María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. (Marian León/ Europa Press)

Los socialistas de María Jesús Montero tocan fondo en Andalucía, pero el PSOE evita hacer lecturas catastrofistas. El mensaje que traslada el partido es que el golpe podrá revertirse en unas generales si dan con la tecla para movilizar a un electorado que está prefiriendo el sofá a las urnas.

En Andalucía, la derrotada María Jesús Montero ya piensa en su nueva etapa como jefa de la oposición, que comenzará con su salida del Congreso nada más se constituya el nuevo Parlamento andaluz el 11 de junio, como así ha confirmado este lunes en una entrevista para Cadena Ser. Mientras tanto, serán días de hacerse muchas preguntas en las filas socialistas: ¿Qué ha fallado en esta nueva debacle? ¿La falta de preparación de la precampaña? ¿La estrategia de Pedro Sánchez de volver a apostar por sus ministros? ¿El mensaje electoral?

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A la espera de las encuestas postelectorales, el diagnóstico que realiza María Jesús Montero no tiene que ver con nada de eso, sino con una falta de adaptación a los nuevos canales comunicativos, especialmente las redes sociales. El PSOE andaluz sostiene este argumento en el éxito de Adelante Andalucía, la formación regionalista que ha conseguido cuadruplicar sus votos en las urnas a pesar del batacazo del resto de partidos progresistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "cuidar" y "proteger" a su Ejecutivo para que llegue más allá del año 2027 y ha asegurado que, después de ocho años en La Moncloa, solo está "a mitad de tarea". (PSOE Andalucía)

“No es un problema de conocer Andalucía. No es una cuestión de no ser empático, ni siquiera con la capacidad de respuesta. Adelante Andalucía es más eficaz en la comunicación política y el PSOE no ha sabido adaptarse”, ha reconocido Montero.

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La candidata socialista ha reconocido que ha llegado a replantearse su candidatura, desde el mensaje hasta el liderazgo o el formato escogido. Pero es en este último aspecto donde, señala, ha radicado el problema de fondo. “Tengo que admitir que veníamos de un escenario muy complicado porque hemos peleado contra Goliat, que es todo el aparato de propaganda del gobierno de Andalucía; pero soy autocrítica y lo que tenemos que hacer es un análisis reposado", ha sentenciado.

El PSOE niega que sea una derrota para Sánchez

La primera reacción de Ferraz este lunes ha llegado de la mano de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha rechazado extrapolar la debacle en Andalucía como una derrota de Pedro Sánchez. Por el contrario, ha sostenido, la lectura que hace es la del “fracaso” del PP nacional, ya que Moreno ha pasado de gobernar en solitario a necesitar a Vox.

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Así lo ha asegurado en sendas entrevistas en ‘La hora de la 1’ de TVE y de ‘Las mañanas de RNE’, afirmando que, en lugar de alejarse de Vox y ser más independiente, “cada vez que se abren las urnas no consigue ese objetivo”. “Nosotros felicitamos al ganador de las elecciones, pero es una victoria agridulce (...) Lo único que demuestra es que el señor Feijóo no sabe parar a la ultraderecha, sino que, al contrario, le abre las puertas de las instituciones”, ha valorado.