España Deportes

La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La bicicleta que fue robada está valorada en un precio de entre 15.000 y 20.000 euros

Guardar
Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil (Europa Press)

La Guardia Civil ha informado sobre la detención en Madrid de un hombre de 44 años, arrestado como supuesto autor del robo de una bicicleta de un piloto de MotoGP. El robo ocurrió durante el reciente Gran Premio de Motociclismo celebrado en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste, en Valencia. El caso ha llamado la atención no solo por el contexto y la víctima, sino también por el valor y singularidad del objeto robado: la bicicleta, un modelo muy exclusivo del que solo existen dos ejemplares en el mundo, está valorada entre 15.000 y 20.000 euros.

La investigación se inició después de que se denunciara el robo de la bicicleta en uno de los días en los que tuvo lugar el evento internacional. Los agentes se desplazaron al recinto y examinaron minuciosamente el área en la que se había producido la desaparición. Para avanzar en la identificación del sospechoso, analizaron el material grabado por las cámaras de seguridad del circuito y de las zonas adyacentes.

Dentro de estas averiguaciones, resultó fundamental la revisión de las cámaras de seguridad de una gasolinera próxima al circuito. Las grabaciones mostraron la entrada de un individuo que portaba la bicicleta y simulaba formar parte del personal de una de las escuderías de competición. Aprovechó la confusión y el ambiente concurrido característico de estos eventos deportivos para trasladar el vehículo sin levantar sospechas entre los trabajadores ni el público.

Varios pilotos de MotoGp (REUTERS/Pablo
Varios pilotos de MotoGp (REUTERS/Pablo Morano)

La Guardia Civil no tardó en relacionar este hecho con varios hurtos previos denunciados en el entorno comunitario y en otras provincias. Al avanzar las pesquisas, los agentes identificaron al presunto autor: un hombre con domicilio en Madrid, conocido por sus antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio. Adicionalmente, comprobaron que el detenido disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario.

Paralelamente, la investigación demostró que sobre el sospechoso recaía otra acusación por la sustracción de un vehículo a motor desde un concesionario de automóviles. El análisis comparativo de las imágenes de seguridad y el testimonio de varios testigos llevó a los investigadores a la conclusión de que se trataba de la misma persona que extrajo la bicicleta de la zona de motor-home del circuito, justo en la jornada en la que se reportó su desaparición.

La detención del sospechoso

Tras reunir los elementos probatorios suficientes y coordinar actuaciones entre distintas unidades, los agentes lograron localizar al individuo durante esta semana en un barrio de Madrid. La operación estuvo a cargo del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) y se desarrolló en estrecha cooperación con el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid). Los responsables policiales han comunicado que todas las diligencias relacionadas con el caso ya se encuentran en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena nº 2, en la provincia de Valencia, órgano que decidirá los próximos pasos judiciales. El varón se encuentra a disposición de la justicia por este delito de hurto y otros presuntamente cometidos en fechas recientes.

Marc Márquez ficha por el equipo oficial de Ducati hasta 2026.

Las autoridades indicaron que el valor, la singularidad de la bicicleta y su relación con el mundo del motociclismo internacional hicieron que el caso adquiriera notoriedad, debido a la alarma generada entre los participantes y organizadores. Además, subrayaron que la investigación permanece abierta por si surgen nuevos indicios de su intervención en más incidentes similares. La Guardia Civil reincidió en la importancia de estos operativos coordinados para controlar la delincuencia itinerante e incautar bienes sustraídos, apuntando que el seguimiento efectivo de las cámaras de seguridad resulta clave en la resolución de hurtos de esta naturaleza.

Temas Relacionados

Guardia CivilRoboMotoGPMotoGP EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La FIFA confirma la agenda completa del Mundial 2026: días, horarios de España y sedes de todos los partidos

Este es el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

La FIFA confirma la agenda

Noruega, al Mundial 2026 tras 28 años sin participar en uno: cómo se clasificó y las figuras de la selección

El equipo noruego llevaba 28 años sin participar en un Mundial hasta ahora, ya que consiguió su plaza tras golear a Italia por 1-4

Noruega, al Mundial 2026 tras

Inglaterra busca romper su sequía de títulos en el Mundial 2026: cómo llega, estrellas del equipo y su estilo de juego

Los ‘Three Lions’ sellaron su clasificación para el Mundial tras imponerse ante Letonia por 0-5 en el marcador

Inglaterra busca romper su sequía

Una novata, una histórica y una sorpresa en el pasado torneo: así es el grupo H en el que jugará España en el Mundial 2026

La selección española se enfrentará en la fase de grupos a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Una novata, una histórica y

Túnez inscribe su nombre en el Mundial 2026: cómo se clasificó, las figuras del equipo y las siete veces que jugó el torneo en su historia

La selección tunecina participará por séptima vez en un Mundial, la tercera consecutiva tras la de Rusia 2018 y Qatar 2022

Túnez inscribe su nombre en
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Matthew Perry y la oración

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla habló sobre la

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”

Un conductor borracho y drogado perdió el control de su auto en la isla Guadalupe: al menos 19 heridos

La Inteligencia del Reino Unido informó que Rusia lanzó 5.400 ataques aéreos contra Ucrania en el último mes

Friedrich Merz afirmó que el apoyo a Israel es “el núcleo esencial” de la política alemana

Tensiones internas, cambios en política exterior y ajustes económicos postergados: así fue el primer mes de gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia