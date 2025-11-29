El brote de peste porcina africana en jabalíes se acota al mundo animal: “Para el humano no supone ningún peligro”

Piara de jabalíes (AdobeStock)

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA CReSA) ha detectado en los últimos días seis jabalíes muertos a las afueras del municipio de Bellaterra (Barcelona) y en plena sierra de Collserola. Los dos primeros, encontrados el pasado miércoles, han dado positivo en las pruebas de detección de la Peste Porcina Africana (PPA). Los otros cuatro, que han sido hallados en el mismo radio de afectación, siguen a la espera de confirmación de los resultados por parte del Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Madrid, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Ante los casos de fiebre porcina, China ha prohibido la importación de carne de cerdo procedente de Barcelona alegando una situación de emergencia sanitaria. Asimismo, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur se han sumado a este cese de la comercialización con las 39 granjas situadas en la zona de vigilancia, que abarca un radio de 20 kilómetros. Por su parte, Japón y México ya han anunciado que detendrán las importaciones de carne de cerdo de España.

El brote de PPA es el primero en España desde 1994, según confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que provoca la pérdida del estatus de país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Hasta esa fecha y desde 1960, la PPA fue endémico en España. Actualmente, el virus se encuentra activo en 13 países de la Unión Europea (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia).

La peste porcina africana y su (no) impacto en humanos

Las autoridades sanitarias de Cataluña han implementado todas las medidas de control dispuestas por la Comisión Europea, al considerarla como una enfermedad de categoría A. Por ello, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat ya han delimitado la Zona Infectada (ZI) y se encuentran en una “búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres“, así como la prohibición de caza en la zona.

El virus de la peste porcina africana se trata de una enfermedad “muy fácilmente transmisible, con una alta mortalidad en cerdos, más de un 10 %“, aclara José Antonio López Guerrero, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La PPA se reconoce así como una epizootia, es decir, “una epidemia entre animales”.

Bomberos y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han rescatado un jabalí de un lago en un campo de golf de Majadahonda, que se había metido al agua a primera hora de la mañana y no podía salir, ha informado un portavoz de Emergencias 112. (Fuente: Emergencias Madrid)

Esta enfermedad se transmite a través de las garrapatas y es fácilmente contagiable a otros animales silvestres, a través de saliva, sangre o carne contaminada que se utilice para alimentar. En declaraciones a Infobae España, López explica que “también se puede transmitir incluso en la ropa de las personas que trabajan en estas granjas o en los vehículos”.

Sin embargo, los expertos llaman a la calma, en tanto que el virus de la peste porcina africana es una enfermedad no zoonósica, es decir, que las personas no pueden contraer la infección ni por contacto con estos animales silvestres ni por la ingesta de productos derivados de ellos. De hecho, “para el humano no supone, en principio, ningún peligro”.

Para la PPA no existen tratamientos y no hay ninguna vacuna disponible, recuerda el microbiólogo. “El tratamiento es sacrificar a todos los animales de una granja donde se detecten casos y la vigilancia epidemiológica durante varios meses", concluye.