“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

Vista de dron de un tractor trabajando en el campo, en Suiza, a 20 abril de 2026. (Reuters/Denis Balibouse)

La seguridad alimentaria en Europa se encuentra bajo una amenaza crítica ante la combinación de factores que están tensionando la estructura del sector primario. Los presidentes de Copa-Cogeca -asociación de agricultores y cooperativas de la UE- han advertido este miércoles que el margen de reacción para evitar una crisis severa es extremadamente estrecho.

El incremento continuado de los precios de los fertilizantes tras la invasión rusa de Ucrania, junto al reciente impacto derivado del conflicto en Oriente Medio -que añadieron presión a los costes energéticos, del combustible, de los piensos y de la logística- ha provocado una situación límite en las explotaciones agrarias europeas.

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Un elemento diferenciador del escenario actual respecto al vivido con la invasión rusa es que la escalada de costes no solo afecta a insumos como el gas o el embalaje sino que se acentúa por la competencia de productos importados que no cumplen los estándares exigidos a los productores europeos, según ha reiterado Asaja.

La reacción de la Comisión Europea hasta el momento ha sido calificada como insuficiente por los principales organismos agrarios. Los instrumentos de apoyo existentes no compensan la magnitud de las pérdidas acumuladas, mientras el avance del acuerdo con Mercosur amenaza con intensificar la competencia desleal.

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Según Asaja, la entrada de productos originarios de terceros países que eluden los requisitos normativos comunitarios implica una doble presión: incrementa la carga para los agricultores europeos y relaja la exigencia en materia de calidad, bienestar animal y condiciones ambientales. “No se puede obligar al productor europeo a someterse a los criterios más estrictos del mundo y, a la vez, abrir las puertas a importaciones que no se atienen a esas mismas reglas”, ha señalado la asociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

El plan europeo para el fertilizante

Además, la asociación se ha referido a la presentación por parte de la Comisión Europea de un Plan de Acción sobre Fertilizantes prevista para el próximo 19 de mayo, loa cual ha señalado como “una oportunidad para ofrecer soluciones que sean materialmente eficaces”. El documento, señalan desde el sector, debe traducirse en medidas capaces de aliviar la presión en el corto plazo, estabilizar los mercados de insumos a medio plazo y generar un marco estructural que preserve el futuro de un sector estratégico para la alimentación y la soberanía europea.

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En los últimos meses, la activación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) ha puesto el foco sobre el riesgo que implica el encarecimiento de los insumos para el campo español y europeo, y en particular sobre la pérdida de competitividad de las explotaciones. Asaja ha advertido que el CBAM no debe analizarse como un elemento aislado, sino como derivado del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), un sistema que ya está repercutiendo directamente en industrias clave como la de los fertilizantes.

A la implementación de este régimen hay que añadir otras medidas, como los aranceles de nación más favorecida a determinados países (entre ellos, Estados Unidos o Trinidad y Tobago), la imposición de nuevas barreras a productos de Rusia y Bielorrusia, y los efectos acumulativos del Pacto Verde Europeo a través del incremento del coste del gas.

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La combinación de todos estos instrumentos reguladores ha agravado un entorno de competencia global donde los productores de fuera de la UE operan en condiciones mucho más laxas. El resultado ha sido una reducción de la capacidad productiva tanto en Europa como en España, y una dependencia creciente de las importaciones exteriores en un sector que antes se consideraba estratégico, señala la asociación.

Composición fotográfica de un agricultor fertilizando la plantación con gráficos rojos detrás (Infobae)

El ETS y el riesgo para la seguridad estratégica europea

El diseño actual del ETS, lejos de robustecer la industria de fertilizantes en Europa, ha añadido un costo extra en la producción que, en la práctica, debilita al sector y amplía la brecha competitiva respecto a los agentes externos. Desde Asaja han indicado que el CBAM, planteado como un instrumento para igualar las condiciones en frontera, solo podrá cumplir esa función si se revisa a fondo el papel del ETS en el ámbito de los fertilizantes.

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Junto a la pérdida de competitividad y de cuota de mercado, el debilitamiento industrial en este ámbito tiene implicaciones directas en la seguridad estratégica europea. Cuanto mayor es la dependencia exterior de un sector clave para la producción de alimentos, menor es la capacidad de respuesta ante una crisis internacional y más expuesta queda la Unión Europea ante las vulnerabilidades que puede acarrear la inestabilidad geopolítica o las interrupciones en las rutas comerciales globales.

El creciente número de regulaciones y controles, cuando no van acompañados de un enfoque estructural, solo conduce -según la perspectiva de Asaja- a la reducción progresiva de la capacidad productiva en Europa y España, junto con una dependencia cada vez mayor de las importaciones de terceros países.

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Para proteger la competitividad, la autonomía y la viabilidad del sistema agroalimentario europeo, la asociación sostiene que es necesario “revisar en profundidad y avanzar hacia la eliminación del ETS en el sector de los fertilizantes”. De no abordarse el problema desde su raíz, el sector agrícola europeo quedará expuesto a riesgos crecientes, tanto desde la perspectiva de la sostenibilidad económica como de la seguridad de suministro alimentario.