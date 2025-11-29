Lasaña de salmón con salsa Aurora, una receta deliciosa y saludable que es perfecta para sorprender esta Navidad

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Las comidas y cenas de Navidad están a punto de convertirse en una constante con la llegada del mes de diciembre. Y si hay algo que cobra especial importancia en estas fechas es disfrutar de una buena gastronomía. Pero, para ello, no siempre es necesario ir a restaurantes, ya que son muchas las recetas que pueden hacerse en casa con facilidad y que permiten sorprender a los invitados. Precisamente, uno de esos platos es la lasaña de salmón con salsa Aurora, que no solo es saludable, sino también deliciosa.

Esta receta combina el delicado sabor del salmón con la untuosidad de una bechamel clásica mezclada con tomate, conocida como salsa Aurora. Ideal para reuniones familiares o celebraciones, su cremosidad y el contraste entre capas hacen de este plato una alternativa diferente a la lasaña tradicional.

La lasaña de salmón con salsa Aurora fusiona la tradición italiana de lasañas horneadas con ingredientes propios de la cocina mediterránea. El salmón aporta un toque marino y saludable, mientras que la salsa, con su matiz anaranjado, ofrece suavidad y sabor. Suele servirse como plato principal y marida perfectamente con vinos blancos frescos.

Receta de lasaña de salmón con salsa Aurora

La receta parte de la elaboración de un relleno de salmón con cebolla, ajo y, opcionalmente, espinacas, y de una salsa Aurora preparada mezclando bechamel con salsa de tomate. El montaje alterna capas de pasta, relleno y salsa, para terminar con queso rallado, gratinando en el horno hasta lograr una superficie dorada y cremosa.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado de preparación es de 1 hora y 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación del relleno y salsa: 30 minutos

Montaje: 10 minutos

Horneado: 30-35 minutos

Reposo: 10 minutos

Ingredientes

9-12 láminas de lasaña (precocidas o normales)

400 g de salmón fresco (filetes o lomos)

200 g de espinacas frescas (opcional)

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

200 g de queso rallado (mozzarella, parmesano o mezcla)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Para la salsa Aurora:

40 g de mantequilla

40 g de harina

500 ml de leche

200 ml de salsa de tomate (casera o de bote)

Nuez moscada al gusto

Cómo hacer lasaña de salmón con salsa Aurora, paso a paso

Sofríe la cebolla y el ajo picados en aceite hasta transparentar. Añade el salmón cortado en trozos pequeños, cocínalo hasta que se desmenuce y cambia de color. Incorpora las espinacas (si usas), cuece hasta que reduzcan. Salpimenta y reserva. Para la salsa Aurora, derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y mezcla formando un roux. Incorpora la leche poco a poco, removiendo para evitar grumos, hasta lograr una bechamel suave. Agrega la salsa de tomate, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina unos minutos más hasta espesar ligeramente. Monta la lasaña: en el fondo de la fuente, pon una capa fina de salsa Aurora. Cubre con placas de lasaña, luego el relleno de salmón y una capa de salsa. Repite el proceso y termina con salsa Aurora y queso rallado. Hornea a 180°C durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Deja reposar 10 minutos antes de cortar y servir, para que las porciones mantengan su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de seis a ocho porciones, dependiendo del tamaño con que se sirva cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 360-410 kcal aproximadamente

Proteínas: 23-26 g

Grasas: 15-18 g (variará según tipo de queso y cantidad de aceite/mantequilla)

Hidratos de carbono: 33-36 g

Fibras: 2 g

Azúcares: 4-6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse refrigerada en recipiente hermético durante dos a tres días. También puede congelarse porciones individuales hasta tres meses, descongelando y calentando en horno convencional.