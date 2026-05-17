España Deportes

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

El piloto español se encuentra en el hospital y permanece bajo observación médica tras el fuerte accidente

Guardar
Google icon
El piloto español de Moto GP Álex Márquez del equipo BK8 Gresini Racing es atendido por sanitarios (EFE/Siu Wu)
El piloto español de Moto GP Álex Márquez siendo atendido. (EFE/Siu Wu)

El Gran Premio de Cataluña ha dejado una de las imágenes más preocupantes del fin de semana. Después de dar 12 vueltas y llegar al ecuador de la carrera, un problema mecánico en la moto de Pedro Acosta provocó que Álex Márquez impactara contra él, saliendo despedido con violencia hacia las protecciones.

El impacto no solo afectó a los dos pilotos españoles. Los restos de la moto salieron despedidos hacia la pista y terminaron alcanzando también a Fabio Di Giannantonio, que logró evitar consecuencias mayores y consiguió llevarse la victoria.

PUBLICIDAD

Aunque el resto de involucrados no sufrieron secuelas mayores, el catalán tuvo que ser trasladado por los servicios sanitarios al hospital. Allí se ha confirmado que sufre una fractura leve de la vértebra C7 y una fractura de la clavícula derecha. Gresini, el equipo del piloto, ha confirmado en la red social X que será operado esta misma noche.

Ambulancia con Álex Márquex. (EFE/Alejandro Garcia)
Ambulancia con Álex Márquex. (EFE/Alejandro Garcia)

Johann Zarco también estará fuera de los circuitos durante semanas

Pero la preocupación no se ha limitado únicamente a Álex Márquez. La situación volvió a complicarse en la primera curva, donde se produjo un nuevo incidente a tres bandas entre Johann Zarco, Pecco Bagnaia y Luca Marini.

PUBLICIDAD

Las peores consecuencias se las llevó el piloto francés, que quedó atrapado con la pierna izquierda en su Honda en un momento de enorme tensión. Zarco fue arrastrado durante varios metros junto a su moto antes de caer finalmente a la grava, donde se desplomó visiblemente afectado, en una imagen tan impactante como peligrosa.

“Le van a hacer una radiografía y una tomografía para saber exactamente qué le pasa. Tiene dolor en la pierna izquierda, alrededor de la rodilla. Por suerte, no tiene conmoción cerebral, ni lesiones en la parte superior del cuerpo, ni nada en los pies o los tobillos. Parece que es solo alrededor del fémur. Espero de verdad que no haya malas noticias”, explicó su equipo.

Clasificación muy ajustada en la lucha por el Mundial

El Mundial de MotoGP llega a este punto de la temporada con una clasificación muy apretada y varios pilotos todavía en plena pelea por el título. Marco Bezzecchi lidera la general con 140 puntos, seguido muy de cerca por Jorge Martín, que suma 127 y mantiene intactas sus opciones de alcanzar el primer puesto en las próximas carreras. En tercera posición aparece Fabio Di Giannantonio con 116 puntos, consolidándose como uno de los pilotos más regulares del campeonato.

Más atrás, Pedro Acosta ocupa la cuarta plaza con 92 puntos, siendo el mejor rookie situado en la parte alta de la tabla y uno de los nombres que más rendimiento está mostrando. A partir de ahí, la clasificación se comprime aún más.

Aunque ahora mismo existen diferencias de puntos entre los pilotos, el campeonato todavía está en una fase muy inicial. Con 16 carreras por disputarse, la clasificación puede cambiar de forma radical, ya que cada Gran Premio ofrece una gran cantidad de puntos y cualquier error, caída o abandono puede alterar por completo la clasificación.

Temas Relacionados

Moto GPMotosEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

El piloto español no pudo esquivar la KTM de Pedro Acosta e impactó contra ella

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

El delantero francés criticó el pasado jueves al técnico del Real Madrid en rueda de prensa tras el partido ante el Oviedo

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

El técnico portugués habló sobre su futuro y las negociaciones con el club blanco

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

El técnico tolosarra comenzará en el club inglés el próximo 1 de julio de 2026

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

El entrenador portugués suena con más fuerza que nunca para sustituir a Álvaro Arbeloa

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: la participación a las 18:00 horas es del 52%, siete puntos más que en 2022

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

ECONOMÍA

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

DEPORTES

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino