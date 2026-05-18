España

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La exministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía hace autocrítica de la debacle, pero rechaza que su candidatura haya sido precipitada

Guardar
Google icon
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. (Marian León/ Europa Press)
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. (Marian León/ Europa Press)

Los socialistas de María Jesús Montero tocan fondo en Andalucía, pero el PSOE evita hacer lecturas catastrofistas. El mensaje que traslada el partido es que el golpe podrá revertirse en unas generales si dan con la tecla para movilizar a un electorado que está prefiriendo el sofá a las urnas.

En Andalucía, la derrotada María Jesús Montero ya piensa en su nueva etapa como jefa de la oposición, que comenzará con su salida del Congreso nada más se constituya el nuevo Parlamento andaluz el 11 de junio, como así ha confirmado este lunes en una entrevista para Cadena Ser. Mientras tanto, serán días de hacerse muchas preguntas en las filas socialistas: ¿Qué ha fallado en esta nueva debacle? ¿La falta de preparación de la precampaña? ¿La estrategia de Pedro Sánchez de volver a apostar por sus ministros? ¿El mensaje electoral?

PUBLICIDAD

A la espera de las encuestas postelectorales, el diagnóstico que realiza María Jesús Montero no tiene que ver con nada de eso, sino con una falta de adaptación a los nuevos canales comunicativos, especialmente las redes sociales. El PSOE andaluz sostiene este argumento en el éxito de Adelante Andalucía, la formación regionalista que ha conseguido cuadruplicar sus votos en las urnas a pesar del batacazo del resto de partidos progresistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "cuidar" y "proteger" a su Ejecutivo para que llegue más allá del año 2027 y ha asegurado que, después de ocho años en La Moncloa, solo está "a mitad de tarea". (PSOE Andalucía)

“No es un problema de conocer Andalucía. No es una cuestión de no ser empático, ni siquiera con la capacidad de respuesta. Adelante Andalucía es más eficaz en la comunicación política y el PSOE no ha sabido adaptarse”, ha reconocido Montero.

PUBLICIDAD

La candidata socialista ha reconocido que ha llegado a replantearse su candidatura, desde el mensaje hasta el liderazgo o el formato escogido. Pero es en este último aspecto donde, señala, ha radicado el problema de fondo. “Tengo que admitir que veníamos de un escenario muy complicado porque hemos peleado contra Goliat, que es todo el aparato de propaganda del gobierno de Andalucía; pero soy autocrítica y lo que tenemos que hacer es un análisis reposado", ha sentenciado.

El PSOE niega que sea una derrota para Sánchez

La primera reacción de Ferraz este lunes ha llegado de la mano de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha rechazado extrapolar la debacle en Andalucía como una derrota de Pedro Sánchez. Por el contrario, ha sostenido, la lectura que hace es la del “fracaso” del PP nacional, ya que Moreno ha pasado de gobernar en solitario a necesitar a Vox.

Así lo ha asegurado en sendas entrevistas en ‘La hora de la 1’ de TVE y de ‘Las mañanas de RNE’, afirmando que, en lugar de alejarse de Vox y ser más independiente, “cada vez que se abren las urnas no consigue ese objetivo”. “Nosotros felicitamos al ganador de las elecciones, pero es una victoria agridulce (...) Lo único que demuestra es que el señor Feijóo no sabe parar a la ultraderecha, sino que, al contrario, le abre las puertas de las instituciones”, ha valorado.

Temas Relacionados

Elecciones Andalucia 2026PSOEMaría Jesús MonteroEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Shakira vuelve a hablar de Piqué: “Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no hubiera conocido al padre de mis hijos”

La cantante colombiana recuerda en una entrevista lo importante que es para ella la canción del Mundial de Sudáfrica 2010

Shakira vuelve a hablar de Piqué: “Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no hubiera conocido al padre de mis hijos”

Resultados ganadores del Super Once del 18 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 18 mayo

Receta de tarta de albaricoque, un postre facilísimo con fruta de temporada y una crujiente base de masa quebrada

Esta receta veraniega es el postre fácil perfecto para poner broche final a una comida familiar o un banquete entre amigos

Receta de tarta de albaricoque, un postre facilísimo con fruta de temporada y una crujiente base de masa quebrada

Cómo pedir las becas para alumnos con necesidades especiales por discapacidad, TEA y altas capacidades: plazos, cuantías y requisitos económicos

Las nuevas bases amplían los umbrales de patrimonio y el ajuste permitirá que más familias opten a las ayudas

Cómo pedir las becas para alumnos con necesidades especiales por discapacidad, TEA y altas capacidades: plazos, cuantías y requisitos económicos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y dependerá de Vox, mientras que el PSOE baja a su peor resultado histórico

La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

ECONOMÍA

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

Fermín Lorda, carpintero: “El trabajo artesanal desaparece poco a poco porque no es viable económicamente”

DEPORTES

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas

Álex Márquez sufre un brutal accidente durante el GP de Cataluña y es trasladado al hospital