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Desapego hacia el bebé y tristeza absoluta: la depresión posparto afecta a una de cada 15 mujeres

Un análisis publicado en The Lancet Psychiatry muestra que el trastorno depresivo que puede aparecer después de dar a luz afecta a una gran proporción de madres ya durante el embarazo y en el primer año después de alumbrar

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Fotografía de archivo de una mujer embarazada. (EFE/Zayra Mo)
Fotografía de archivo de una mujer embarazada. (EFE/Zayra Mo)

Una revisión sistemática publicada en la revista The Lancet Psychiatry ha proporcionado, por primera vez, cifras globalmente comparables acerca de la incidencia del trastorno depresivo durante el embarazo y el año posterior al parto. Las conclusiones de este análisis sitúan la prevalencia en niveles superiores a los observados en la población general, subrayando la importancia de mejorar la atención a la salud mental materna.

Basándose en un total de 780 estudios que han incluido a más de dos millones de mujeres y adolescentes de 10 a 59 años en 90 países, los investigadores han concluido que alrededor de una de cada quince mujeres (6,8 %) ha experimentado un episodio de depresión en el primer año tras dar a luz, mientras que cerca de una de cada dieciséis (6,2 %) lo ha sufrido durante el embarazo. El momento de mayor incidencia se registra en las primeras dos semanas tras el nacimiento, cuando la prevalencia alcanza el 8,3 %.

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Hasta la fecha, la estimación precisa del trastorno depresivo asociado a la maternidad resultaba compleja debido a diferencias metodológicas en estudios previos y a la confusión habitual entre los síntomas clínicos graves y alteraciones emocionales leves y pasajeras, como la denominada “tristeza posparto”. Según detalla la revisión publicada en The Lancet Psychiatry, a diferencia de estos cambios de ánimo leves, el diagnóstico de depresión implica síntomas intensos y persistentes, incluyendo tristeza profunda, pérdida de interés y deterioro significativo en la capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana.

Qué se sabe de la prevalencia de la depresión materna y cómo varía según la región

El trabajo, considerado el primer análisis global en esta materia, advierte de que las herramientas de cribado basadas exclusivamente en síntomas pueden llegar a sobreestimar la prevalencia del trastorno entre un 71 % y un 122 % al compararlas con un diagnóstico clínico completo. Este hallazgo matiza los resultados de estudios anteriores, cuyos valores situaban la incidencia entre el 14 % y el 17 %, pero sin distinguir rigurosamente entre los distintos grados y tipos de afectación psicológica.

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Es el segundo caso de maternidad en España en una paciente con déficit de CPT2 por episodios de estrés

En lo que respecta a diferencias geográficas, The Lancet Psychiatry identifica variaciones notables entre regiones del mundo. En Europa occidental, la prevalencia de depresión es del 5,0 % durante el embarazo y del 5,3 % en el año posterior al parto. En América del Norte, las cifras se sitúan en el 4,3 % y el 4,6 %, respectivamente. Las tasas más elevadas corresponden al áfrica subsahariana meridional, con un 15,6 % durante la gestación y un 16,6 % tras el parto, mientras que las más bajas se observan en Asia-Pacífico de altos ingresos, con un 3,1 % y un 3,3 %.

La “ventana crítica” de las primeras semanas tras el parto según los investigadores

Los autores del estudio han puesto de relieve la necesidad de reforzar el cribado sistemático, la prevención y el tratamiento de la depresión en el entorno de la atención materna, señalando que las primeras semanas tras el parto constituyen un periodo especialmente vulnerable para las madres. Además, sostienen que la obtención de datos más precisos sobre la prevalencia y distribución del trastorno permitirá ajustar mejor la asignación de recursos sanitarios y evaluar de forma más rigurosa la evolución de la salud mental materna a nivel internacional.

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