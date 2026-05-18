Detenida una mujer en Salamanca por matar a su pareja: la arrestada estuvo en VioGén por maltrato de él

Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaría. (David Zorrakino - Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido este lunes a una mujer de 44 años por el presunto asesinato de su pareja, un hombre de 51 años, en Salamanca. La arrestada estuvo en el sistema VioGén como víctima de violencia de género por el maltrato de él, si bien ya no constaba dentro del registro.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada en la calle Petunias, del barrio salmantino de Garrido. Según han informado desde el cuerpo policial, la mujer habría acuchillado mortalmente a su pareja. En torno a las 6:45 horas, dos llamadas han alertado al equipo de Emergencias 112 por una agresión a un hombre en dicho domicilio. Los denunciantes precisaron que la víctima había resultado herida con un cuchillo y que se encontraba inconsciente.

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El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del suceso a las policías Nacional y Local, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil. Al llegar al lugar de los hechos, el personal sanitario trasladado ha confirmado el fallecimiento del hombre.

Los agentes desplazados al domicilio procedieron al arresto de la mujer, de 44 años, que está a la espera de pasar a disposición judicial. Fuentes de la Subdelegación de Gobierno han informado a EFE de que la mujer había estado en el sistema VioGén por el maltrato sufrido por parte de su pareja, aunque ya no constaba en este registro y no tenía ninguna medida de protección. Actualmente, la investigación sigue abierta.

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