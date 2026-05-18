La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Cartel de 'se vende' ubicado junto a la boca de metro de Gregorio Marañón en Madrid (Irene G. Domínguez / Infobae España)

El mercado inmobiliario vuelve a enfriarse. La compraventa de viviendas cayó un 2,2% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 61.295 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso se explica principalmente por la disminución de las transacciones de vivienda nueva, que se desplomaron un 10,2%, mientras que las operaciones sobre inmuebles usados crecieron ligeramente, un 0,2%.

La caída de marzo confirma el cambio de ritmo del mercado en el inicio de 2026. Las compraventas ya habían bajado en enero y febrero, con retrocesos del 5% y del 0,5%, respectivamente, por lo que el sector acumula tres meses seguidos en negativo. En el conjunto del primer trimestre, las operaciones se reducen un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

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La segunda mano aguanta mejor

En marzo se cerraron 13.057 operaciones sobre casas recién construidas, un 10,2% menos que un año antes. Es una caída mucho más intensa que la del conjunto del mercado y explica buena parte del descenso general.

La vivienda de segunda mano, en cambio, logró mantenerse en positivo. Las operaciones sobre este tipo de inmuebles alcanzaron las 48.238, un 0,2% más que en marzo de 2025. Aunque el avance es muy leve, el dato tiene peso porque supone el mejor marzo para la vivienda usada desde que arranca la serie del INE, en 2007.

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En la comparación mensual, es decir, frente a febrero de 2026, el dato fue algo más positivo. En marzo se vendieron un 2,7% más de viviendas que el mes anterior, gracias al aumento del 5,1% en las operaciones sobre casas de segunda mano. La vivienda nueva, en cambio, volvió a retroceder también respecto a febrero, con una caída del 5,4%.

La vivienda protegida cae más que la libre

La mayoría de las operaciones siguen concentrándose en el mercado libre. En marzo, el 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron libres, frente al 6,2% de protegidas.

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En términos absolutos, se registraron 57.500 compraventas de vivienda libre, un 1,6% menos que en marzo del año anterior. La caída fue más acusada en la vivienda protegida, donde las operaciones bajaron un 10,4%, hasta las 3.795 transacciones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Andalucía lidera las compraventas

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la región con más actividad en marzo, con 12.494 compraventas de vivienda. Por detrás se situaron Cataluña, con 10.005 operaciones; Comunidad Valenciana, con 9.193; y Madrid, con 7.193.

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El mapa autonómico muestra una evolución desigual. En ocho comunidades se vendieron más casas que un año antes, mientras que en nueve se registraron descensos. Las mayores bajadas se produjeron en Cantabria, con una caída del 15,4%; País Vasco, con un descenso del 11,6%; y Canarias, donde las operaciones retrocedieron un 8,9%.

En el lado contrario, los mayores avances se dieron en Castilla-La Mancha, con un aumento del 11,5%; Navarra, con un 8,2% más; y La Rioja, con una subida del 5,2%.

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Más transmisiones de propiedades inscritas

El INE también recoge el conjunto de propiedades inscritas en los registros que cambiaron de titular en marzo, no solo viviendas. En total, se transmitieron 214.493 fincas, un 2,7% más que en el mismo mes de 2025. Este dato incluye inmuebles urbanos, como casas, locales, garajes o solares, y también terrenos rústicos.

Dentro de estas operaciones, las transmisiones por compraventa crecieron un 1,5% interanual. Las herencias también aumentaron, un 2,1%, mientras que las donaciones bajaron un 4% y las permutas retrocedieron un 17,7%.

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