Los suelos de los maestros y profesores españoles se quedan a la cola de Europa con diferencias salariales de más de 500 euros entre comunidades autónomas

Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna (Marta Fernández / Europa Press)

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha hecho pública una advertencia sobre el aumento de la brecha salarial que separa al profesorado en España del resto de docentes de la Unión Europea y la OCDE. A pesar de la existencia de acuerdos que contemplan una subida acumulada del 27,48 % en el periodo comprendido entre 2018 y 2028, los recortes y el deterioro del entorno económico internacional han provocado que las diferencias salariales frente a Europa hayan repuntado desde 2023, según ha detallado el sindicato durante la presentación en Mérida, recogida en el informe Retribuciones docentes del profesorado.

Los datos evidencian que el profesorado español, además de mantenerse rezagado a nivel europeo, experimenta grandes desigualdades salariales en función de la comunidad autónoma de destino. El estudio revela cifras concretas: en Extremadura, el complemento de formación permanente asciende a 471 euros mensuales, mientras que en Cataluña esa cifra se sitúa en los 729 euros mensuales, siempre con los mismos requisitos. Observando la movilidad entre comunidades, un docente de Secundaria con 15 años de experiencia que se traslada de Asturias a Extremadura puede perder hasta 571,30 euros mensuales sumando el complemento de carrera y los sexenios, una cantidad que puede superar los 1.500 euros mensuales al final de la carrera si el destino es Ceuta o Melilla.

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Qué posición ocupa el profesorado español en los salarios europeos y cuánto tarda en alcanzar el salario máximo

Durante la presentación, la secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García, ha subrayado que los salarios de los docentes no representan únicamente la cuantía de la nómina, sino que “hablar de salarios docentes no es hablar de nóminas, es hablar de calidad educativa, de igualdad de oportunidades y del futuro de nuestro país”. García ha añadido que el colectivo cada vez afronta más responsabilidades y presión sin que las compensaciones económicas avancen en consonancia.

La progresión salarial del profesorado en España se caracteriza por ser particularmente lenta y limitada en comparación con varios países de su entorno, denuncian. El incremento después de diez años de experiencia es inferior al nueve por ciento, y tras quince años apenas alcanza el dieciséis por ciento. El máximo salarial solo se consigue tras treinta y nueve años de carrera, lo que sitúa a los docentes españoles entre los que más tardan en alcanzar dicho techo retributivo. Este periodo excede los treinta y cinco años requeridos para las cotizaciones máximas de jubilación, lo que implica que muchos profesionales nunca llegan a cobrar el salario máximo antes de retirarse.

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Los maestros y maestras de España parten con un salario inicial que solo supera al de Francia, Italia y Portugal, pero su máximo queda por debajo del de la mayoría, con la única excepción de Italia. Además, mientras el profesorado finlandés logra el salario tope en veinte años, en España se necesitan treinta y nueve años. Si se eliminan los casos excepcionales de Luxemburgo y Suiza, Países Bajos casi dobla el salario de los docentes españoles tras solo doce años de servicio.

Salario bruto de los maestros de primaria. (UGT)

El profesorado de Secundaria presenta una tendencia similar: su salario inicial solo es superior al de Francia, Italia y Portugal. Respecto al salario máximo, España solo supera a Italia y Portugal, y únicamente en la ESO logra adelantar a Suecia y Finlandia, aunque en Bachillerato los docentes finlandeses perciben aún más que los españoles. En cuerpos y niveles diferentes, el acceso al máximo retributivo se alcanza entre veinte y treinta y cinco años en el resto de países comparados, mientras que el umbral español se mantiene en treinta y nueve años.

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Salario bruto de los profesores de secundaria. (UGT)

El análisis comparativo pone de manifiesto que un profesor noruego de Bachillerato percibe un trece por ciento más que su homólogo español y puede hacerlo a los dieciséis años de carrera. En Dinamarca, la diferencia asciende al veintisiete por ciento y el tiempo requerido se reduce a siete años. Para Secundaria, la brecha alcanza el veintitrés por ciento respecto a España, lográndose el máximo al cabo de doce años.

España ocupa el undécimo lugar en el ranking de los países analizados, permaneciendo por debajo de la media europea durante la mayoría del ciclo profesional, y alcanzando el duodécimo puesto al cierre de la carrera, salvo en la ESO, donde sube al décimo.

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Las diferencias de más de 500 euros entre comunidades autónomas

Los salarios iniciales más elevados en el sector docente corresponden, principalmente, al profesorado de Euskadi, Cantabria y Castilla-La Mancha. Por el contrario, los educadores de Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón perciben las cuantías más bajas. Esta diferencia se amplía en Ceuta y Melilla gracias a complementos adicionales ligados a la residencia y a la tutoría, lo que sitúa a estos territorios en una posición superior en la escala retributiva.

Transcurridos quince años, Cataluña y Asturias experimentan un ascenso en el ranking salarial debido a acuerdos autonómicos y sindicales que incrementan los complementos relacionados con la formación y la carrera profesional, mientras que Extremadura y Aragón descienden hasta los escalones inferiores, lo que intensifica el desequilibrio existente. Este efecto se acentúa al final de la vida laboral: la mayoría de comunidades supera los 3.700 euros mensuales en el cuerpo de maestros, pero Extremadura y Aragón mantienen un menor nivel retributivo, mientras que Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se sitúan en los primeros puestos impulsadas por complementos específicos. En Asturias, la introducción de la carrera docente permite incluso superar en salarios máximos a regiones tradicionalmente más aventajadas como el País Vasco.

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Salarios de los profesores de primaria por comunidades autónomas. (UGT)

El complemento de formación permanente es uno de los principales diferenciadores: Extremadura abona 471 euros por mes, Cataluña llega a 729 euros mensuales y la media nacional se sitúa en 564 euros. En el País Vasco, aunque solo se reconocen tres sexenios, los importes de los dos restantes están anticipados en el salario base, lo que limita el crecimiento retributivo asociado a la antigüedad respecto a otras comunidades.

En el caso de los profesores técnicos de Formación Profesional y Secundaria, la horquilla retributiva mayoritaria oscila entre 3.825 y 4.200 euros mensuales, persistiendo Extremadura y Aragón en las posiciones más bajas, mientras que Navarra, País Vasco, Asturias y Baleares encabezan la tabla gracias a los sistemas de complementos basados en evaluación docente, grados, quinquenios o carrera horizontal.

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