Avance de ‘La Promesa’ del jueves 7 de mayo: la boda de Curro y Ángela sacude palacio mientras la ceguera de Adriano y el hallazgo de Pía lo cambian todo

'La Promesa': La enfermedad ha provocado a Adriano una ceguera total. (TVE)

La semana en La Promesa llega a su punto más alto de tensión con varios frentes abiertos que han ido creciendo capítulo a capítulo entre chantajes, confesiones y decisiones que ya no tienen vuelta atrás.

Tras unos días especialmente intensos, en los que Pía dejó a Santos completamente en shock al revelarle la implicación de Ricardo en la muerte accidental de su madre, el palacio ha quedado dividido entre la desconfianza, el miedo y la necesidad de proteger secretos que amenazan con salir a la luz en cualquier momento. A ello se suma el constante acoso del duque de Carril sobre Manuel, que intenta mantener a flote la situación mientras cada movimiento parece acercarle más a un callejón sin salida, y la presencia cada vez más inquietante de Estefanía, que ha logrado instalarse en el servicio mientras Teresa comienza a sospechar que su actitud amable es solo una máscara.

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En este contexto tan inestable, el episodio del jueves 7 de mayo llega con una noticia que sacude a toda la familia: Curro y Ángela anuncian oficialmente su boda, consolidando una relación que ha pasado por dudas, obstáculos y enfrentamientos familiares. La reacción no se hace esperar y es Leocadia quien estalla con mayor dureza, mostrando su rechazo a la unión y dejando claro que no está dispuesta a aceptar fácilmente este paso que considera una amenaza directa al orden y al prestigio de la familia.

'La Promesa': Curro y Ángela retoman sus planes de boda. (TVE)

Mientras tanto, en paralelo, el duque de Carril continúa jugando sus cartas con Manuel y da un nuevo giro al conflicto al entregarle los libros de cuentas de su empresa, un gesto que en apariencia podría interpretarse como transparencia, pero que en realidad solo aumenta las sospechas sobre sus verdaderas intenciones, dejando a Manuel en una posición cada vez más comprometida.

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Sin embargo, el momento más duro del capítulo lo protagoniza Adriano, cuya salud da un giro devastador tras despertar con una noticia que cambia por completo su vida: ha perdido la vista y los médicos advierten de que podría tratarse de una ceguera irreversible.

La situación deja a Martina completamente desbordada, incapaz de asimilar un diagnóstico que golpea de lleno su estabilidad emocional y la de su entorno más cercano. Este drama médico se convierte en uno de los grandes ejes del episodio, marcando un antes y un después en la historia reciente del personaje.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

En paralelo, Pía sigue avanzando en su propia investigación sobre el enigmático nombre de “Mercedes del Amor”, una pista que cada vez parece conectar más piezas del pasado reciente de palacio. Lo que comenzó como una simple sospecha empieza a transformarse en una revelación mucho más inquietante, acercándola peligrosamente a una verdad que podría alterar por completo el equilibrio de La Promesa y abrir una nueva etapa aún más oscura en la vida de sus habitantes.