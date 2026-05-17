Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez después del accidente en el Gran Premio de Cataluña. (Instagram)

El Gran Premio de Cataluña nos ha dejado una de las imágenes más impactantes de la semana. Después de 12 vueltas, Álex Márquez sufría un duro choque y hacía saltar las alarmas. Después de una evaluación médica, el diagnóstico era claro: fractura leve de la vértebra C7 y una fractura de la clavícula derecha.

Sin embargo, no ha sido hasta hace un rato cuando ha roto su silencio. Mediante una foto en sus redes sociales, dejaba un mensaje para sus seguidores: “¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", afirmaba el catalán.

PUBLICIDAD

Cómo fue sido el accidente

El accidente se produjo en uno de los momentos más delicados de la carrera. Pedro Acosta, que lideraba la prueba en ese instante, sufrió una avería técnica en su KTM justo a la salida de la curva 10. La moto perdió velocidad de forma repentina al encarar la recta, generando una situación de máximo peligro para los pilotos que venían detrás.

Álex Márquez, que rodaba muy cerca de la rueda trasera de Acosta, apenas tuvo tiempo para reaccionar. El piloto catalán no pudo esquivar la KTM y terminó impactando violentamente contra la parte posterior de la moto del murciano. El choque provocó que Márquez saliera despedido.

PUBLICIDAD

Las imágenes del accidente fueron estremecedoras. Márquez rodó por el asfalto a escasos centímetros del muro y quedó tendido sobre la hierba durante varios segundos, lo que hizo saltar todas las alarmas tanto en el paddock como entre los aficionados presentes en el circuito.

Alex Márquez cayó de su moto tras vomitar en la pista

Cuánto tiempo estará de baja

Aunque en el motociclismo las fracturas de clavícula suelen tener tiempos de recuperación relativamente cortos gracias a las intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos específicos que siguen los pilotos de élite, el caso de Álex Márquez genera más incertidumbre debido a la lesión en la vértebra C7.

PUBLICIDAD

Se trata de una zona especialmente delicada, por lo que los médicos prefieren actuar con máxima cautela antes de fijar cualquier plazo de regreso. El piloto catalán será operado esta misma noche de la clavícula, una intervención habitual en MotoGP que normalmente permite acelerar la recuperación de los pilotos.

Sin embargo, la prioridad ahora será controlar la evolución de la fractura cervical antes de plantear su vuelta a la competición. Por el momento no existe una fecha estimada para su regreso y las próximas revisiones médicas serán claves para determinar cuándo podrá volver a subirse a la moto.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación