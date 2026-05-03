El efecto visual de los retrovisores que puede provocar accidentes y pasa desapercibido para muchos conductores

El retrovisor lateral de un coche (Freepik)

Un segundo de visibilidad nula al volante basta para transformar un trayecto cotidiano en un siniestro. Es una realidad que, pese a su aparente obviedad, sigue pasando desapercibida para buena parte de los conductores. Aunque la mayoría asegura circular con los retrovisores correctamente ajustados, los datos de siniestralidad evidencian que el denominado “punto ciego” continúa siendo un factor determinante en numerosos accidentes, especialmente en entornos urbanos cada vez más saturados de ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

La conducción es, en esencia, un ejercicio constante de interpretación de información visual. Sin embargo, una parte significativa de los conductores en España y en el conjunto de la Unión Europea opera bajo una percepción errónea de control, confiando en unos espejos retrovisores que no cubren todo el campo necesario. Ese déficit técnico genera el conocido “agujero negro” lateral, una zona de invisibilidad donde otros usuarios de la vía pueden desaparecer por completo durante segundos críticos.

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El peso de los errores de observación

Las cifras más recientes apuntan a una ligera mejora global en la siniestralidad vial en Europa, con un descenso aproximado del 3% en los primeros meses de 2026. No obstante, los expertos advierten de una tendencia preocupante dentro de esa evolución: el peso creciente de los accidentes asociados al denominado “error de observación”. Este término engloba situaciones como cambios de carril sin la debida comprobación visual o colisiones laterales, muchas de ellas vinculadas directamente a una incorrecta configuración de los espejos exteriores.

El problema se agrava en las ciudades, donde la convivencia entre distintos modos de transporte es más compleja. Según los datos disponibles, cerca del 70% de las víctimas mortales en entornos urbanos corresponden a usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas o conductores de patinetes. En estos escenarios, un retrovisor orientado en exceso hacia la propia carrocería del vehículo reduce el campo visual efectivo y dificulta la detección de movimientos laterales, adelantamientos por la derecha o la presencia de personas en cruces e intersecciones.

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Los especialistas insisten en que la visibilidad no es una cuestión de preferencias individuales, sino de principios físicos aplicados a la seguridad. Un espejo que refleja una parte significativa del propio vehículo está desaprovechando ángulos de visión fundamentales. Esa pérdida de información visual puede ser determinante en décimas de segundo, el margen habitual en el que se producen muchos de estos incidentes.

Retrovisor del coche (Pixabay)

Tecnología frente a factor humano

Ante esta situación, las instituciones europeas han optado por reforzar la normativa. Desde 2024, el Reglamento General de Seguridad obliga a que todos los vehículos nuevos matriculados incorporen sistemas de detección de ángulo muerto. Estos dispositivos, basados en sensores y cámaras, alertan al conductor mediante señales luminosas o acústicas cuando detectan la presencia de objetos o vehículos en zonas que no son visibles directamente.

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La introducción de esta tecnología supone un avance relevante en materia de seguridad vial, pero su impacto está condicionado por la antigüedad del parque automovilístico. En países como España, la edad media de los vehículos supera los 14 años, lo que implica que millones de conductores siguen dependiendo exclusivamente de la correcta regulación manual de sus espejos y de sus propios hábitos de observación.

Desde el sector de la automoción se subraya que los sistemas electrónicos deben entenderse como una ayuda, no como un sustituto de la atención del conductor. La vigilancia activa, el uso adecuado de los retrovisores y la comprobación directa siguen siendo elementos esenciales para prevenir accidentes.

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Ajuste correcto, riesgo reducido

Los organismos de seguridad vial coinciden en que existe una técnica eficaz para minimizar los puntos ciegos, aunque rompe con algunas prácticas tradicionales aprendidas en la formación inicial. El retrovisor interior debe encuadrar completamente la luneta trasera, mientras que los espejos laterales deben orientarse hacia el exterior hasta reducir al mínimo la presencia de la propia carrocería en el campo de visión.

Este ajuste permite crear un solapamiento entre los distintos ángulos visuales, eliminando en gran medida las zonas de sombra. La clave está en ampliar el campo lateral sin perder la referencia trasera, de modo que cualquier vehículo que abandone el retrovisor interior aparezca de inmediato en uno de los laterales.

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A pesar de la simplicidad de este método, distintas fuentes del sector señalan que solo una minoría de conductores lo aplica correctamente. En muchos casos, persisten configuraciones que priorizan ver el propio vehículo en lugar de maximizar la visibilidad del entorno, una práctica que incrementa el riesgo en maniobras habituales como los cambios de carril.

Los Mossos alertan de la estafa del retrovisor

En paralelo, algunos contenidos divulgativos han contribuido a popularizar pautas prácticas para mejorar este ajuste, adaptándolo incluso a distintos tipos de vehículos. La referencia a elementos como las manijas de las puertas o la división imaginaria del espejo en zonas de riesgo y seguridad busca facilitar una comprensión más intuitiva del problema.

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