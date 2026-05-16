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El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis por norovirus, atraca en A Coruña: hay 30 casos a bordo

Los técnicos de Sanidad Exterior serán los encargados de decidir si se autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos

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Pasajeros permanecen a bordo del crucero Ambition, confinado en Burdeos por un brote de norovirus. (Christophe Archambault/AFP)
Pasajeros permanecen a bordo del crucero Ambition, confinado en Burdeos por un brote de norovirus. (Christophe Archambault/AFP)

En torno a las 09.30 horas, el crucero Ambition atracaba en el muelle de Trasatlánticos del puerto de A Coruña (Galicia). La gran embarcación, que tiene aproximadamente 1.600 pasajeros a bordo, ha sido noticia esta semana por sufrir un brote de gastroenteritis causada por norovirus.

Tras quedar las personas a bordo confinadas y el barco atracado en Burdeos (Francia) el pasado miércoles, finalmente ha continuado su ruta hacia España, a donde tenía previsto viajar. Durante la travesía, que comenzó en las islas Shetland, en el Reino Unido, un pasajero de 92 años falleció a bordo.

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Aunque en un primer momento se pensó que podría deberse al norovirus, las autoridades sanitarias señalaron recientemente que “hasta el momento no se ha establecido ningún vínculo con el episodio de gastroenteritis”, según recogió la agencia AFP. De hecho, aclararon que su fallecimiento podría deberse a una parada cardíaca ajena a la infección estomacal.

El crucero Ambition mientras permanecía atracado en Burdeos. (Guillaume Pinon/EFE/EPA)
El crucero Ambition mientras permanecía atracado en Burdeos. (Guillaume Pinon/EFE/EPA)

A bordo, aproximadamente 50 pasajeros han experimentando síntomas compatibles con el norovirus, de los cuales 30 siguen siendo casos activos. Las autoridades sanitarias confirmaron que el brote en el crucero Ambition se debe a una “infección gastrointestinal de origen viral”.

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Sanidad Exterior decidirá sobre el desembarco

Finalmente se ha suspendido el confinamiento de las personas a bordo que permanecen asintomáticas, que podrán desembarcar del crucero. Los pasajeros a bordo, sin embargo, deberán mantener el aislamiento en sus camarotes.

Ahora, mientras el barco permanece atracado en A Coruña, serán los técnicos de Sanidad Exterior los encargados de inspeccionar el barco y decidir si se autoriza el desembarco de los asintomáticos siguiendo los protocolos de seguridad. Se prevé que esta misma noche el barco zarpe hacia Gijón, continuando su ruta.

Un pasajero mira por la ventana del crucero Ambition, atracado en Burdeos. (Guillaume Pinon/EFE/EPA)
Un pasajero mira por la ventana del crucero Ambition, atracado en Burdeos. (Guillaume Pinon/EFE/EPA)

El crucero Ambition, de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el pasado 6 de mayo. Antes de quedar atracado en Burdeos por el brote de norovirus, hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest. Los casos de infección gastrointestinal de origen viral ya obligaron a suspender la escala prevista en Ferrol. A bordo viajan principalmente pasajeros procedentes del Reino Unido e Irlanda.

Qué es el norovirus

Debido a que recientemente España ha seguido de cerca la situación a bordo del MV Hondius, un crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus que llegó la semana pasada a Tenerife para proceder al desembarco y repatriación de los pasajeros y parte de la tripulación, ha habido una creciente preocupación con respecto a una enfermedad en otra embarcación.

Las autoridades, sin embargo, insisten en transmitir tranquilidad y en destacar que la situación se encuentra bajo control. El norovirus es una enfermedad común y no supone un motivo de alarma. Este virus, perteneciente a la familia Caliciviridae, puede provocar brotes de gastroenteritis con síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Según las autoridades españolas y la OMS, el brote a bordo ha provocado al menos seis infecciones confirmadas y tres fallecidos relacionados con la cepa andina del hantavirus, una variante poco frecuente capaz de transmitirse entre personas en contactos muy estrechos.

El norovirus se transmite con facilidad a través del contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos contaminados o el contacto con superficies donde el virus permanece activo. Además, los brotes son habituales en entornos cerrados donde conviven muchas personas (como puede ser un crucero) y el consumo de mariscos o moluscos crudos o poco cocinados, como ostras y mejillones, se identifica como una de las principales fuentes de infección. El virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y seguir transmitiéndose varios días después de la recuperación.

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