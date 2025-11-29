España

Lasaña de salmón con salsa Aurora, una receta deliciosa y saludable que es perfecta para sorprender esta Navidad

La combinación de ingredientes permite obtener una alternativa al plato tradicional, con una crema que mezcla bechamel con salsa de tomate y destaca por su cremosidad

Guardar
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Las comidas y cenas de Navidad están a punto de convertirse en una constante con la llegada del mes de diciembre. Y si hay algo que cobra especial importancia en estas fechas es disfrutar de una buena gastronomía. Pero, para ello, no siempre es necesario ir a restaurantes, ya que son muchas las recetas que pueden hacerse en casa con facilidad y que permiten sorprender a los invitados. Precisamente, uno de esos platos es la lasaña de salmón con salsa Aurora, que no solo es saludable, sino también deliciosa.

Esta receta combina el delicado sabor del salmón con la untuosidad de una bechamel clásica mezclada con tomate, conocida como salsa Aurora. Ideal para reuniones familiares o celebraciones, su cremosidad y el contraste entre capas hacen de este plato una alternativa diferente a la lasaña tradicional.

La lasaña de salmón con salsa Aurora fusiona la tradición italiana de lasañas horneadas con ingredientes propios de la cocina mediterránea. El salmón aporta un toque marino y saludable, mientras que la salsa, con su matiz anaranjado, ofrece suavidad y sabor. Suele servirse como plato principal y marida perfectamente con vinos blancos frescos.

Receta de lasaña de salmón con salsa Aurora

Lasaña de salmón con salsa
Lasaña de salmón con salsa Aurora. (AdobeStock)

La receta parte de la elaboración de un relleno de salmón con cebolla, ajo y, opcionalmente, espinacas, y de una salsa Aurora preparada mezclando bechamel con salsa de tomate. El montaje alterna capas de pasta, relleno y salsa, para terminar con queso rallado, gratinando en el horno hasta lograr una superficie dorada y cremosa.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado de preparación es de 1 hora y 25 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación del relleno y salsa: 30 minutos
  • Montaje: 10 minutos
  • Horneado: 30-35 minutos
  • Reposo: 10 minutos

Ingredientes

  • 9-12 láminas de lasaña (precocidas o normales)
  • 400 g de salmón fresco (filetes o lomos)
  • 200 g de espinacas frescas (opcional)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de queso rallado (mozzarella, parmesano o mezcla)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Para la salsa Aurora:

  • 40 g de mantequilla
  • 40 g de harina
  • 500 ml de leche
  • 200 ml de salsa de tomate (casera o de bote)
  • Nuez moscada al gusto

Cómo hacer lasaña de salmón con salsa Aurora, paso a paso

El salmón es uno de
El salmón es uno de los alimentos más ricos en ácidos grasos omega-3. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Sofríe la cebolla y el ajo picados en aceite hasta transparentar.
  2. Añade el salmón cortado en trozos pequeños, cocínalo hasta que se desmenuce y cambia de color.
  3. Incorpora las espinacas (si usas), cuece hasta que reduzcan. Salpimenta y reserva.
  4. Para la salsa Aurora, derrite la mantequilla en un cazo, añade la harina y mezcla formando un roux. Incorpora la leche poco a poco, removiendo para evitar grumos, hasta lograr una bechamel suave. Agrega la salsa de tomate, sal, pimienta y nuez moscada. Cocina unos minutos más hasta espesar ligeramente.
  5. Monta la lasaña: en el fondo de la fuente, pon una capa fina de salsa Aurora. Cubre con placas de lasaña, luego el relleno de salmón y una capa de salsa. Repite el proceso y termina con salsa Aurora y queso rallado.
  6. Hornea a 180°C durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  7. Deja reposar 10 minutos antes de cortar y servir, para que las porciones mantengan su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de seis a ocho porciones, dependiendo del tamaño con que se sirva cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 360-410 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 23-26 g
  • Grasas: 15-18 g (variará según tipo de queso y cantidad de aceite/mantequilla)
  • Hidratos de carbono: 33-36 g
  • Fibras: 2 g
  • Azúcares: 4-6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse refrigerada en recipiente hermético durante dos a tres días. También puede congelarse porciones individuales hasta tres meses, descongelando y calentando en horno convencional.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRecetas EspañaRecetasRecetas Navidad EspañaSalmónPescadoAlimentación saludableEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jorge González: “Volver al Benidorm Fest siempre es un sí, pero en España te cierran la puerta cuando repites”

El cantante, que es uno de los finalistas de la segunda edición de ‘Bailando con las estrellas’, cuenta a ‘Infobae España’ su experiencia en el talent de Telecinco y si volverá a intentar ir a Eurovisión

Jorge González: “Volver al Benidorm

La atípica temporada de gripe puede adelantar el “colapso sanitario” a Navidad: “Es posible que haya profesionales que tengan que descansar”

Se prevé que la precoz llegada de la epidemia alcance su pico a final de año, coincidiendo con las vacaciones de buena parte de la plantilla sanitaria

La atípica temporada de gripe

Del “caso Koldo” al “VIP Lane”: cómo políticos y empresarios se enriquecieron durante la pandemia a costa de la emergencia sanitaria

Italia, Alemania, Inglaterra o Lituania también han tenido investigaciones de fraude económico debido a la urgencia de material sanitario en la epidemia del Covid-19

Del “caso Koldo” al “VIP

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

La tasa de desempleo cae a la mitad mientras crece el peso de las mujeres y los trabajadores extranjeros. La conciliación se convierte en una de las principales demandas

El empleo en España se

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

El Gobierno admite “preocupación”, pero asegura que “no se va a dejar chantajear por nadie”

Ábalos es una bomba: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

El empleo en España se

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

El precio de la vivienda acelera en el área metropolitana de Barcelona y se ralentiza en la capital

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions