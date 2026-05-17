España

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

La población del municipio cordobés, de tradición progresista, ha emitido 244 votos más en favor de Juan Manuel Moreno Bonilla que en 2022

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El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, y Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP en Andalucía
El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, acusó a Juan Manuel Moreno Bonilla de utilizar el siniestro en su campaña electoral. / Fotos de recurso

El peor accidente ferroviario de la última década en España ha favorecido el voto popular en Adamuz. La localidad cordobesa, que el 18 de enero se convirtió en el epicentro de la catástrofe que acarreó 46 fallecidos, ha visto incrementado su apoyo hacia el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla. De tradición progresista, la población de Adamuz ha emitido 244 votos más en favor del PP que en en los anteriores comicios de 2022, mientras ha disminuido el voto socialista a la Junta de Andalucía en 110 votos.

Tras la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, Moreno Bonilla vio afectada su imagen mediática con cierto desgaste político que no se ha reflejado en los resultados electorales de este domingo. Desde octubre de 2025, cuando se supo que más de 2.000 mujeres andaluzas no habían sido notificadas desde los programas de detección precoz, el presidente reelecto a la Junta andaluza ha sorteado la crisis con la subsiguiente gestión coordinada con el Gobierno central del accidente de trenes en Adamuz. Ambos hechos han repercutido en la pérdida de cinco diputados populares en el parlamento andaluz, pero han reforzado su imagen en Adamuz.

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Desde el inicio de la democracia, el Partido Socialista ha gobernado durante más de 20 años en el municipio cordobés donde chocaron los dos trenes de alta velocidad, incluido en la actualidad; mientras que Izquierda Unida lo hizo a inicios de los noventa durante ocho años y un partido local progresista, Democracia Ciudadana de Adamuz, entre 2015 y 2021.

Gráfico sobre los votos emitidos en Adamuz en las elecciones de Andalucía en 2026 respecto a 2022
La población del muncipio cordobés, de tradición progresista, premia a Juan Manuel Moreno Bonilla cuatro meses después del accidente ferroviario. / Creación propia

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “No consentiré que se utilice electoralmente el accidente”

La gestión de la sanidad pública y las políticas sociales protagonizaron los principales choques del debate electoral emitido el lunes pasado en Canal Sur. Uno de ellos fue la gestión de la tragedia en Adamuz, de la que Moreno Bonilla acusó de falta de transparencia al Gobierno de Pedro Sánchez durante el debate. El presidente en funciones a la Junta de Andalucía reprochó a la candidata socialista María Jesús Montero, que ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno al momento del siniestro, la ausencia de explicaciones oficiales nacionales.

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Pese a no haberse pronunciado en declaraciones públicas desde el accidente, el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, criticó el uso político del accidente ferroviario durante el debate electoral del 11 de mayo. Moreno, alcalde socialista desde octubre de 2021, publicó ese martes en Facebook que el dispositivo sanitario ante la emergencia fue insuficiente. Describió además que, pese a que la “coordinación posterior fue buena”, los servicios de emergencia tardaron en llegar y la mayor parte de la asistencia inicial recayó en “vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello”.

Imágenes emotivas del homenaje a las víctimas del trágico accidente de tren en Adamuz. Familiares y supervivientes recuerdan con dolor a sus seres queridos, subrayando que eran padres, madres, hijos y hermanos.

La reacción del primer edil fue afirmar rotundamente que no iba a consentir “que se utilice electoralmente el accidente de Adamuz” y advirtió que los errores en la gestión son del dominio público, así como la respuesta de la población local, que “ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar”. El regidor precisó que tras el accidente, que ocurrió a las 19.43 horas, la “mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada” incluso después de las 21.30 horas, y que solo ocho ambulancias arribaron en la primera hora. El hospital de campaña no fue establecido hasta “pasadas las 22.00 horas”.

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