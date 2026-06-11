Alfredo Molina, veterinario: “Esta creencia hace sufrir a tus animales mucho más de lo que piensas”

Un gato cansado permanece tumbado en una silla. (Ina Fassbender/dpa)

Cuidar a un gato hasta el final de su vida es uno de los desafíos emocionales más complejos para las familias con felinos. La convivencia diaria crea un vínculo profundo y silencioso y, cuando llega el momento de la despedida, la incertidumbre y el miedo a equivocarse pueden prolongar decisiones difíciles, como la de recurrir a la eutanasia. El dolor de la pérdida, sumado a la dificultad de interpretar el sufrimiento animal, convierte este proceso en una experiencia especialmente delicada.

El veterinario Alfredo Molina advierte que los gatos en fases terminales no suelen mostrar señales evidentes de dolor. En su experiencia clínica, ha atendido a numerosos gatos que, tras semanas sin comer, llegan a la consulta en un estado crítico. “Un gato que lleva tres semanas sin comer no está luchando por vivir, está esperando a que tú le des permiso para irse”, afirma Molina en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@alfredomolinavet), quien insiste en que esta situación es más frecuente de lo que la mayoría imagina.

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El especialista observa que muchas familias, movidas por el cariño y la esperanza, interpretan ciertas conductas del animal como signos de mejora. “Es que todavía me mira, es que todavía me ronronea”, suelen decir los dueños, convencidos de que esos gestos implican una posible recuperación. Molina explica que los gatos no se quejan como los humanos ni expresan explícitamente la magnitud de su sufrimiento. Su silencio puede interpretarse erróneamente como fortaleza o esperanza, cuando en realidad es una manifestación de agotamiento.

“Esperar más no es amor”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota. (Alfredo Molina/Tiktok)

El deterioro físico es notorio en estos casos. Los animales llegan sin masa muscular y con movilidad limitada. Molina apunta que, bajo la apariencia de calma, el gato experimenta una severa disminución de su calidad de vida. “Llegan a la consulta sin músculos, sin fuerzas, casi sin vida”, describe el veterinario, que subraya la importancia de reconocer cuándo la intervención médica ya no puede revertir el cuadro.

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La dimensión emocional de estas situaciones suele estar marcada por la dificultad para aceptar el final. Molina ha constatado que el temor a perder a la mascota se disfraza a menudo de amor, lo que lleva a postergar la decisión de la eutanasia. “Esperar más no es amor. Demasiadas veces es tu miedo disfrazado de amor”, señala. El veterinario insiste en que la prioridad debe ser el bienestar del animal, no el consuelo de la familia.

Cuando finalmente se toma la decisión de dejar partir al animal, la frase que todos los dueños repiten, según Molina, es: “Ojalá lo hubiera hecho antes”. Hasta ahora, ninguna familia le ha expresado arrepentimiento por haber actuado con premura. Este patrón revela que el sufrimiento suele prolongarse innecesariamente por la dificultad de los dueños para aceptar la despedida.

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El testimonio de Alfredo Molina pone de relieve la necesidad de una mayor conciencia sobre el bienestar animal en situaciones terminales. Los veterinarios cumplen un papel clave en acompañar y asesorar a las familias para que puedan tomar decisiones informadas y compasivas. Reconocer las señales, consultar a tiempo y priorizar la calidad de vida del animal permite reducir su sufrimiento y afrontar el adiós con serenidad.