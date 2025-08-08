España

Receta de patatas acordeón, una guarnición crujiente y muy original para acompañar a carnes y pescados

Gracias a sus finas láminas, la mezcla de mantequilla y especias baña cada rincón de esta patata asada, consiguiendo un resultado muy sabroso y crujiente

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Patatas acordeón, una receta de
Patatas acordeón, una receta de acompañamiento para el verano (Adobe Stock)

La patata es la guarnición por excelencia. Frita, asada o incluso cocida, hace su aparición en cientos de platos tradicionales, muchas veces como un mero acompañante que, todo hay que decirlo, eleva el resultado final a un siguiente nivel. Más allá de las formas más clásicas de disfrutar de este tubérculo, existen recetas que reinventan este ingrediente hasta convertirlo en un plato original y con entidad propia. Es el caso de las patatas acordeón, una de las formas más fáciles y divertidas de reinventar una clásica papa asada.

Estas patatas asadas, conocidas en Suecia, su lugar de origen, como patatas Hasselback, se hornean enteras, pero con la particularidad de llevar unos profundos cortes que le dan su forma similar a un acordeón. Estas láminas, además de darle un aspecto muy característico, permiten que los condimentos y el calor entren en cada milímetro de superficie, potenciando los sabores y logrando una cocción perfecta, crujiente al mismo tiempo que melosa y muy reconfortante.

Aunque se podrían disfrutar por sí mismas, como un capricho ocasional lleno de sabor y textura, son también una estupenda guarnición tanto para platos de carne como pescados, pero también combinan muy bien con recetas de verduras o incluso como acompañamiento en barbacoas.

Receta de patatas acordeón

La técnica consiste en realizar cortes verticales muy finos a cada patata sin llegar a cortarla completamente, de modo que se mantenga unida en la base. El resultado es una patata abierta en abanico, con interior tierno y exterior dorado y sabroso.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 45-50 minutos

Ingredientes

  • 4 patatas medianas (similares en tamaño)
  • 50 g de mantequilla fundida
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de perejil fresco picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 40 g de pan rallado (opcional, para espolvorear)
  • 40 g de queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer patatas acordeón, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200℃.
  2. Lava y seca muy bien las patatas, sin pelarlas para mantener la estructura.
  3. Utiliza dos palillos o cucharas de madera como tope a cada lado de la patata y realiza cortes finos, paralelos y verticales, sin llegar a cortar completamente la base.
  4. Mezcla la mantequilla fundida con los ajos picados y el perejil fresco.
  5. Pincela las patatas con la mezcla, abriendo ligeramente los cortes para introducir parte del aliño entre las láminas.
  6. Salpimienta al gusto y coloca las patatas en una bandeja de horno engrasada.
  7. Hornea unos 45-50 minutos o hasta que las patatas estén doradas y crujientes por fuera y tiernas por dentro.
  8. Opcionalmente, espolvorea pan rallado o queso durante los últimos minutos de horno para lograr un acabado más crujiente y gratinado.
  9. Sirve calientes, decorando con un poco más de perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 185 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 5 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Azúcares: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la nevera hasta dos días, en recipiente hermético y bien tapadas. Es ideal recalentarlas en horno para mantener la textura crujiente. No recomendable congelar.

Temas Relacionados

PatatasRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una estudiante de Medicina pide el traslado en la universidad para estar más cerca de sus padres, se lo deniegan y va a los tribunales: “Estoy deprimida”

El caso ha evidenciado los fallos de la administración de Italia por los trámites mecánicos

Una estudiante de Medicina pide

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

El veterinario que la reunió con su dueña cree que probablemente fue robada y utilizada para vender cachorros de springer spaniel

Un perro se reencuentra con

Una tuneladora sepultada en hormigón que provocó pérdidas de 2.000 millones de euros: el fiasco de este túnel expone los riesgos de las obras subterráneas

En 2017, el túnel ferroviario en el valle del Rin, considerado uno de los ejes clave del tráfico de mercancías y pasajeros de Europa, sufrió un colapso que interrumpió toda la línea y afectó a toda Europa

Una tuneladora sepultada en hormigón

Cuándo y cómo solicitar la deducción de 340 euros al impuesto de la renta aprobada por el BOE

La Agencia Tributaria asume de manera íntegra la gestión automática de esta ventaja fiscal en la declaración de la renta anual correspondiente

Cuándo y cómo solicitar la

Números ganadores del Super Once del 8 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un perro se reencuentra con

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

Un conductor de tren es despedido por publicar un vídeo en Tiktok mientras trabajaba: la Justicia no apoya su apelación

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

ECONOMÍA

Cuándo y cómo solicitar la

Cuándo y cómo solicitar la deducción de 340 euros al impuesto de la renta aprobada por el BOE

Números ganadores del Super Once del 8 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz cae hasta por debajo de los 0 euros: estas son las tarifas del 9 de agosto de 2025

Vito Quiles, implicado en una denuncia de Facua ante la Fiscalía de Criminalidad Informática contra una agencia de viajes

DEPORTES

La UEFA paga casi 11

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”