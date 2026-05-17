España Deportes

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

El piloto ha usado sus redes sociales para emitir un comunicado

Guardar
Google icon
Álex Márquez después del accidente en el Gran Premio de Cataluña
Álex Márquez después del accidente en el Gran Premio de Cataluña. (Instagram)

El Gran Premio de Cataluña nos ha dejado una de las imágenes más impactantes de la semana. Después de 12 vueltas, Álex Márquez sufría un duro choque y hacía saltar las alarmas. Después de una evaluación médica, el diagnóstico era claro: fractura leve de la vértebra C7 y una fractura de la clavícula derecha.

Sin embargo, no ha sido hasta hace un rato cuando ha roto su silencio. Mediante una foto en sus redes sociales, dejaba un mensaje para sus seguidores: “¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", afirmaba el catalán.

PUBLICIDAD

Cómo fue sido el accidente

El accidente se produjo en uno de los momentos más delicados de la carrera. Pedro Acosta, que lideraba la prueba en ese instante, sufrió una avería técnica en su KTM justo a la salida de la curva 10. La moto perdió velocidad de forma repentina al encarar la recta, generando una situación de máximo peligro para los pilotos que venían detrás.

Álex Márquez, que rodaba muy cerca de la rueda trasera de Acosta, apenas tuvo tiempo para reaccionar. El piloto catalán no pudo esquivar la KTM y terminó impactando violentamente contra la parte posterior de la moto del murciano. El choque provocó que Márquez saliera despedido.

PUBLICIDAD

Las imágenes del accidente fueron estremecedoras. Márquez rodó por el asfalto a escasos centímetros del muro y quedó tendido sobre la hierba durante varios segundos, lo que hizo saltar todas las alarmas tanto en el paddock como entre los aficionados presentes en el circuito.

Alex Márquez cayó de su moto tras vomitar en la pista

Cuánto tiempo estará de baja

Aunque en el motociclismo las fracturas de clavícula suelen tener tiempos de recuperación relativamente cortos gracias a las intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos específicos que siguen los pilotos de élite, el caso de Álex Márquez genera más incertidumbre debido a la lesión en la vértebra C7.

Se trata de una zona especialmente delicada, por lo que los médicos prefieren actuar con máxima cautela antes de fijar cualquier plazo de regreso. El piloto catalán será operado esta misma noche de la clavícula, una intervención habitual en MotoGP que normalmente permite acelerar la recuperación de los pilotos.

Sin embargo, la prioridad ahora será controlar la evolución de la fractura cervical antes de plantear su vuelta a la competición. Por el momento no existe una fecha estimada para su regreso y las próximas revisiones médicas serán claves para determinar cuándo podrá volver a subirse a la moto.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Moto GPMotosEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

El piloto español se encuentra en el hospital y permanece bajo observación médica tras el fuerte accidente

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

El piloto español no pudo esquivar la KTM de Pedro Acosta e impactó contra ella

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

El delantero francés criticó el pasado jueves al técnico del Real Madrid en rueda de prensa tras el partido ante el Oviedo

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

El técnico portugués habló sobre su futuro y las negociaciones con el club blanco

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

El técnico tolosarra comenzará en el club inglés el próximo 1 de julio de 2026

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: con el 50% escrutado, el PP está a tres escaños de la mayoría absoluta

Los sondeos a pie de urna dan la victoria al PP y le aseguran la mayoría absoluta en Andalucía

Un choque entre un VTC, un turismo y un coche de la Policía Nacional en Madrid deja ocho heridos

El alcalde de Málaga no encuentra su papeleta, un enfrentamiento en Sevilla y la foto que ha desatado la polémica: las anécdotas de las elecciones de Andalucía 2026

De 70 a 5.000 euros: esto es lo que cobran los miembros de la Junta Electoral de Andalucía y de las mesas electorales este 17M

ECONOMÍA

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

La estafa con las monedas de dos euros que no han podido distinguir ni desde el Banco Central Europeo

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

DEPORTES

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital

La polémica entre Arbeloa y Mbappé es solo la última de una larga lista de altercados: Pochettino, Luis Enrique o Tuchel ya sufrieron la ira del francés

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas