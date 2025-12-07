La Guardia Civil detiene a un hombre que robó una bicicleta de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

Un agente de la Guardia Civil (Europa Press)

La Guardia Civil ha informado sobre la detención en Madrid de un hombre de 44 años, arrestado como supuesto autor del robo de una bicicleta de un piloto de MotoGP. El robo ocurrió durante el reciente Gran Premio de Motociclismo celebrado en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste, en Valencia. El caso ha llamado la atención no solo por el contexto y la víctima, sino también por el valor y singularidad del objeto robado: la bicicleta, un modelo muy exclusivo del que solo existen dos ejemplares en el mundo, está valorada entre 15.000 y 20.000 euros.

La investigación se inició después de que se denunciara el robo de la bicicleta en uno de los días en los que tuvo lugar el evento internacional. Los agentes se desplazaron al recinto y examinaron minuciosamente el área en la que se había producido la desaparición. Para avanzar en la identificación del sospechoso, analizaron el material grabado por las cámaras de seguridad del circuito y de las zonas adyacentes.

Dentro de estas averiguaciones, resultó fundamental la revisión de las cámaras de seguridad de una gasolinera próxima al circuito. Las grabaciones mostraron la entrada de un individuo que portaba la bicicleta y simulaba formar parte del personal de una de las escuderías de competición. Aprovechó la confusión y el ambiente concurrido característico de estos eventos deportivos para trasladar el vehículo sin levantar sospechas entre los trabajadores ni el público.

La Guardia Civil no tardó en relacionar este hecho con varios hurtos previos denunciados en el entorno comunitario y en otras provincias. Al avanzar las pesquisas, los agentes identificaron al presunto autor: un hombre con domicilio en Madrid, conocido por sus antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio. Adicionalmente, comprobaron que el detenido disfrutaba en ese momento de un permiso penitenciario.

Paralelamente, la investigación demostró que sobre el sospechoso recaía otra acusación por la sustracción de un vehículo a motor desde un concesionario de automóviles. El análisis comparativo de las imágenes de seguridad y el testimonio de varios testigos llevó a los investigadores a la conclusión de que se trataba de la misma persona que extrajo la bicicleta de la zona de motor-home del circuito, justo en la jornada en la que se reportó su desaparición.

La detención del sospechoso

Tras reunir los elementos probatorios suficientes y coordinar actuaciones entre distintas unidades, los agentes lograron localizar al individuo durante esta semana en un barrio de Madrid. La operación estuvo a cargo del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja (Valencia) y se desarrolló en estrecha cooperación con el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid). Los responsables policiales han comunicado que todas las diligencias relacionadas con el caso ya se encuentran en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena nº 2, en la provincia de Valencia, órgano que decidirá los próximos pasos judiciales. El varón se encuentra a disposición de la justicia por este delito de hurto y otros presuntamente cometidos en fechas recientes.

Las autoridades indicaron que el valor, la singularidad de la bicicleta y su relación con el mundo del motociclismo internacional hicieron que el caso adquiriera notoriedad, debido a la alarma generada entre los participantes y organizadores. Además, subrayaron que la investigación permanece abierta por si surgen nuevos indicios de su intervención en más incidentes similares. La Guardia Civil reincidió en la importancia de estos operativos coordinados para controlar la delincuencia itinerante e incautar bienes sustraídos, apuntando que el seguimiento efectivo de las cámaras de seguridad resulta clave en la resolución de hurtos de esta naturaleza.