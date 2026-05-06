Pastel de calabacín y gambas: una receta con solo 4 ingredientes y alta en proteínas

El pastel de calabacín y gambas es una receta sencilla, ligera y muy versátil que combina ingredientes básicos con un resultado sorprendente. Su preparación no requiere de técnicas complejas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. En menos de una hora es posible tener listo un plato saludable y rico en proteínas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
- Tiempo total: 50 minutos
Ingredientes
- 200 g de queso crema (natural o con ajo y hierbas)
- 3 huevos grandes
- 300 g de calabacín
- 200 g de gambas (crudas o cocidas)
Cómo hacer pastel de calabacín y gambas, paso a paso
- Precalienta el horno a 180ºC para que alcance la temperatura adecuada desde el inicio y la cocción sea uniforme. Mientras tanto, prepara un molde de entre 22 y 25 cm, forrándolo con papel vegetal o engrasándolo ligeramente para evitar que la mezcla se pegue y facilitar el desmoldado posterior.
- Lava y seca bien el calabacín. Después, rállalo con piel, ya que aporta textura y nutrientes, y colócalo sobre papel de cocina o un paño limpio para retirar el exceso de agua. Este paso es importante para que el pastel no quede demasiado húmedo.
- Si las gambas son crudas, pélalas con cuidado retirando también la tripa si es necesario, y córtalas en trozos medianos para que se repartan mejor en la mezcla y aporten una textura más uniforme en cada porción.
- En un bol grande, bate los huevos hasta que empiecen a espumar ligeramente, lo que ayudará a dar más aire y ligereza al resultado final.
- A continuación, añade el queso crema y mezcla bien hasta conseguir una textura suave y sin grumos, que servirá como base cremosa del pastel.
- Incorpora el calabacín bien escurrido y las gambas troceadas, mezclando con movimientos suaves para integrar todos los ingredientes sin romper demasiado la textura.
- Vierte la mezcla en el molde y nivela la superficie con una espátula para asegurar una cocción homogénea en todo el pastel.
- Lleva al horno a media altura durante unos 35 minutos, hasta que el centro esté cuajado y la superficie adquiera un tono dorado.
- Una vez fuera del horno, deja templar unos 10 minutos antes de desmoldar para que el pastel asiente y mantenga su forma. Puedes servirlo caliente, templado o incluso frío según preferencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Es una receta que está pensada para 6 porciones contundentes.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 8 g
- Proteínas: 12 g
- Hidratos de carbono: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el pastel bien tapado en la nevera hasta 3 días para mantener su frescura y textura. Se puede tomar frío o templado, según preferencia, y también admite un recalentado suave en microondas durante unos segundos, lo justo para recuperar temperatura sin que pierda jugosidad ni se reseque.
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