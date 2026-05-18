España

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

El barón cree que lo ocurrido este 17-M “es una pequeña lección dentro de una lección más importante” cuyo origen son los pactos con los independentistas

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Emiliano García-Page
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, este lunes. (RTVE)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado al del Gobierno, Pedro Sánchez, por la derrota del PSOE este domingo en las elecciones en Andalucía, la cuarta en un ciclo autonómico que inició Extremadura y continuaron Aragón y Castilla y León. El socialista achaca esta senda a las concesiones al independentismo y cree que Sánchez no está sabiendo escuchar lo que le dicen las urnas.

“Desde que se pactó al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido, pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez, y esa es la realidad”, ha dicho el dirigente este lunes en Letur, Albacete.

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A juicio de García-Page, “España no tiene que perder la esperanza en un espacio socialdemócrata ni en la izquierda” y confía en “un planteamiento que está creciendo” y se opone a las alianzas con quien quiere romper España. Cree que el resultado en Andalucía este 17 de mayo “es una pequeña lección dentro de una lección más importante” que, insiste, alguien -sobre Sánchez, sin mencionarlo- “tiene que leer”.

El PSOE obtiene su peor resultado histórico en las elecciones celebradas en Andalucía este 17-M.

Montero lleva al PSOE a su peor resultado

Las palabras de García-Page no suponen una gran sorpresa, tras haberse expresado en los mismos términos en anteriores comicios y una vez dejó de morderse la lengua contra el secretario general de su partido. Pero en esta ocasión el destrozo es todavía mayor para el PSOE, que presentaba como candidata nada menos que a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

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Montero ha dejado el contador de parlamentarios en el suelo. 28, el número más bajo de la formación en su historia en esta comunidad y dos menos que en 2022, entonces con Juan Espadas como aspirante. Pero es que además una opción a su izquierda ha crecido considerablemente, votantes que en otro tiempo fueron del PSOE. Adelante Andalucía ha cuadruplicado sus escaños.

El PP ha asestado cuatro golpes al PSOE, tantos como comicios desde diciembre. En Andalucía, Juanma Moreno le ha sacado 19 puntos y 25 escaños a Montero. Ferraz puede consolarse en que Moreno no ha revalidado la mayoría absoluta y necesitará a Vox, pero la mayor de sus preocupaciones es ser a día de hoy una fuerza muy alejada del poder allí donde ha gobernado cerca de cuatro décadas.

Los pactos con Junts

García-Page lo centra en las concesiones al independentismo, más allá de análisis sobre la idoneidad de los candidatos o las estrategias. Sánchez sostiene su mandato en una mayoría heterogénea que suele flaquear por la pata de Junts. Muchas de sus demandas han sido atendidas en pro del sostenimiento del gobierno y en no pocas de esas decisiones ha tenido que ver la propia Montero, ministra de Hacienda.

Meses antes de la convocatoria de las elecciones, Oriol Junqueras dio la primicia de una nueva financiación autonómica que respondía al interés de Cataluña. El Ejecutivo pensaba que se trataba de un golpe de efecto, pero fracasó, quedando Montero señalada además por haber priorizado a ERC a la hora de diseñar un modelo que afectaba al resto de los territorios.

García-Page se enfrenta a las urnas en 2027, si bien aún no ha confirmado que se presentará. Se trata del socialista menos sanchista y uno de los pocos que aún conserva el poder.

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