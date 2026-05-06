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La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

El diésel sigue una trayectoria similar, y este martes se ha vendido a 1,748 euros el litro, también su precio más elevado de las últimas dos semanas

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Un cartel muestra los precios de la gasolina y el diésel en una gasolinera de Total Energies, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, cerca de Buckow, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Lisi Niesner/Foto de archivo
Un cartel muestra los precios de la gasolina y el diésel en una gasolinera de Total Energies, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, cerca de Buckow, Alemania, el 30 de abril de 2026. REUTERS/Lisi Niesner/Foto de archivo

El litro de gasolina alcanzó este martes los 1,551 euros en las estaciones de servicio de España, su nivel más alto en casi un mes, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La escalada se produce en plena inestabilidad de los mercados energéticos derivada del conflicto bélico en Irán.

El encarecimiento del combustible llega pese a que el Gobierno puso en marcha el 22 de marzo una rebaja fiscal sobre los carburantes, precisamente para amortiguar el impacto económico de esa guerra. Desde ese día, la gasolina acumula una caída del 4% en su precio de venta al público. Pero esa mejora se ve empañada por el repunte de las últimas semanas, ya que, desde que tocó fondo el 22 de abril en 1,5 euros el litro, el precio no ha dejado de subir.

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Y el gasóleo sigue una trayectoria similar. Este martes se ha vendido a 1,748 euros el litro, también su precio más elevado de las últimas dos semanas. El diésel había tocado un mínimo reciente el 29 de abril, cuando bajó hasta los 1,729 euros, pero desde entonces encadena varios días al alza. Frente al 22 de marzo, fecha de entrada en vigor de la rebaja fiscal, el gasóleo es un 3% más barato.

¿Cuánto cuesta llenar el depósito?

Con estos precios, llenar el depósito de un coche de gasolina con una capacidad de 55 litros supone desembolsar 85,35 euros. Un depósito equivalente de gasóleo sale por 96,14 euros, casi once euros más. La diferencia entre ambos carburantes se ha mantenido estable en el tiempo, aunque el diésel fue en abril el mes más caro de 2026, con un precio medio de 1,802 euros el litro.

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La gasolina, en cambio, abarató su precio en abril. El litro se pagó de media a 1,534 euros, un 5,9% menos que en marzo. Esa mejora refleja el efecto de la rebaja fiscal, aunque los datos de los últimos días apuntan a que parte de ese alivio se está diluyendo.

Para entender qué parte del precio responde al mercado y qué parte a la fiscalidad, queda más claro viendo los datos sin impuestos. La gasolina sin tasas es un 5,3% más barata que el 22 de marzo, y el gasóleo sin impuestos ha bajado un 3,8%. Eso indica que los precios del crudo en los mercados internacionales también han bajado desde el inicio del conflicto, aunque la inestabilidad geopolítica sigue presionando los precios al alza.

Las gasolineras más caras y más baratas de España

El mapa de precios de nuestro país muestra grandes diferencias entre territorios y operadoras. Según los datos del martes, una única estación de servicio en todo el país superó los dos euros por litro de gasolina, y fue la ubicada en el municipio de Baza (Granada), donde el litro se vendió a 2,05 euros. Ese mismo punto fue también el más caro en gasóleo, con un precio de 2,1 euros el litro. En total, cuatro gasolineras en España suministraron diésel por encima de los dos euros.

En el extremo opuesto, la gasolina más barata se encontró, una semana más, en Utrera (Sevilla): tres estaciones de servicio la ofrecieron a 1,309 euros el litro. El gasóleo más económico se vendió en Rincón de Soto (La Rioja), a 1,429 euros.

Por operadoras, Moeve encabeza el ránking de los precios más altos tanto en gasolina —con una media de 1,616 euros el litro— como en gasóleo —1,806 euros—. Le siguen de cerca Repsol (1,612 euros en gasolina; 1,799 en gasóleo) y BP Oil (1,611 euros; 1,794 euros). La marca más barata en ambos carburantes es Ballenoil, con 1,44 euros de media en gasolina y 1,651 euros en gasóleo.

Un hombre echa gasolina a su coche en una gasolinera. (Óscar Cañas - Europa Press - Imagen de archivo)
Un hombre echa gasolina a su coche en una gasolinera. (Óscar Cañas - Europa Press - Imagen de archivo)

España, por debajo de la media europea

Los datos del boletín petrolero semanal de la Unión Europea (UE), publicados este miércoles con información hasta el 4 de mayo, sitúan a España en una posición relativamente favorable frente al resto del continente. En el conjunto de los 27 países de la UE, el litro de gasolina se pagó de media a 1,861 euros, y el de gasóleo a 1,975 euros. En la zona euro, los precios fueron aún más altos: 1,912 euros la gasolina y 2,017 euros el diésel.

Países Bajos es, una semana más, el país europeo con los carburantes más caros: 2,388 euros el litro de gasolina y 2,365 euros el de gasóleo. En el otro extremo, Malta mantiene los precios más bajos de la UE, con la gasolina y el diésel estabilizados en 1,34 y 1,21 euros el litro, respectivamente.

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