Receta de patatas acordeón, una guarnición crujiente y muy original para acompañar a carnes y pescados

Patatas acordeón, una receta de acompañamiento para el verano (Adobe Stock)

La patata es la guarnición por excelencia. Frita, asada o incluso cocida, hace su aparición en cientos de platos tradicionales, muchas veces como un mero acompañante que, todo hay que decirlo, eleva el resultado final a un siguiente nivel. Más allá de las formas más clásicas de disfrutar de este tubérculo, existen recetas que reinventan este ingrediente hasta convertirlo en un plato original y con entidad propia. Es el caso de las patatas acordeón, una de las formas más fáciles y divertidas de reinventar una clásica papa asada.

Estas patatas asadas, conocidas en Suecia, su lugar de origen, como patatas Hasselback, se hornean enteras, pero con la particularidad de llevar unos profundos cortes que le dan su forma similar a un acordeón. Estas láminas, además de darle un aspecto muy característico, permiten que los condimentos y el calor entren en cada milímetro de superficie, potenciando los sabores y logrando una cocción perfecta, crujiente al mismo tiempo que melosa y muy reconfortante.

Aunque se podrían disfrutar por sí mismas, como un capricho ocasional lleno de sabor y textura, son también una estupenda guarnición tanto para platos de carne como pescados, pero también combinan muy bien con recetas de verduras o incluso como acompañamiento en barbacoas.

Receta de patatas acordeón

La técnica consiste en realizar cortes verticales muy finos a cada patata sin llegar a cortarla completamente, de modo que se mantenga unida en la base. El resultado es una patata abierta en abanico, con interior tierno y exterior dorado y sabroso.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 45-50 minutos

Ingredientes

4 patatas medianas (similares en tamaño)

50 g de mantequilla fundida

2 dientes de ajo

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

40 g de pan rallado (opcional, para espolvorear)

40 g de queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer patatas acordeón, paso a paso

Precalienta el horno a 200℃. Lava y seca muy bien las patatas, sin pelarlas para mantener la estructura. Utiliza dos palillos o cucharas de madera como tope a cada lado de la patata y realiza cortes finos, paralelos y verticales, sin llegar a cortar completamente la base. Mezcla la mantequilla fundida con los ajos picados y el perejil fresco. Pincela las patatas con la mezcla, abriendo ligeramente los cortes para introducir parte del aliño entre las láminas. Salpimienta al gusto y coloca las patatas en una bandeja de horno engrasada. Hornea unos 45-50 minutos o hasta que las patatas estén doradas y crujientes por fuera y tiernas por dentro. Opcionalmente, espolvorea pan rallado o queso durante los últimos minutos de horno para lograr un acabado más crujiente y gratinado. Sirve calientes, decorando con un poco más de perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 185 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 32 g

Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la nevera hasta dos días, en recipiente hermético y bien tapadas. Es ideal recalentarlas en horno para mantener la textura crujiente. No recomendable congelar.