Marcos Sacristán, fisioterapeuta: “Hacer planchas no protege tu espalda”

El dolor lumbar es el segundo problema de salud crónico más frecuente en España, con una prevalencia del 18,5%, tal y como apunta la Sociedad Valenciana de Reumatología. Además, según sus datos, afecta al 80% de la ciudadanía a lo largo de su vida. Algo bastante significativo y por lo que suelen surgir diversos divulgadores que revelan algunos consejos que suavicen sus efectos.

Aunque la diferencia entre géneros a penas es perceptible, teniendo los hombres un 59,1% y las mujeres un 57,5% de probabilidad, la Fundación Grünenthal apunta que el grupo de edad más afectado por esta patología son aquellos que se sitúan entre los 35 y los 54 años (63,5%). Ante estos datos, muchas personas buscan prevenir estas dolencias mediante ejercicios que desarrollen la fuerza muscular de la zona lumbar.

Entre ellos, siempre ha destacado la plancha, un ejercicio isométrico que no solo fortalece la espalda, sino también el abdomen, glúteos, hombros y piernas. Sin embargo, Marcos Sacristán, un fisioterapeuta que usa su perfil de TikTok (@fisioterapiatualcance) para difundir información sobre su campo, ha asegurado que esta postura “no protege tu espalda. De hecho, los que más aguantan pueden tener más dolor”.

“Un estudio con más de cien adultos descubrió algo inesperado”

En uno de los últimos videos que ha publicado, el especialista ha detallado cómo este ejercicio, a pesar de que “durante años se ha dicho que hacer planchas es clave para proteger tu espalda”, puede causar incluso más dolor. Esta afirmación la ha construido a raíz de una investigación clínica reciente: “Un estudio con más de cien adultos descubrió algo inesperado. Las personas con dolor lumbar aguantaban más tiempo en posición de plancha que las personas sanas”. Un hecho que ha sorprendido a todo aquel que ha presenciado el resultado y plantea ciertas dudas acerca de la verdadera utilidad del ejercicio -más allá de sus beneficios en la resistencia isométrica-.

Según Sacristán, la clave está en el tipo de fuerza que se mide. “La plancha solo mide resistencia estática y la vida real exige control en movimiento”. Desde este planteamiento, la capacidad de permanecer en una plancha durante varios minutos no necesariamente garantiza una espalda más sana.

El experto lo explica de una manera muy simple: “Quienes tenían más fuerza en la cadena posterior (medida con un simple test de puente a una pierna) eran los que reportaban menos discapacidad”, expresaba sobre el conjunto de músculos que incluyen glúteos, isquiotibiales y la musculatura de la espalda baja. Esto es, “aguantar mucho tiempo quieto no significa que tengas una espalda fuerte”; porque, como comentaba anteriormente, durante el día a día se necesita un mayor control durante el movimiento de objetos o del propio cuerpo.

De acuerdo con Sacristán, un entrenamiento eficaz para el dolor lumbar debe centrarse en actividades dinámicas que activen y refuercen esta área. El fisioterapeuta puntualiza, de esta manera, que aunque “la plancha tampoco es que sea mala, simplemente no es la mejor solución”. Por lo que el especialista

“Si quieres una espalda fuerte de verdad, necesitas entrenarte en movimiento con ejercicios que desafíen la cadena posterior y que te enseñen a controlar tu cuerpo”, aconsejó Sacristán en un razonamiento que prioriza el movimiento controlado por encima de la inmovilidad. Desde su perspectiva, la prevención pasa por dejar de ver la plancha como el ejercicio central y favorecer rutinas que impliquen variaciones del puente glúteo y otros ejercicios funcionales. En este sentido, el experto recomienda mirar otro de sus videos donde expone diferentes formas de hacer este ejercicio, “para que encuentres el que mejor se adapta a ti”.