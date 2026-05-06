El pequeño pueblo de Almería donde nació Juan y Medio: aguas termales, una iglesia mudéjar y rutas de senderismo

El pueblo donde nació Juan y Medio (Montaje: Infobae).

Juan y Medio lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión andaluza, con La Tarde Aquí y Ahora como buque insignia en Canal Sur: un programa donde el humor del presentador convierte en entretenimiento las historias de quienes buscan compañía. Además, su discreción sobre su vida privada ha alimentado durante años la curiosidad del público, pero hay un dato que ya no es ningún secreto: sus raíces están en la provincia de Almería, en un pequeño pueblo de la comarca del Valle del Almanzora.

Ese pueblo es Lúcar, una localidad de unos 800 habitantes situada a unos 900 metros sobre el nivel del mar, a más de 100 kilómetros de la capital almeriense y muy cerca de la frontera con Granada. Un municipio que vive de los almendros y los olivos, que conserva manantiales de origen musulmán y que guarda en su sierra una formación caliza donde, según cuenta la tradición, se refugiaron los últimos lobos de la provincia. Un lugar que, como su presentador más famoso, tiene más de lo que aparenta a primera vista.

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Un pueblo forjado por el agua y la historia

El origen de Lúcar está ligado al agua. Sus manantiales han definido la identidad del municipio desde tiempos remotos, y los testimonios de ocupación humana en el territorio se remontan a la época prehistórica y romana. A finales del siglo XV, tras la Reconquista, los Reyes Católicos cedieron el lugar a Alonso Fernández de Córdoba, señor de la casa de Aguilar, un episodio que marcó el inicio de la etapa moderna del municipio.

En el siglo XX, una parte significativa de la población tuvo que emigrar en busca de trabajo, un fenómeno común a muchos pueblos del interior andaluz. Hoy, la economía local descansa sobre el cultivo de almendros y olivos y el aprovechamiento forestal, mientras la comarca del Valle del Almanzora mantiene su fama por los jamones curados y las fritadas. Entre los platos más representativos de Lúcar destacan el potaje blanco, las migas y la sopa de ajo.

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Por encima de los tejados del pueblo despunta un antiguo reloj campanario que actúa como referencia visual del casco urbano. Una imagen que, junto a los manantiales, resume el carácter de un municipio que ha sabido conservar su fisonomía tradicional.

Un paseo por Lúcar

El pueblo donde nació Juan y Medio (Turismo Almanzora).

La mejor forma de descubrir la localidad es a pie, pues un recorrido por sus calles descubre un increíble conjunto de atractivos naturales, históricos y paisajísticos que sorprenden. Así, la iglesia de Santa María de Lúcar, del siglo XVI, se alza en la calle principal del pueblo. Su armadura de madera de arte mudéjar es el elemento más destacado del templo, de decoración sencilla y varias capillas laterales, de las cuales la más antigua e importante es la Capilla de Nuestra Señora del Rosario.

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Igualmente, destaca también la Santa, una columna de mármol blanco que sustituyó a una antigua cruz de madera de pino conocida como la Cruz Negra, erigida en el lugar donde existió una ermita dedicada a Nuestra Señora Santa Bárbara, según consta en la inscripción de su base. El entorno ha sido acondicionado como espacio escénico en forma de anfiteatro, aprovechando la belleza natural del paraje.

A su vez, el Monumento Natural Peña Lobera es una escarpada formación caliza en la Sierra de Lúcar y el referente geográfico y paisajístico de la comarca del Alto Almanzora. Según la tradición local, allí buscaron refugio los últimos lobos que habitaron en la provincia almeriense, origen de su nombre. El pico Lúcar, con 1.722 metros de altitud, corona la formación. Desde ese punto se divisa la comarca del Altiplano Granadino, la Sierra de la Sagra, las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de María, Los Filabres e incluso la costa almeriense.

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Otro de sus puntos de interés son las fuentes de Los Caños, El Marchalillo y El Molinillo son qanat, las cuales son probablemente de origen musulmán y conforman un entramado de canalizaciones subterráneas. Se trata de un sistema hidráulico que lleva siglos abasteciendo al municipio y que constituye uno de sus elementos patrimoniales más singulares.

Monumentos naturales y rutas de senderismo

Balsa de Cela, en Lúcar, Almería (Turismo Almanzora).

Pero más allá de su conjunto patrimonial, Lúcar cuenta con increíbles monumentos naturales como la Balsa de Cela. Se trata de un nacimiento de aguas termales en la barriada del mismo nombre, en el límite con el municipio de Tíjola. La zona ha sido lugar de asentamiento desde la prehistoria y fue una laguna natural de renombre en época romana. Hoy es uno de los atractivos naturales más destacados del Valle del Almanzora.

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El área recreativa de Poveda es otro de sus rincones imperdibles para ir en familia, pues ofrece un merendero con mesas en terrazas rodeadas de pinos, fogones y zonas para encender fuego. Se accede por un camino que asciende por la Sierra de las Estancias. Próximo al merendero se encuentra el mirador de Poveda, con vistas excepcionales sobre el territorio circundante.

Por último, el viajero no puede irse de la localidad sin disfrutar del sendero de las minas de talco. Parte del núcleo urbano en dirección a la rambla, por un camino de fuerte pendiente que rodea la ladera del cerro de La Santa. La senda sigue la antigua vereda minera por la que se accedía a los pozos de explotación de talco y a los molinos y cortijos de la sierra. A lo largo del trayecto se obtienen panorámicas de la Sierra de los Filabres y del Valle del Almanzora que justifican el esfuerzo del ascenso.

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En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Almería, el viaje es de alrededor de 1 hora y 30 minutos por la carretera A-349. Por su parte, desde Granada el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 45 minutos por las vías A-92 y N-342.