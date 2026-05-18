Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

Una cesta de mimbre llena de limones, uvas blancas y naranjas descansa sobre una encimera de cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los limones, las uvas blancas sin semillas y las naranjas han sido los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo en los grandes supermercados. El kilo de limones cuesta de media un 7,4% más que en abril, mientras que las uvas blancas han subido un 6,7% y la malla de naranjas se ha encarecido un 4,2%, según un estudio de Facua-Consumidores en Acción.

La organización ha analizado la evolución de los precios entre abril y mayo de 2026 en ocho cadenas de distribución, con una cesta formada por productos básicos como frutas, verduras, pasta, huevos, harina, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol. El informe muestra subidas mensuales concentradas sobre todo en algunos productos frescos, aunque también recoge bajadas en otros alimentos habituales de la cesta de la compra.

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Los limones suben más de un 7% en solo un mes

El mayor incremento mensual se ha registrado en los limones, cuyo precio medio ha aumentado un 7,4% en mayo. La subida más intensa se ha producido en Alcampo, donde el kilo ha pasado de 2,29 euros en abril a 2,69 euros en mayo, lo que supone un encarecimiento del 17,5%.

Las uvas blancas sin pepitas también se han encarecido de forma notable, con una subida media del 6,7% en las últimas semanas. En este caso, el mayor aumento se ha detectado en Eroski, donde el precio ha pasado de 2,25 euros a 2,75 euros, un 22,2% más.

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El tercer producto con mayor subida mensual ha sido la malla de naranjas, con un incremento medio del 4,2%. La cadena donde más ha aumentado su precio ha sido Dia, al pasar de 3,79 euros en abril a 4,79 euros en mayo. Esto supone una subida del 26,4% en apenas un mes.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Otros productos que también suben en mayo

Además de estos tres alimentos, Facua también ha detectado subidas en la bandeja de champiñones laminados, que cuesta de media un 4% más que en abril. El aceite de girasol se ha encarecido un 1,4%, mientras que las manzanas golden han subido un 1,1%.

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El paquete de macarrones también aparece entre los productos que han aumentado de precio, aunque con una subida más moderada, del 0,6%. El kilo de cebollas prácticamente se mantiene estable, con un incremento del 0,1%. Según el estudio, las peras conferencia son el único alimento analizado que no ha variado de precio en el último mes.

No todos los productos han subido. Entre los alimentos que cuestan menos en mayo que en abril se encuentran el aceite de oliva, con una ligera bajada del 0,03%; la harina de trigo y los ajos, ambos con descensos del 0,1%; las lentejas pardina, con una caída del 0,3%; y el arroz redondo, que se abarata un 0,8%.

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Las bajadas más acusadas se han registrado en las lechugas iceberg, con un descenso medio del 8%; las zanahorias, que cuestan un 4% menos que en abril; los huevos, con una bajada del 3,7%; el brik de leche entera, que cae un 3,2%; y la malla de patatas, con un descenso del 3%.

Las zanahorias lideran la subida interanual

Aunque en mayo las zanahorias se han abaratado respecto a abril, son el alimento analizado que más ha subido en el último año. Según Facua, el kilo cuesta ahora un 23,1% más que en mayo de 2025. Las mayores subidas se han registrado en Dia y Aldi, donde este producto ha pasado de estar en oferta a 0,89 euros a costar 1,35 euros, un 51,7% más.

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Los limones también acumulan una fuerte subida interanual. En concreto, cuestan actualmente un 21% más que hace un año. Les siguen los champiñones laminados, con un encarecimiento del 7,5%, y la docena de huevos, que se ha encarecido un 7,2% desde mayo de 2025.

También han subido en el último año el aceite de girasol, un 3,1%; el paquete de macarrones, un 1,2%; y el brik de leche entera, un 0,4%.

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Las naranjas bajan frente al año pasado

Pese a la subida mensual registrada en mayo, la malla de naranjas es el producto analizado que más se ha abaratado en comparación con el año anterior. Según Facua, cuesta de media un 15,7% menos que en mayo de 2025.

También han bajado las peras conferencia, con un descenso interanual del 13,6%; la malla de patatas, un 7,6%; los ajos, un 5,6%; y las uvas blancas sin pepitas, un 5,1%. Con caídas más moderadas aparecen la harina de trigo, las lentejas pardina, las cebollas, el arroz redondo, las lechugas iceberg, el aceite de oliva y las manzanas golden.

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