España

Pastel de calabacín y gambas: una receta con solo 4 ingredientes y alta en proteínas

Es un plato sabroso con una textura muy llamativa

Guardar
Google icon
Primer plano de un pastel circular sin base con capas de calabacín, gambas y abundante queso gratinado derritiéndose por los lados.
Pastel de calabacín y gambas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de calabacín y gambas es una receta sencilla, ligera y muy versátil que combina ingredientes básicos con un resultado sorprendente. Su preparación no requiere de técnicas complejas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. En menos de una hora es posible tener listo un plato saludable y rico en proteínas.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de queso crema (natural o con ajo y hierbas)
  2. 3 huevos grandes
  3. 300 g de calabacín
  4. 200 g de gambas (crudas o cocidas)

Cómo hacer pastel de calabacín y gambas, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180ºC para que alcance la temperatura adecuada desde el inicio y la cocción sea uniforme. Mientras tanto, prepara un molde de entre 22 y 25 cm, forrándolo con papel vegetal o engrasándolo ligeramente para evitar que la mezcla se pegue y facilitar el desmoldado posterior.
  2. Lava y seca bien el calabacín. Después, rállalo con piel, ya que aporta textura y nutrientes, y colócalo sobre papel de cocina o un paño limpio para retirar el exceso de agua. Este paso es importante para que el pastel no quede demasiado húmedo.
  3. Si las gambas son crudas, pélalas con cuidado retirando también la tripa si es necesario, y córtalas en trozos medianos para que se repartan mejor en la mezcla y aporten una textura más uniforme en cada porción.
  4. En un bol grande, bate los huevos hasta que empiecen a espumar ligeramente, lo que ayudará a dar más aire y ligereza al resultado final.
  5. A continuación, añade el queso crema y mezcla bien hasta conseguir una textura suave y sin grumos, que servirá como base cremosa del pastel.
  6. Incorpora el calabacín bien escurrido y las gambas troceadas, mezclando con movimientos suaves para integrar todos los ingredientes sin romper demasiado la textura.
  7. Vierte la mezcla en el molde y nivela la superficie con una espátula para asegurar una cocción homogénea en todo el pastel.
  8. Lleva al horno a media altura durante unos 35 minutos, hasta que el centro esté cuajado y la superficie adquiera un tono dorado.
  9. Una vez fuera del horno, deja templar unos 10 minutos antes de desmoldar para que el pastel asiente y mantenga su forma. Puedes servirlo caliente, templado o incluso frío según preferencia.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Es una receta que está pensada para 6 porciones contundentes.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Proteínas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel bien tapado en la nevera hasta 3 días para mantener su frescura y textura. Se puede tomar frío o templado, según preferencia, y también admite un recalentado suave en microondas durante unos segundos, lo justo para recuperar temperatura sin que pierda jugosidad ni se reseque.

PUBLICIDAD

Google icon

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaQuesoEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres tras su boda secreta: Tamara Falcó sumará 17 sobrinos con el hijo de su cuñada y el actor internacional

Después de su sorprendente boda en Estados Unidos, el actor de ‘Anatomía de Grey’ y la hermana de Íñigo Onieva tendrán a su primer hijo juntos

Alejandra Onieva y Jesse Williams van a ser padres tras su boda secreta: Tamara Falcó sumará 17 sobrinos con el hijo de su cuñada y el actor internacional

Lesiones accidentales en el deporte: estos son los consejos que dan los expertos para evitar caídas, esguinces o roturas

Es importante seguir estas pautas para evitar accidentes innecesarios

Lesiones accidentales en el deporte: estos son los consejos que dan los expertos para evitar caídas, esguinces o roturas

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

El 31% de las casas en España cuenta con balcón, una característica que eleva su valor medio en un 17% respecto a las que no lo tienen

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

Pello Latasa, epidemiólogo, sobre el brote de hantavirus en el crucero: “El riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”

El vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) aboga en una entrevista con ‘Infobae’ por medidas sanitarias que tengan en cuenta la “sensibilidad social”

Pello Latasa, epidemiólogo, sobre el brote de hantavirus en el crucero: “El riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

Los principales organismos agrarios han calificado de insuficiente la reacción de la Comisión Europea, llevando a una situación límite a las explotaciones agrarias

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

ECONOMÍA

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

70 ovejas asturianas van a la universidad: la Complutense acoge una experiencia de pastoreo urbano en el campus de Moncloa

DEPORTES

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones