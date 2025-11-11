Este es el ejercicio más eficiente que caminar: los músculos generan fuerza sin gastar demasiada energía

Ambas son alternativas accesibles con respaldo científico para reducir grasa corporal y fortalecer músculos. Especialistas de Harvard señalan que la constancia y la elección personal marcan la diferencia en los resultados

Caminar es uno de los ejercicios cardiovasculares que tiene mejores resultados, tanto en un proceso de pérdida de grasa, como en uno de ganancia de masa muscular. Pero lo cierto es que este no es el único. Existe otra práctica que es incluso más eficiente, ya que los músculos generan fuerza, sin que sea necesario gastar demasiada energía. Se trata de montar en bicicleta, algo que resulta especialmente útil, por ejemplo, para recorrer largas distancias y, al mismo tiempo, practicar deporte, sin tener que recurrir al coche o a cualquier otro medio de transporte.

Se calcula que existen más de mil millones de bicicletas en el mundo. Este vehículo se ha consolidado como uno de los medios de transporte más eficientes, al permitir desplazamientos más rápidos y con menor esfuerzo en comparación con caminar o correr.

La sensación de ligereza al pedalear frente a recorrer largas distancias a pie tiene su fundamento en la interacción entre la mecánica corporal y la estructura de la bicicleta. El diseño esencial de este medio de transporte, con dos ruedas, pedales que transmiten la fuerza a la rueda trasera mediante una cadena y un sistema de cambios para ajustar el esfuerzo, refleja una adaptación precisa a la forma en que el cuerpo humano aplica y distribuye la energía. Esta aparente simplicidad en el diseño se sustenta en un desarrollo técnico que aprovecha de manera eficiente las capacidades biomecánicas de las personas.

Por qué caminar o correr consume más energía

Una persona camina por un parque. (VisualesIA ScribNews)

Al caminar o correr, el cuerpo realiza un esfuerzo constante por mantener el equilibrio, avanzando a partir de movimientos en los que las piernas se desplazan en amplios arcos y deben levantar su propio peso contra la gravedad en cada zancada. Este patrón motor eleva el consumo de energía; el simple ejercicio de mover los brazos de manera continua durante una hora ilustra la exigencia de este tipo de desplazamiento.

En el ciclismo, el movimiento de las piernas sigue un recorrido circular y más breve. No es necesario levantar el peso de las extremidades con cada impulso, sino que los muslos y las pantorrillas rotan en un gesto compacto sobre los pedales, lo que implica un uso más eficiente de la energía.

La eficiencia de la bicicleta se observa, además, en la forma en que canaliza la energía humana hacia el desplazamiento. Al caminar o correr, cada paso genera un pequeño impacto contra el suelo que se traduce en sonido, calor y vibración, elementos que representan una pérdida de energía. Adicionalmente, el cuerpo se frena de manera leve con cada paso, ya que el pie produce una fuerza hacia atrás al tocar el suelo antes de volver a impulsar el avance. Ese ciclo requiere un esfuerzo muscular adicional para vencer la desaceleración y mantener el movimiento.

Las bicicletas y la famosa relación fuerza-velocidad de los músculos

Montar en bicicleta es más eficiente que caminar. (David Zorrakino/Europa Press)

Durante el pedaleo, la interfaz entre neumático y suelo se caracteriza por un contacto suave y constante. Cada sección de la cubierta apenas roza el pavimento antes de separarse, lo que evita la pérdida de energía provocada por impactos. La rueda, al girar de manera continua, permite que la fuerza aplicada se transmita verticalmente y genere un avance directo, sin frenos, rebotes ni desperdicio energético.

Además, la bicicleta optimiza el esfuerzo muscular gracias a su sistema de cambios. Los músculos humanos presentan una relación inversa entre fuerza y velocidad: una contracción rápida disminuye la fuerza generada y aumenta el consumo de energía. Este fenómeno explica el mayor agotamiento que produce correr rápido en comparación con caminar o trotar.

El sistema de marchas de la bicicleta permite ajustar la relación de transmisión conforme varía la velocidad. De este modo, es posible mantener una cadencia constante, lo que favorece que los músculos operen en su rango óptimo de eficiencia. Esta adaptación mecánica logra que la fuerza se aplique de manera continua con un menor gasto energético, como si un asistente ajustara el esfuerzo en función de la demanda en cada momento.

En qué casos es mejor caminar

La bicicleta destaca por su eficiencia, aunque esta ventaja no se mantiene en todas las condiciones. En terrenos con pendientes superiores al 15% —equivalentes a ascensos de 1,5 metros cada 10 metros recorridos—, el pedaleo muestra limitaciones. Las piernas encuentran dificultades para producir suficiente fuerza mediante el movimiento circular, por lo que los músculos rinden mejor empujando en línea recta, como ocurre al caminar o escalar. En ese contexto, resulta más práctico dejar la bicicleta y avanzar a pie.

En los descensos, la situación se invierte. Pedalear cuesta abajo demanda poco o ningún esfuerzo, mientras que caminar en pendientes pronunciadas, por encima del 10% de inclinación, implica un desgaste mayor. Cada paso genera impactos intensos que aumentan la exigencia sobre las articulaciones y representan un uso más ineficiente de la energía. Así, los descensos a pie pueden resultar más demandantes de lo que se percibe en un primer momento.