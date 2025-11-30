Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

Imagen de archivo de una piara de jabalíes silvestres (AdobeStock)

La aparición de seis jabalíes muertos en los últimos dos días en Cerdanyola del Vallès y Bellaterra (Barcelona) ha reavivado en la comunidad el miedo a una enfermedad que no se registraba en territorio nacional desde 1994: la fiebre porcina africana. De inmediato, las autoridades han puesto en marcha las medidas pertinentes para evitar su expansión, como la delimitación de la zona afectada, la búsqueda y eliminación bajo control oficial de los cadáveres o la prohibición de la caza en la zona.

Pese a que se trata de una enfermedad que no se registraba hace más de tres décadas, lo cierto es que se encuentra presente en la Unión Europea desde 2014, cuando perforó en los países bálticos y Polonia, proveniente de Rusia. “Lo viví en el 1994 en mi explotación. Fue una etapa muy dura e incierta. Costó mucho esfuerzo y dinero controlarla, porque no podíamos exportar durante mucho tiempo hasta que conseguimos erradicarla”, recuerda Pedro Segovia, secretario provincial Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Segovia.

El ganadero considera que de esa experiencia España logró aprender mucho, aunque señala que el retorno de la enfermedad al territorio puede deberse a muchos motivos. “Estos animales se mueven rápido. Están en medios rurales, se contagian entre ellos por otros animales que pueden venir de otros países o porque hayan cruzado ellos la frontera”, explica. Además, estima que, en esta ocasión, se debe a que son animales que se encuentran cerca de zonas urbanas y “comen lo que le echan los ciudadanos”, por lo que puede haber comido algo de un turista de fuera de Europa o del este del continente.

Las consecuencias económicas y de exportación

Entre las medidas que podrían tomarse en Cataluña para controlar el brote, Segovia no descarta que se sacrifiquen los cerdos que puedan estar dentro del radio perimetral. Esta decisión va a suponer “un palo grande” para la explotación de las ganaderías implicadas, ya que “tendrán que ir al cierre de la explotación y empezar de cero, hasta que ese foco esté controlado”.

En cuento a los mataderos y los comercializadores, el ganadero destaca que España es el tercer país productor mundial y se exportan la mitad de las cabezas, lo que supone alrededor de 25 millones de cerdos, por lo que el cierre de mercados importantes para el sector como el japonés o el chino podría tener consecuencias negativas. “En teoría China tiene que aceptar la regionalización, por lo que no debería haber problema. Además pueden vender a Europa y el mercado interno. No deberíamos ser alarmistas”, considera José Ramón González, secretario de Ganadería de UPA.

Al igual que hará China, países como Estados Unidos, Corea del Sur y reino Unido ya aceptan esta regionalización, por lo que el freno a las exportaciones solo se ha producido en las explotaciones situadas en la zona vigilada, que afecta a 39 granjas. En los casos de japón y México, dos grandes importadores de carne de cerdo español, anunciaron que detendrían temporalmente las importaciones de productos porcinos de todo el país en respuesta al nuevo brote del virus.

Con la llegada de la época navideña, donde los productos derivados del cerdo tienen una gran salida, España se enfrenta al desafío de grandes pérdidas para la industria porcina, que podría suponer, de no controlar el virus y replicarse en otras regiones, la pérdida de 8.000 millones de euros, de los que 1.000 millones vienen de las ventas a China.

El problema de la fauna silvestre

Mapa del lugar en el que se encontraron los dos primeros cadáveres de jabalíes con peste porcina africana. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Sobre las medidas de seguridad tomadas tras detectarse estos casos, Segovia destaca que llevan “mucho tiempo en alerta” y cuentan con la experiencia y las herramientas necesarias para tomar las medidas rápidas, aunque mantiene la incógnita de que puede pasar con los animales que se encuentran en el medio del campo. Sobre los animales silvestres, el conseller catalán de Ganadería, Òscar Ordeig, ha pedido este sábado a los ciudadanos “no se acerquen a la sierra de Collserola si no es estrictamente necesario”, para evitar el desplazamiento de estos animales a otras regiones.

Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100%, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

“Al final los problemas de sanidad animal, al revés de lo que piensa la gente, no viene de las explotaciones, sino de la fauna salvaje”, señala González, quien considera que estos animales silvestres amenazan las explotaciones ganaderas. “Pedimos a las autoridades de Medio Ambiente que se hagan responsables y hagan los controles necesarios para que no se vena amenazadas las explotaciones”.

Sobre los animales salvajes, Segovia considera que es un problema, no solo para los animales, sino también para la ciudadanía. “no se cuál es el crecimiento, no se si hasta la propia Administración puede tener un control real de lo que está creciendo. Hay que tomar medidas en el asunto”, opina, y añade que “hay una sobrepoblación en animales que tienen ya su territorio marcado, con es el jabalí, y al no poder estar en ese espacio se vana otros, por el exceso de población”.