Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

El Palacio Salinas de Torrelaguna, Madrid, donde hasta ahora se encontraba el cuartel de la Guardia Civil (Ayuntamiento de Torrelaguna)

El pasado 19 de noviembre los ocho guardias civiles y sus familias que vivían en el acuartelamiento de Torrelaguna fueron informados que tenían que abandonar sus casas, debido al avance de las grietas en el edificio sin una alternativa habitacional. Tras dos semanas, Delegación de Gobierno ha trasladado su compromiso de construir un nuevo cuartel en la comarca, pero el alcalde del municipio todavía tiene dudas.

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se reunió este lunes con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, coronel Carlos de Miguel y los alcaldes de los ocho municipios donde trabajan estos agentes: Torrelaguna, Víctor José Gutiérrez Sánchez; de Cabanillas de la Sierra, Fernando Tárraga Enamorado; de La Cabrera, Ismael de la Fuente Soria; de Patones, Luis Arriazu Garcia; y de Torremocha, Carlos Rivera Rivera; y las alcaldesas del Ayuntamiento de Redueña, María de las Mercedes Pérez González; y de Venturada, Carolina Folgueira Flores.

“El encuentro se produce tras la petición de los regidores y regidoras municipales de una reunión para tener más información sobre la solución que se va a dar a la situación actual del cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna, y trasladar al delegado del Gobierno la “profunda preocupación” e inquietud que genera entre los vecinos de la zona esta cuestión", explican desde Delegación de Gobierno.

Añaden que “el total compromiso del Gobierno de España con la seguridad y la convivencia se va a materializar en la construcción de un nuevo cuartel que contará con pabellones para residencia de los guardias y sus familias, y se ubicará donde se encuentre un terreno óptimo para ello”.

“Hay un compromiso de construir un cuartel nuevo, pero hay ‘peros’”

Sin embargo, el alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, ve la situación un poco diferente. En conversación con Infobae España, explica que si ve positivo que “hay un compromiso de construir un cuartel nuevo, pero hay ‘peros’”.

Víctor Gutiérrez, alcalde de Torrelaguna, y María Jesús Mañero

“Desde Delegación de Gobierno ya han visto que es un urgente y tenemos un terreno cedido desde 2021 en Torrelaguna que podría servir, sin embargo nos han respondido que quieren mirar otros sitios”, relata, pero “los ocho alcaldes hemos defendido que siga en Torrelaguna, que estamos todos unidos en esa idea”.

“Eso les ha chocado, porque parece que quieren enfrentarnos para alargar la situación y poder decir: hemos hecho lo que hemos podido, que parezca que hacen algo”, y eso preocupa a los ocho ediles. Sin embargo, Gutiérrez ha vuelto a remarcar que “es positivo que estén buscando el edificio”, por lo que la semana se viene se reunirá con la arquitecta para que vea el terreno y se pueda “resolver cualquier situación ipso facto y tener el cuartel cuanto antes”.

“Los guardias civiles siguen viviendo ahí”

El alcalde destaca también una segunda problemática y es la situación actual de los agentes y sus familias. “Les hemos dicho que los guardias civiles siguen viviendo ahí, lo que les ha sorprendido, porque nos han indicado que se tienen que ir ya”, pero no es tan fácil: “Les están echando de su casa y diciéndoles que tienen que salir y buscarse la vida”.

Por ello, han quedado la semana que viene con el Coronel y Sargento e la Guardia Civil para “buscar posibilidades temporales” en la zona. Delegación ha ofrecido unas casas en Patones, pero “ahí no vive nadie. ”¿Quieren que estén solos ahí, sin relacionarse con nadie como si fueran apestados?“, denuncia.

La difícil batalla judicial de un pequeño pueblo de la sierra de Madrid para intentar cobrar 1,2 millones en impuestos a Defensa y la NASA.

Otra opción que les indicaron fue Pedrezuela, pero “está muy lejos”. “Si se les manda ahí, se van a acabar cambiando a la comandancia de El Molar, porque les pilla más cerca”, agrega, por lo que esta situación todavía tiene que ser tratada para ofrecerles una vivienda adecuada.