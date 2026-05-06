La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

Cartel de 'Se Vende' en una terraza de una vivienda en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press.

Las viviendas con terraza se han convertido en unas de las más deseadas por los compradores, sobre todo desde el estallido de la pandemia. Tener terraza o balcón ya no es un simple extra, sino un factor determinante que puede disparar el precio de una casa hasta incrementarlo en 131.300 euros.

Las terrazas son un bien escaso. Solo el 31% de los inmuebles en España cuentan con una, lo que eleva su valor medio un 17% respecto a viviendas equivalentes sin ella, según recoge un análisis del portal inmobiliario pisos.com. Así, para una casa tipo 90 metros cuadrados disponer de un balcón supone pasar de un precio medio de 299.790 euros a 349.992 euros, una diferencia de más de 50.000 euros.

PUBLICIDAD

Este fenómeno refleja un cambio estructural en la demanda. Tras la pandemia, los compradores priorizan cada vez más el acceso a espacios exteriores privados, lo que ha transformado los criterios de compra.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

“La terraza ha dejado de ser un elemento decorativo para convertirse en un argumento de compra”, explica Ferran Font, director de Estudios del portal. Según el experto, “los compradores de hoy buscan espacio exterior propio y están dispuestos a pagarlo, especialmente tras los cambios de hábitat que aceleró la pandemia”.

PUBLICIDAD

Este cambio de tendencia ha provocado que la terraza pase a ser un elemento diferenciador en el mercado, especialmente en zonas urbanas densas donde este tipo de espacios escasean. Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el país. Existen importantes diferencias territoriales tanto en la disponibilidad como en el precio de este tipo de viviendas.

Baleares y Canarias, las comunidades con más terrazas

Las comunidades autónomas con mayor proporción de viviendas con terraza son Islas Baleares e Islas Canarias, ambas con un 40%, seguidas de Andalucía (39%) y Comunidad Valenciana (30%). En el lado opuesto se sitúan Asturias, con solo un 13%, junto a Navarra (20%) y Galicia (22%).

PUBLICIDAD

Pero más allá de la disponibilidad de terraza, un dato clave es cuánto cuestan. Aragón registra el mayor sobreprecio por balcón del país, con un incremento del 29%, seguido de Andalucía (26%) y el País Vasco (23%).

En cambio, en regiones como Castilla y León o La Rioja, la terraza apenas influye en el precio, lo que indica diferencias claras en la demanda y en la estructura del mercado.

PUBLICIDAD

Provincias con diferencias extremas

A nivel provincial, las desigualdades son más marcadas. Málaga encabeza la lista de provincias con mayor porcentaje de casas con terraza, un 50%; seguida de Santa Cruz de Tenerife (49%) y Tarragona (44%). Estas zonas, con fuerte componente turístico, integran la terraza como parte habitual de la vivienda.

Cartel de 'se vende' en el balcón de un piso de un edificio de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press.

En el extremo contrario. las tres provincias con menor porcentaje de casas con balcones son Teruel (8%), Asturias (13%) y Lugo (15%). Esta diferencia de porcentajes se debe a que en el norte, al ser húmedo, la demanda de espacio exterior abierto es menor.

PUBLICIDAD

En relación al impacto de la terraza en el precio de las casas, en más de 20 provincias, disponer de una supone un encarecimiento del inmueble superior al 15%. Los casos más extremos se dan en Jaén, donde el sobreprecio llega al 62%, Huesca (47%), Teruel (37%) y Tarragona (34%).

Ello hace que en Jaén, una vivienda de 90 metros cuadrados sin terraza cueste en torno a los 91.455 euros, mientras que con terraza alcanza los 148.201 euros, una diferencia de casi 57.000 euros. También superan el umbral del 20% de sobreprecio provincias como Guipúzcoa (34%), Barcelona (26%), Sevilla (23%), Huelva (22%), Granada (21%) o Zaragoza (21%).

PUBLICIDAD

Estas diferencias se explican, a juicio de Ferran Font, porque “hay una lógica de mercado muy clara: en provincias como Jaén o Huesca la oferta de pisos con terraza es tan reducida que cuando aparece uno, los compradores compiten por él. Eso infla el precio mucho más allá de lo que justificaría el metro cuadrado de la terraza en sí misma”.

La terraza se convierte en un elemento de negociación en las capitales

Las diferencias también se reflejan en las capitales de provincia. Ciudad Real (49%) y Segovia (40%) destacan por su alta proporción de viviendas con terraza, mientras Teruel (6%) y A Coruña (10%) se sitúan a la cola.

PUBLICIDAD

En cuanto a sobreprecios, en Jaén capital alcanza el 70%, seguida por Huesca (52%) y Lleida (48%). En Jaén, una vivienda de 90 metros cuadrados sin terraza cuesta de media 149.986 euros; con terraza, el precio sube hasta los 255.644 euros, más de 105.000 euros de diferencia. En el caso de Huesca, el salto es de 125.918 a 191.106 euros.

En cuanto a grandes ciudades como Barcelona, una vivienda con terraza cuesta de media 131.292 euros más que una sin ella—469.312 frente a 600.604 euros—, con un incremento del 28%. En Madrid, la diferencia es del 1%.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que en Madrid, “la escasez de oferta es tan acusada que prácticamente cualquier tipología se vende rápido y a buen precio, lo que comprime artificialmente el diferencial por terraza. En cambio, en ciudades medianas donde el comprador puede permitirse esperar y elegir, la terraza se convierte en un elemento de negociación con impacto real en el precio final", afirma Font.