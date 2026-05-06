Pastel de calabacín y gambas: una receta con solo 4 ingredientes y alta en proteínas

Pastel de calabacín y gambas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de calabacín y gambas es una receta sencilla, ligera y muy versátil que combina ingredientes básicos con un resultado sorprendente. Su preparación no requiere de técnicas complejas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. En menos de una hora es posible tener listo un plato saludable y rico en proteínas.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

200 g de queso crema (natural o con ajo y hierbas) 3 huevos grandes 300 g de calabacín 200 g de gambas (crudas o cocidas)

Cómo hacer pastel de calabacín y gambas, paso a paso

Precalienta el horno a 180ºC para que alcance la temperatura adecuada desde el inicio y la cocción sea uniforme. Mientras tanto, prepara un molde de entre 22 y 25 cm, forrándolo con papel vegetal o engrasándolo ligeramente para evitar que la mezcla se pegue y facilitar el desmoldado posterior. Lava y seca bien el calabacín. Después, rállalo con piel, ya que aporta textura y nutrientes, y colócalo sobre papel de cocina o un paño limpio para retirar el exceso de agua. Este paso es importante para que el pastel no quede demasiado húmedo. Si las gambas son crudas, pélalas con cuidado retirando también la tripa si es necesario, y córtalas en trozos medianos para que se repartan mejor en la mezcla y aporten una textura más uniforme en cada porción. En un bol grande, bate los huevos hasta que empiecen a espumar ligeramente, lo que ayudará a dar más aire y ligereza al resultado final. A continuación, añade el queso crema y mezcla bien hasta conseguir una textura suave y sin grumos, que servirá como base cremosa del pastel. Incorpora el calabacín bien escurrido y las gambas troceadas, mezclando con movimientos suaves para integrar todos los ingredientes sin romper demasiado la textura. Vierte la mezcla en el molde y nivela la superficie con una espátula para asegurar una cocción homogénea en todo el pastel. Lleva al horno a media altura durante unos 35 minutos, hasta que el centro esté cuajado y la superficie adquiera un tono dorado. Una vez fuera del horno, deja templar unos 10 minutos antes de desmoldar para que el pastel asiente y mantenga su forma. Puedes servirlo caliente, templado o incluso frío según preferencia.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Es una receta que está pensada para 6 porciones contundentes.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 8 g

Proteínas: 12 g

Hidratos de carbono: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel bien tapado en la nevera hasta 3 días para mantener su frescura y textura. Se puede tomar frío o templado, según preferencia, y también admite un recalentado suave en microondas durante unos segundos, lo justo para recuperar temperatura sin que pierda jugosidad ni se reseque.

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