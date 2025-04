Receta de patatas viudas, el guiso tradicional de Semana Santa más sencillo, barato y reconfortante

La sobrecarga de trabajo de los bomberos madrileños: tuvieron que hacer 497.000 horas extras en 2024 “porque si no el servicio no funciona” La Comunidad de Madrid tuvo que abonar 19,6 millones a los 1.600 bomberos regionales en servicios especiales porque los efectivos que hay no llegan para cubrir las necesidades de emergencias. El problema, señalan los sindicatos, es que el periodo de formación es muy largo