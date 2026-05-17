Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

El piloto español de Moto GP Álex Márquez siendo atendido. (EFE/Siu Wu)

El Gran Premio de Cataluña ha dejado una de las imágenes más preocupantes del fin de semana. Después de dar 12 vueltas y llegar al ecuador de la carrera, un problema mecánico en la moto de Pedro Acosta provocó que Álex Márquez impactara contra él, saliendo despedido con violencia hacia las protecciones.

El impacto no solo afectó a los dos pilotos españoles. Los restos de la moto salieron despedidos hacia la pista y terminaron alcanzando también a Fabio Di Giannantonio, que logró evitar consecuencias mayores y consiguió llevarse la victoria.

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Aunque el resto de involucrados no sufrieron secuelas mayores, el catalán tuvo que ser trasladado por los servicios sanitarios al hospital. Allí se ha confirmado que sufre una fractura leve de la vértebra C7 y una fractura de la clavícula derecha. Gresini, el equipo del piloto, ha confirmado en la red social X que será operado esta misma noche.

Ambulancia con Álex Márquex. (EFE/Alejandro Garcia)

Johann Zarco también estará fuera de los circuitos durante semanas

Pero la preocupación no se ha limitado únicamente a Álex Márquez. La situación volvió a complicarse en la primera curva, donde se produjo un nuevo incidente a tres bandas entre Johann Zarco, Pecco Bagnaia y Luca Marini.

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Las peores consecuencias se las llevó el piloto francés, que quedó atrapado con la pierna izquierda en su Honda en un momento de enorme tensión. Zarco fue arrastrado durante varios metros junto a su moto antes de caer finalmente a la grava, donde se desplomó visiblemente afectado, en una imagen tan impactante como peligrosa.

“Le van a hacer una radiografía y una tomografía para saber exactamente qué le pasa. Tiene dolor en la pierna izquierda, alrededor de la rodilla. Por suerte, no tiene conmoción cerebral, ni lesiones en la parte superior del cuerpo, ni nada en los pies o los tobillos. Parece que es solo alrededor del fémur. Espero de verdad que no haya malas noticias”, explicó su equipo.

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Clasificación muy ajustada en la lucha por el Mundial

El Mundial de MotoGP llega a este punto de la temporada con una clasificación muy apretada y varios pilotos todavía en plena pelea por el título. Marco Bezzecchi lidera la general con 140 puntos, seguido muy de cerca por Jorge Martín, que suma 127 y mantiene intactas sus opciones de alcanzar el primer puesto en las próximas carreras. En tercera posición aparece Fabio Di Giannantonio con 116 puntos, consolidándose como uno de los pilotos más regulares del campeonato.

Más atrás, Pedro Acosta ocupa la cuarta plaza con 92 puntos, siendo el mejor rookie situado en la parte alta de la tabla y uno de los nombres que más rendimiento está mostrando. A partir de ahí, la clasificación se comprime aún más.

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Aunque ahora mismo existen diferencias de puntos entre los pilotos, el campeonato todavía está en una fase muy inicial. Con 16 carreras por disputarse, la clasificación puede cambiar de forma radical, ya que cada Gran Premio ofrece una gran cantidad de puntos y cualquier error, caída o abandono puede alterar por completo la clasificación.