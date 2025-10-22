España

Patatas al horno a la siciliana, una guarnición diferente inspirada en la tradición italiana

En esta receta al horno, las patatas se acompañan de tomates cherry, aceitunas, orégano y queso parmesano, dando como resultado una guarnición llena de sabor perfecta para acompañar carnes y pescados

Por Ana Plaza

Patatas al horno a la
Patatas al horno a la siciliana (Adobe Stock)

Las patatas al horno siempre son una guarnición deliciosa, se preparen como se preparen. Una de las formas más ricas y originales de hacerlas es siguiendo esta receta siciliana, la cual añade a las patatas ingredientes como los tomates cherry, las aceitunas Taggiasca, una deliciosa variedad de sabor dulce, y queso parmesano, una de las grandes joyas de la cocina italiana.

El resultado de esta mezcla de ingredientes es una bandeja de patatas con mucho sabor y jugosidad, una combinación que queda deliciosa acompañando a prácticamente cualquier proteína. , acompañadas de pan casero. Son una guarnición deliciosa que combina tanto con pescados al horno o a la plancha como con carne, ideal para hacer compañía a unas pechugas de pollo bien especiadas o a una chuleta cocinada en su punto. Pero si tienes prisa o prefieres algo ligero, también puedes servirlas como plato principal, añadiendo, por ejemplo, atún en lata a la propia bandeja antes de gratinar.

Receta de patatas al horno a la siciliana

Esta receta de inspiración italiana consiste en unas patatas cortadas en rodajas finas, asadas al horno y cubiertas, tras una primera cocción, con aceitunas, alcaparras, tomates cherry, orégano y queso rallado. El resultado es un plato con trozos crujientes y jugosos, muy aromático y con todo el espíritu de la cocina del sur de Italia.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Primera cocción al horno: 20 minutos
  • Segunda cocción con cobertura: 10 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  • 700 g de patatas medianas
  • 80 g de aceitunas (mejor tipo Taggiasca, pero pueden ser verdes o negras)
  • 1 cucharada de alcaparras desaladas
  • 150 g de tomates cherry
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 80 g de queso rallado (mezcla de parmesano y caciocavallo, o solo parmesano)
  • 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer patatas al horno a la siciliana, paso a paso

  1. Pelar y lavar las patatas. Cortarlas en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor.
  2. Extender las rodajas de patata en una bandeja de horno forrada con papel vegetal engrasado, procurando que no se superpongan.
  3. Sazonar las patatas con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Hornear a 190 °C durante 20 minutos hasta que empiecen a dorarse.
  4. Sacar la bandeja y repartir por encima las aceitunas, las alcaparras y los tomates cherry partidos por la mitad.
  5. Espolvorear una cucharadita de orégano y cubrir con el queso rallado.
  6. Volver a introducir la bandeja en el horno durante 10 minutos, o hasta que el queso esté fundido y la superficie presente un tono dorado. Vigila el gratinado para que no se queme el queso ni los tomates.
  7. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal o 6 como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 270 kcal
  • Grasas totales: 12 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 13 g
  • Sal: 1,6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las patatas al horno a la siciliana se conservan en la nevera, en recipiente cerrado, hasta 2 días. Se recomienda recalentarlas suavemente en horno antes de servir, aunque también admiten consumo en frío.

