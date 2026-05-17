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Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

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¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)
¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

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El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)
Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 son: Kimi Antonelli, George Russell y Charles Leclerc.

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Tras la última carrera, el italiano de Mercedes encabeza la tabla de pilotos, sumando los 100 puntos en lo que va de la competición.

Por su parte, el piloto británico de la escudería Mercedes le respira la nuca a Antonelli y se encuentra en el segundo lugar con sus 80 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el tercer puesto. El monegasco ya suma 59 en lo que va de la campeonato.

La lista completa de la Fórmula 1

Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)
Max Verstappen buscará sumar un nuevo campeonato en su carrera con su nuevo compañero de equipo Liam Lawson (AP Foto/Darko Bandic)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 100

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 80

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 59

4.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 51

5.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 51

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 43

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 26

8.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

9.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 16

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 10

11.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 7

12.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

13.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 4

15.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 1

17.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 1

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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