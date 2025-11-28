Detectan dos jabalíes con peste porcina africana en España: son los primeros casos en el país desde 1994

Un grupo de jabalíes. (Freepik)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este viernes la detección de dos casos positivos de peste porcina africana en España. Los casos se han producido en dos jabalíes, hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona).

La presencia de la enfermedad en los dos animales, que ha sido analizada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), fue notificada por parte de los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Catalunya al Ministerio de Agricultura, que ha elevado la comunicación del foco a la Unión Europea (UE) y a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Los cadáveres de los jabalíes silvestres fueron hallados a una distancia aproximada de un kilómetro el uno del otro, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras la detección, se ha procedido a aplicar las actuaciones pertinentes para evitar su expansión, recogidas en el manual práctico de operaciones de lucha contra la peste porcina africana: delimitación de la zona infectada, búsqueda y eliminación bajo control oficial de cadáveres, prohibición de caza en la zona para evitar que los jabalíes se desplacen a áreas libres, entre otras.

Una manada de jabalíes. (Europa Press)

Estos dos casos del virus son los primeros detectados en España desde noviembre de 1994. Sin embargo, la enfermedad se encuentra presente en la Unión Europea desde 2014, cuando entró a los países bálticos y Polonia desde Rusia. Según han señalado desde el Ministerio de Agricultura, la peste porcina africana afecta actualmente las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos de trece países (como Italia, Alemania, Grecia o Rumanía).

¿Qué es la peste porcina africana?

Según explican desde la OMSA, la peste porcina africana “es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100 %”. Tiene una fuerte resistencia en el medio ambiente, por lo que “puede sobrevivir en la ropa, el calzado, las ruedas de los vehículos y otro tipo de equipos”, así como en “distintos productos porcinos”. Por este motivo, puede propagarse transfronterizamente con facilidad debido a numerosos comportamientos humanos.

Pese a ello, la OMSA y el Ministerio de Agricultura explican que no es una enfermedad zoonósica, es decir, “las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos”. Sin embargo, sí que “produce efectos devastadores en las poblaciones porcinas y en la economía de los sistemas de producción”, señala la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Bomberos y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han rescatado un jabalí de un lago en un campo de golf de Majadahonda, que se había metido al agua a primera hora de la mañana y no podía salir, ha informado un portavoz de Emergencias 112. (Fuente: Emergencias Madrid)

Además, la Unión Europea la cataloga como enfermedad de categoría A, por lo que todos los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para controlar su propagación y erradicarla.

Agricultura convoca al Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria

“Se solicita al sector a que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales”, señalan desde el Ministerio de Luis Planas, que también ha recordado la obligatoriedad de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas sobre cualquier sospecha detectada en España.

Las investigaciones para conocer el origen de la enfermedad ya se han iniciado y el Ministerio de Agricultura ha convocado hoy al Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), con los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, y al sector porcino para informar del foco y extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones.

(Noticia en ampliación)