Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

Murallas de Lugo. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Una mujer ha fallecido tras caer de la Muralla de Lugo en la madrugada del domingo, según ha informado la Policía Nacional. El suceso ocurrió entre las puertas del Carme y Santiago, a la altura del pub Lume, hacia las 6.00 horas, cuando un transeúnte alertó sobre una herida de gravedad.

Agentes policiales encontraron a la mujer con un traumatismo craneal severo y solicitaron asistencia médica, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo, donde murió a causa de la lesión, de acuerdo con la misma fuente. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer si la caída fue accidental o si se trató de un suicidio u otra situación.

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En febrero, el intenso temporal de lluvias que afectó a toda España derrumbó un tramo interior de la Muralla de Lugo. La zona afectada correspondía a un sector restaurado en el siglo XIX y no a la estructura original romana: estaba compuesto por un relleno de tierra y escombros, resultado de una reforma del siglo XIX, y no contaba con la consolidación estructural propia del núcleo romano. La acumulación de agua de las fuertes lluvias fue un factor clave en el colapso de esta sección.

Este fin de semana, en Esplugues de Llobregat, Barcelona, otra mujer falleció en plena calle, pero en este caso, en un suceso que se investiga como probable violencia machista. El asesinato ocurrió el sábado cerca de las 11:00 horas, cuando un hombre apuñaló a la mujer en la vía pública. Su arresto se produjo poco después en las inmediaciones del límite entre Esplugues y Barcelona, después de que los Mossos d’Esquadra localizaran al sospechoso, quien había huido tras el ataque.

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La policía catalana comunicó que la investigación permanece bajo secreto judicial, al tiempo que la División de Investigación Criminal (DIC) toma declaración a testigos para esclarecer el vínculo entre el detenido y la víctima. Poco después de la agresión, varias unidades policiales y servicios médicos arribaron a la calle Joan Miró, cerca del hospital Sant Joan de Déu. Los equipos sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) intentaron intervenir, pero no lograron salvar la vida de la mujer. Vecinos relataron que, antes del ataque, el presunto agresor exhibió un cuchillo de grandes dimensiones y evidenció señales de nerviosismo.

Luego tiene la muralla romana mejor conservada del mundo

Fallecido por caerse del Acueducto de Segovia

Este suceso, que tiene como telón de fondo uno de los principales escenarios turísticos del país, recuerda a otro ocurrido hace un año. En abril de 2025, un turista británico de 63 años falleció en Segovia tras precipitarse desde el mirador del Acueducto, en la zona de las escaleras de acceso al Postigo.

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Las autoridades municipales informaron que las primeras hipótesis sugieren que el hombre, identificado por su pasaporte del Reino Unido, se encontraba sentado en el pretil del mirador cuando perdió el equilibrio y cayó de espaldas al vacío. El despliegue de la Policía Nacional, la Policía Local y el servicio de emergencias 112 de Castilla y León intervino en el lugar del suceso, donde únicamente se pudo certificar el fallecimiento del turista.