldo de la reina Sofía por mantener su agenda nacional e internacional a sus 87 años: 131.000 euros anuales tras el aumento de los funcionarios

La reina Sofía en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (EFE)

La reina Sofía percibe 131.000 euros anuales con cargo al presupuesto de la Casa Real, cantidad que representa uno de los salarios públicos más elevados del Estado español. Según Público, solo el 1,37% de los trabajadores superan esa cifra, lo que coloca a la emérita en el reducido grupo de personas mejor retribuidas dentro de la administración. El rey Felipe VI es quien gestiona directamente el presupuesto asignado a su madre desde la abdicación de Juan Carlos I en 2014, una información disponible en el portal de Transparencia de la Casa Real.

El desempeño de la reina Sofía al frente de la Corona se traduce en una agenda especialmente activa. En lo que va de año, ha acumulado 20 compromisos oficiales que suman un ritmo promedio de un evento semanal. Entre las actividades contabilizadas se incluyen audiencias en el Palacio de la Zarzuela, participaciones en actos en Madrid, desplazamientos dentro de España, como en Las Palmas, Palma de Mallorca o Burgos, y viajes internacionales a ciudades como Miami, Lyon, Estocolmo, Londres y Atenas.

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La emérita también ha asistido a los homenajes por el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, aunque estos actos no figura formalmente en su agenda pública. Tras un paréntesis obligado por esta pérdida familiar, la reina Sofía ha retomado la agenda con una gran cantidad de actividades con las que no ha dejado de representar a la familia real española pese a tener ya 87 años.

La reina Sofía del brazo del gran duque de Luxemburgo en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

El sueldo de la familia real española

El reparto del presupuesto para la familia real es gestionado actualmente por Felipe VI, quien establece la asignación económica de su madre en relación con las partidas dedicadas a los principales miembros de la institución. Según publicó la Casa Real el pasado jueves 12 de febrero, el rey Felipe VI percibirá 294.000 euros, mientras que la reina Letizia tendrá un salario de 160.000 euros, y la reina emérita Sofía 131.000 euros. Esta cuantía supone para Sofía un incremento de 2.438 euros respecto al ejercicio anterior, en consonancia con la subida general del 1,5% aplicada a los funcionarios públicos.

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El papel institucional de la reina Sofía, caracterizado por su presencia en eventos tanto nacionales como internacionales, permite que la reina Letizia y el monarca puedan mantener una agenda menos congestionada. En los últimos años, la reina Sofía ha representado a la monarquía española en actos tan importantes como el reciente cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia en Estocolmo, convirtiéndose en la única representante española en ese encuentro.

La reina Sofía se reencuentra en Lyon con Muna de Jordania (Casa Real)

La agenda de la reina Sofía

Su presencia en la cena de gala durante este acontecimiento no solo ha reforzado la visibilidad de la institución en Europa, sino que ha servido además para afianzar lazos con otras casas reales europeas. Antes de eso, también pasó por Londres para acudir a la exposición Zurbarán en la National Gallery. Entre sus apariciones, las de los actos benéficos son las que más peso tienen en su agenda.

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La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

El inicio de este año ha estado marcado por el fallecimiento de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía y figura de referencia para la emérita en numerosos ámbitos de su vida privada y pública. La propia doña Sofía ha contado con el apoyo de sus hijas, que han destinado parte de su tiempo a acompañarla durante la Semana Santa, así como con la cercanía de sus nietas Victoria Federica e Irene Urdangarin.