La empresa japonesa que inventó el ramen instantáneo estrena la ‘paella exprés’: “Cocinada con caldo de marisco, gambas, judías verdes y pimiento rojo”

Paella exprés de la compañía japonesa Nissin Foods (EFE)

Paellas con chorizo y guisantes, arroz con color amarillo radioactivo, combinaciones de ingredientes alocadas en restaurantes dedicados a turistas... Este tradicional plato valenciano vive atado a la controversia. Ahora, un nuevo producto se suma a la polémica. La compañía japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantáneo en 1958, ha creado una paella de marisco instantánea que puede estar lista en solo cinco minutos.

Aunque su nombre casi ni nos suene en España y otros lugares del planeta, Nissin Foods es toda una institución en Japón, al haber sido la primera en crear el ramen instantáneo, un invento que convirtió los tradicionales fideos con caldo en una comida rápida y barata para disfrutar en cualquier momento y lugar. Ahora, han decidido embarcarse en un nuevo reto, el de llevar platos internacionales al formato exprés. La paella de marisco valenciana ha sido la primera víctima.

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Una portavoz de la marca explicaba a EFE que la idea de crear una paella instantánea, como otros platos foráneos creados para su serie ‘World Food Trucks’, nace del afán de poner a disposición de los ajetreados japoneses comida auténtica internacional “sin viajar al extranjero ni comer fuera”. Y es que España es uno de los destinos preferidos para los japoneses; según datos de Turespaña basados en el INE, en el segundo trimestre de 2025 las llegadas de viajeros nipones continuaron su aumento en un 8% interanual.

Una ‘paella de marisco’ en 5 minutos

Esta polémica paella precocinada se prepara con un “sabroso” caldo de marisco que le otorga un “sabor intenso y profundo”, coronado con gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo “para un acabado vibrante y colorido”, describe la compañía sobre este producto recién lanzado. Su portavoz ha reconocido que fueron necesarios “numerosos intentos” para replicar el sabor de este plato “laborioso”, que requiere de fuego lento. “Conseguimos un sabor que recuerda a la auténtica cocina española”, aseguró.

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El producto resultante —vendido en uno de esos icónicos vasos de fideos instantáneos— promete “disfrutar del sabor de España en tan solo 5 minutos añadiendo agua caliente”. Al estilo de los clásicos platos de ramen, para los que solo necesitamos unos centilitros de agua muy caliente. Gracias a este método sencillo, esta paella exprés se ha convertido en una “opción popular para el almuerzo, especialmente entre oficinistas”, constató.

Paella valenciana servida en el restaurante La Matandeta, en Valencia (REUTERS/Maria Martinez).

La compañía ya había triunfado con otros productos como el plato taiwanés Lu rou fan, un guiso de panceta de cerdo, guisada a fuego lento en salsa de soja, porque, junto con España, “son destinos turísticos populares para los japoneses y son platos representativos que disfrutan personas de todas las edades”. Aunque esta paella instantánea ya está disponible en supermercados y tiendas en todo Japón, la portavoz de la compañía ha aclarado que no tienen intención de exportar el producto fuera del país, tampoco a España.

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En realidad, no existe ningún arroz típico español hecho a base de gambas, calamar, judías verdes y pimiento rojo, lejos de recetas clásicas como la de la paella valenciana, el arroz al senyoret o ni siquiera la paella de marisco.