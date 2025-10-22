Patatas al horno a la siciliana, una guarnición diferente inspirada en la tradición italiana

Las patatas al horno siempre son una guarnición deliciosa, se preparen como se preparen. Una de las formas más ricas y originales de hacerlas es siguiendo esta receta siciliana, la cual añade a las patatas ingredientes como los tomates cherry, las aceitunas Taggiasca, una deliciosa variedad de sabor dulce, y queso parmesano, una de las grandes joyas de la cocina italiana.
El resultado de esta mezcla de ingredientes es una bandeja de patatas con mucho sabor y jugosidad, una combinación que queda deliciosa acompañando a prácticamente cualquier proteína. , acompañadas de pan casero. Son una guarnición deliciosa que combina tanto con pescados al horno o a la plancha como con carne, ideal para hacer compañía a unas pechugas de pollo bien especiadas o a una chuleta cocinada en su punto. Pero si tienes prisa o prefieres algo ligero, también puedes servirlas como plato principal, añadiendo, por ejemplo, atún en lata a la propia bandeja antes de gratinar.
Receta de patatas al horno a la siciliana
Esta receta de inspiración italiana consiste en unas patatas cortadas en rodajas finas, asadas al horno y cubiertas, tras una primera cocción, con aceitunas, alcaparras, tomates cherry, orégano y queso rallado. El resultado es un plato con trozos crujientes y jugosos, muy aromático y con todo el espíritu de la cocina del sur de Italia.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Primera cocción al horno: 20 minutos
- Segunda cocción con cobertura: 10 minutos
- Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes
- 700 g de patatas medianas
- 80 g de aceitunas (mejor tipo Taggiasca, pero pueden ser verdes o negras)
- 1 cucharada de alcaparras desaladas
- 150 g de tomates cherry
- 1 cucharadita de orégano seco
- 80 g de queso rallado (mezcla de parmesano y caciocavallo, o solo parmesano)
- 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra al gusto
Cómo hacer patatas al horno a la siciliana, paso a paso
- Pelar y lavar las patatas. Cortarlas en rodajas de aproximadamente medio centímetro de grosor.
- Extender las rodajas de patata en una bandeja de horno forrada con papel vegetal engrasado, procurando que no se superpongan.
- Sazonar las patatas con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Hornear a 190 °C durante 20 minutos hasta que empiecen a dorarse.
- Sacar la bandeja y repartir por encima las aceitunas, las alcaparras y los tomates cherry partidos por la mitad.
- Espolvorear una cucharadita de orégano y cubrir con el queso rallado.
- Volver a introducir la bandeja en el horno durante 10 minutos, o hasta que el queso esté fundido y la superficie presente un tono dorado. Vigila el gratinado para que no se queme el queso ni los tomates.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como plato principal o 6 como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías aproximadas: 270 kcal
- Grasas totales: 12 g
- Grasas saturadas: 3 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 13 g
- Sal: 1,6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las patatas al horno a la siciliana se conservan en la nevera, en recipiente cerrado, hasta 2 días. Se recomienda recalentarlas suavemente en horno antes de servir, aunque también admiten consumo en frío.